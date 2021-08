Meilleurs soutiens-gorge pour les robes difficiles à porter

Je me moque de vous, mais j’ai une relation amour-haine avec les soutiens-gorge – enfin, les soutiens-gorge rigides à armatures (donnez-moi tous les soutiens-gorge confortables !). Bien que j’aime laisser les filles libres à la maison, je déteste aller en public (tout en restant à distance sociale, bien sûr) sans vrai soutien-gorge. Voir? Amour-haine. Parce que je préfère ne pas aller sans soutien-gorge, je passe toujours sur toutes les jolies robes dos nu, plongeantes ou découpées et j’achète à la place les mêmes vieilles silhouettes ennuyeuses. Si vous aimez aussi les robes compliquées à bretelles, mais que vous avez besoin d’un soutien-gorge ou d’une sorte de protection pour vous sentir à l’aise, rejoignez le club. Avec le bon soutien-gorge, nous pouvons nous aussi porter ces robes asymétriques avec toutes les fentes et les liens et ne pas être stressées à l’idée de les sortir. Vous avez un œil sur quelques options de robe? Prenez le risque et optez pour l’amusement – assurez-vous simplement d’avoir l’un de ces types de soutiens-gorge pour l’accompagner.

Ici, nous avons répertorié quelques exemples de tenues délicates et les sous-vêtements pratiques et fonctionnels à porter sous chacun. Nous avons des soutiens-gorge collants pour les robes sans dos, des soutiens-gorge sans bretelles pour les robes sans manches, des soutiens-gorge push-up si vous aimez un peu de portance, et même quelques options de soutiens-gorge pour les poitrines plus larges. Pour toutes les fois où votre bralette ne la coupe pas, essayez plutôt l’une d’entre elles.

Pour une robe bustier ou à bretelles fines, essayez…

Un soutien-gorge sans bretelles, un body ou un bustier. Un soutien-gorge sans bretelles est un choix évident si vous ne voulez pas que vos bretelles soient visibles, mais si vous êtes plus large qu’un bonnet C, essayez un body. Ces soutiens-gorge complets pour robes sans bretelles empêcheront le groupe de glisser vers le bas et offriront le type de soutien que vous ne pouvez généralement trouver que dans un soutien-gorge à bretelles – très important si vous comptez le porter presque tous les jours. Mais si vous vous inquiétez de la couture d’aller à la salle de bain, optez plutôt pour une silhouette longue ou un bustier qui a des baleines et du silicone pour le maintenir.

Robe à encolure carrée et jupe cintrée

Eloquii eloquii.com

109,95 $

Body sans bretelles à décolleté plongeant

Soutien-gorge multidirectionnel Plumetis

Peau nubienne nubianskin.com

88,50 $

Soutien-gorge convertible sans bretelles à dos bas

Soutien-gorge sans bretelles

Savage x Fenty savagex.com

59,95 $

Pour une robe dos nu ou dos nu, essayez…

Un soutien-gorge collant. Les soutiens-gorge adhésifs sans bretelles et sans dos qui se connectent au milieu fonctionnent particulièrement bien pour fournir une couverture et un peu de portance lorsque vous ne pouvez pas avoir de bande dans le dos. Parfois, ces soutiens-gorge pour robes dos nu peuvent être un peu plus couvrants, surtout s’ils ont des ailes latérales adhésives, ils fonctionnent donc mieux si la robe dos nu a un décolleté plus haut et ne montre pas une tonne de seins latéraux. Et si vous aimez le décolleté et que vous avez une robe un peu décolletée, optez pour une version à lacets, qui permet d’ajuster le cordon de serrage entre les bonnets pour les rapprocher.

Soutien-gorge push-up en silicone avec cordon de serrage

Rose LeMarc amazon.com

14,99 $

Pour une robe sans manches ou dos nageur, essayez…

Convertisseurs de soutien-gorge, soutien-gorge à dos nageur ou soutien-gorge à dos en T. Tant qu’il y a suffisamment de tissu au dos de la robe pour couvrir les bretelles, un soutien-gorge à dos nageur ou à dos en T est la solution parfaite. Vous n’en avez pas ? Vous n’avez pas besoin d’acheter un tout nouveau soutien-gorge pour le faire fonctionner avec votre robe sans manches. Les convertisseurs aident à pincer les bretelles de votre soutien-gorge dans le dos, tout en vous donnant simultanément un petit plus de portance et de décolleté.

Robe mi-longue sans manches à col roulé

Bon américain nordstrom.com

129,00 $

Soutien-gorge triangle en dentelle à dos nageur

True & Co amazon.com

52,00 $

Soutien-gorge Sangle Clips

Clips de rasoir amazon.com

6,47 $

Soutien-gorge moulé à armatures

Pour une robe à décolleté plongeant, essayez…

Un soutien-gorge plongeant ou une bande de poitrine. Les soutiens-gorge plongeants sont parfait pour les robes décolletées – même les décolletés qui s’étendent sous votre sternum ne font pas le poids face à des soutiens-gorge comme ceux-ci qui ont une forme de “U” profond entre les bonnets. Et si tout le reste échoue, il y a toujours du ruban adhésif. Avec un ruban épais comme celui-ci, vous pouvez personnaliser votre “soutien-gorge” comme vous le souhaitez, mais il est particulièrement parfait pour maintenir la portance dans les robes décolletées qui couvrent vos épaules, et oui, il fonctionne même sur des poitrines plus larges. Assurez-vous simplement de faire un test ponctuel avant de vous engager pour la nuit et protégez vos pincements de l’adhésif puissant en plaçant un cercle de tissu entre celui-ci et le ruban adhésif.

Mini-robe VIP seulement pour femmes

Lionne amazon.com

99,00 $

Soutien-gorge en V convertible à décolleté profond

Un travail de nichons dans une boîte

Nue thebrandnue.com

25,00 $

Soutien-gorge plongeant sexy

Maidenform amazon.com

30,00 $

Bande de poitrine pour femmes

Le Naturel amazon.com

14,28 $

Pour une robe à bretelles avec des découpes, essayez…

Cache-tétons adhésifs et ruban de levage. Prenez toutes les bonnes choses que nous avons dites à propos du ruban adhésif et condensez-le en une version plus petite lorsque vous travaillez avec moins de tissu et montrez beaucoup plus de peau. Les robes avec beaucoup de fentes, de trous, de découpes et de bretelles rendent les soutiens-gorge presque impossibles, mais les cache-tétons adhésifs et le ruban de levage en forme de sein que vous pouvez couper pour s’adapter à la forme de votre robe changent la donne.

Robe Paloma

Devon Windsor shopbop.com

265,00 $

Coussinets de levage des seins en silicone

Lot de 3 soutiens-gorge adhésifs

Brassybra nordstrom.com

38,00 $

Couvre-tétons de levage en silicone

The Game Changer Lift & Shape Bra

Pour une robe décolletée et dos nu, essayez…

Pétales de mamelon. Parfois, tout ce que vous voulez, c’est éviter un écartement, auquel cas les pétales de la poitrine vous feront vous sentir couverte même dans les robes les plus révélatrices. Le plus minimal des soutiens-gorge à dos bas, les cachemires sont également indolores à enlever (c. s’ils sont mouillés.

Robe d’amour

Lionne lionneclothing.com

249,00 $

Couvre-tétons pour femmes

NIPPIES amazon.com

26,50 $

Cache-Mamelons 4 Paires pour Femmes

CHARMANT amazon.com

12,59 $

Pour une robe asymétrique essayez…

Un soutien-gorge sans bretelles convertible ou ajustable. Que le dos de la robe soit asymétrique ou qu’il n’y ait qu’une seule manche, vous aurez besoin d’un soutien-gorge qui peut s’ajuster et se cacher en dessous, comme l’un d’entre eux. Certains soutiens-gorge convertibles sont livrés avec des bandes élastiques supplémentaires que vous pouvez enrouler autour de l’avant de votre torse pour abaisser le dos, tandis que d’autres sont livrés avec une variété de bretelles. Dans tous les cas, assurez-vous que toutes les bretelles et bandes sont réglables et amovibles afin de pouvoir personnaliser votre soutien-gorge exactement comme vous le souhaitez à ce moment précis.

Robe asymétrique Sophia Ivoire

Soutien-gorge à armatures lisse sans bretelles

Elomi nordstrom.com

51,75 $

Soutien-gorge à armatures sans bretelles

Soutien-gorge push-up dos bas convertible

Brooke Shunatona Brooke Shunatona est une collaboratrice de Cosmopolitan.com.

