Meilleurs spectacles de paon disponibles en ce moment

Paon Originaux

En plus de diverses séries et émissions classiques qui diffusent actuellement de nouveaux épisodes à la télévision, Peacock propose une gamme de contenus exclusifs. Voici quelques-uns des meilleurs originaux de Peacock en streaming en ce moment.

Les vraies femmes au foyer : voyage ultime entre filles

Les univers Bravo entrent en collision dans The Real Housewives: Ultimate Girls Trip, qui rassemble des femmes au foyer emblématiques de différentes villes pour un voyage entre filles à Turks et Caicos. De nouveaux épisodes de cette affaire dramatique sont diffusés chaque semaine.

Sauvé par le gong

Une mise à jour de la sitcom pour adolescents à succès des années 90, Saved by the Bell, montre ce qui se passe lorsque le gouverneur de Californie Zach Morris (Mark-Paul Gosselaar) ferme les écoles à faible revenu et déplace les étudiants dans le riche Bayside High. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Siwas Dance Pop Révolution

Dans Siwas Dance Pop Revolution, l’artiste Jojo Siwa et sa mère Jessalyn encadrent 11 jeunes danseurs de tout le pays alors qu’ils rivalisent pour une place dans leur nouvelle troupe de danse XOMG POP. De nouveaux épisodes de cette émission sont diffusés chaque semaine.

Paris amoureux

Paris in Love suit l’héritière et femme d’affaires Paris Hilton alors qu’elle fait face aux hauts et aux bas de la préparation de son mariage avec son fiancé Carter Reum. Voir de nouveaux épisodes chaque semaine.

Série actuelle sur Peacock

Peacock permet aux abonnés de rattraper leur retard sur les épisodes de plusieurs séries en cours 24 heures ou une semaine après leur diffusion, selon le niveau que vous avez. Voici quelques-uns des spectacles récents que vous ne voudrez pas manquer.

La Bréa (NBC)

La Brea explore ce qui se passe lorsqu’un énorme gouffre s’ouvre au milieu de Los Angeles près des La Brea Tar Pits, faisant tomber des centaines de personnes dedans et atterrir dans une terre primitive mystérieuse et dangereuse.

C’est ma confiture (NBC)

Hébergé par Jimmy Fallon, That’s My Jam trouve des célébrités qui s’affrontent dans une série de jeux inspirés de la musique et de la danse. Le premier épisode présente Ariana Grande et Blake Shelton de The Voice contre Kelly Clarkson et John Legend.

Piste du projet (Bravo)

La saison 19 de Project Runway suit un nouveau groupe de créateurs du monde entier alors qu’ils participent au premier concours de mode de l’industrie sous la direction du vainqueur de la saison 4 Christian Siriano et critiqués par les juges Nine Garcia, Brandon Maxwell et Elaine Welteroth. De nouveaux épisodes sont diffusés chaque semaine, tandis que l’intégralité des saisons 17 et 18 est également diffusée sur la plate-forme.

La fille dans les bois (Paon)

Situé dans la ville fictive de West Pine, dans l’Oregon, The Girl in the Woods suit la fugueuse adolescente Carrie Ecker et ses amis alors qu’ils combattent à la fois des monstres et des personnages dangereux du passé de Carrie. Profitez de nouveaux épisodes chaque semaine.

La WWE sur Peacock

Peacock est également le foyer exclusif de tout ce qui concerne la WWE, ce qui signifie que l’inscription à un plan Premium Peacock vous permet de regarder les événements de la WWE sans frais de PPV. Donc, que vous souhaitiez revoir votre match préféré ou regarder un documentaire sur vos lutteurs préférés, la plateforme est faite pour vous. Voici quelques-uns des meilleurs contenus liés à la WWE que vous trouverez.

Joyau de la Couronne 2021 (Spécial PPV)

Diffusé en direct sur les niveaux Premium de Peacock le 21 octobre, l’événement Crown Jewel Pay-Per-View de cette année a vu Brock Lesnar affronter Roman Reigns dans une confrontation internationale. Vous pouvez diffuser le replay maintenant.

NXT Royaume-Uni

NXT UK célèbre la riche histoire de la lutte au Royaume-Uni à travers les yeux de certains des meilleurs lutteurs du continent. Les saisons 1 à 4 sont maintenant en streaming.

Agression impitoyable (réseau WWE)

Une nouvelle docuserie du réseau WWE, Ruthless Aggression, explore la montée d’une nouvelle génération de lutteurs à la WWE. La saison 2 comprend cinq nouveaux épisodes centrés sur l’avenir de la WWE et la transition de Dwayne « The Rock » Johnson à Hollywood, entre autres.

Maison des Légendes de la WWE

WWE Legends’ House explore ce qui se passe lorsque vous mettez huit icônes de la WWE sous un même toit. La saison 1 comprend « Rowdy » Roddy Piper, « Hacksaw » Jim Duggan, Tony Atlas, « Mean » Gene Okerlund, Howard Finkel, Hillbilly Jim, Jimmy Hart et Pat Patterson.

Série comique sur Peacock

NBC s’est imposé comme le réseau incontournable pour les sitcoms drôles avec cœur. Voici un tour d’horizon des meilleures séries humoristiques que NBC a à offrir et des émissions d’autres réseaux actuellement diffusées sur Peacock.

30 Roche (NBC)

L’hilarante 30 Rock stars Tina Fey dans le rôle de Liz Lemon, la scénariste en chef d’un sketch-comédie en direct à New York dont la vie devient un peu plus compliquée lorsque le nouveau président du réseau (Alec Baldwin) ordonne à Liz d’embaucher la star de cinéma mentalement instable Tracy Jordan (Tracy Morgan) pour rejoindre le casting de la série. Les sept saisons sont maintenant en streaming.

Girls5Eva (Paon)

Girls5Eva raconte l’histoire hilarante d’un groupe de filles à succès des années 90 qui a décidé de se réunir en 2021 après avoir été échantillonné par un jeune rappeur. La série met en vedette Busy Phillips, Paul Pell, Sara Bareilles et Renée Elise Goldsberry.

Supermagasin (NBC)

Superstore suit une famille d’employés bizarres au mégastore Cloud 9 alors qu’ils naviguent dans le quotidien des chasseurs de bonnes affaires et des séances de formation dignes de la répétition. Les six saisons sont diffusées en continu sur les niveaux premium de Peacock.

The Kids Tonight Show (Paon)

Inspiré du Tonight Show avec Jimmy Fallon, The Kids Tonight Show présente un casting de préadolescents talentueux qui présentent des segments d’ancrage, donnent des monologues, interviewent des célébrités et créent et jouent dans une série de sketchs. De nouveaux épisodes sont diffusés chaque semaine sur Peacock.

Série dramatique sur Peacock

Peacock propose également une variété de séries dramatiques. Des classiques comme Heroes aux nouvelles séries à la mode comme Law & Order: Organized Crime, voici quelques-unes des meilleures séries dramatiques disponibles dès maintenant sur Peacock.

Le symbole perdu de Dan Brown

Une adaptation du roman du même nom de 2009, The Lost Symbol de Dan Brown, met en vedette Ashley Zukerman en tant que version plus jeune du symbologiste de Harvard Robert Langdon et le suit alors qu’il tente de résoudre une série d’énigmes dans une quête pour sauver son mentor. Voir les nouveaux épisodes diffusés chaque semaine.

Longmire

Basé sur les romans policiers de Walt Longmire de Craig Johnson, Longmire suit le shérif titulaire du Wyoming alors qu’il patrouille dans le comté d’Absaroka tout en acceptant la mort de sa femme. Les six saisons sont diffusées en continu sur les niveaux premium de Peacock.

L’un de nous ment

Basé sur le roman policier à succès YA de Karen M. McManus, One of Us Is Lying essaie d’expliquer ce qui s’est passé lorsque cinq élèves du Bayview High School entrent en détention, mais que quatre seulement en sortent vivants. De nouveaux épisodes sont hebdomadaires sur Peacock.

Yellowstone

Yellowstone met en vedette Kevin Costner dans le rôle de John Dutton, un homesteader de sixième génération et un père qui contrôle le plus grand ranch contigu des États-Unis. Avec ses enfants adultes, Dutton doit naviguer dans la corruption, la politique et la violence de l’exploitation du ranch. Rattrapez votre retard sur les saisons 1 à 3 sur Peacock avant de vous lancer dans la nouvelle saison.

Bientôt chez Peacock

Que vous souhaitiez rattraper un nouvel épisode de votre émission préférée ou que vous recherchiez un catalogue robuste de séries qui vous fera rire et pleurer, Peacock a ce qu’il vous faut.

Bien que la plupart des émissions mentionnées ci-dessus soient disponibles via le niveau gratuit de Peacock, cela peut changer à un moment donné dans le futur. Il convient également de noter que les nouveaux épisodes des séries en cours comme La Brea et That’s My Jam ne sont disponibles en streaming que le lendemain pour les abonnés Premium et Premium Plus. Donc, si vous n’utilisez que le niveau gratuit, vous devrez attendre sept jours.

En ce qui concerne le contenu futur, Peacock a précédemment annoncé qu’il travaillait déjà sur des redémarrages de séries de Queer as Folk et Battlestar Galactica. D’autres projets originaux actuellement en développement chez Peacock incluent une adaptation dramatique de The Fresh Prince of Bel-Air appelée Bel-Air, une nouvelle série basée sur le personnage de MacGruber de Will Forte et une comédie dramatique en espagnol appelée Armas de Mujer.

Dans cet esprit, c’est le moment idéal pour vous inscrire et voir si le niveau gratuit ou les plans Premium de Peacock vous conviennent le mieux.

