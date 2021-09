Meilleurs spectacles Paramount Plus disponibles maintenant

CBS All Access a récemment été relancé sous le nom de Paramount Plus, un service de streaming actualisé proposant un vaste catalogue de films et de séries provenant de réseaux tels que CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et Smithsonian Channel. Que vous choisissiez le plan de base de Paramount+ avec des publicités limitées ou que vous passiez au niveau supérieur avec l’abonnement sans publicité, nous avons rassemblé les meilleures émissions Paramount+ disponibles maintenant.

Paramount+ originaux

Paramount + a été lancé au début de 2021 avec une poignée de toutes nouvelles séries, ainsi qu’une liste de produits qui ont initialement fait leurs débuts sur CBS All Access. Voici quelques-unes des meilleures séries originales actuellement diffusées sur la plateforme.

Mal

Source : Paramount+

Evil met en vedette Katja Herbers dans le rôle du Dr Kristen Bouchard, embauchée par l’Église catholique pour déterminer si un tueur en série est vraiment possédé par un démon.

iCarly

Source : Paramount+

Reprise de la série à succès Nickelodeon, iCarly suit Carly Shay (Miranda Cosgrove) alors qu’elle navigue dans la vie de jeune adulte et réinvente sa populaire série Web. Le spectacle voit également le retour de Jerry Trainor en tant que frère aîné de Carly Spencer Shay et Nathan Kress en tant que meilleur ami de Carly, Freddie Benson.

Razmoket

Source : Paramount+

Un redémarrage de la populaire série animée Nickelodeon, le nouveau Razmoket présente une animation CGI et suit Tommy Pickles et ses petits amis alors qu’ils recherchent des aventures et affrontent l’intimidateur de Tommy d’une cousine plus âgée, Angelica. La série présente une poignée d’acteurs vocaux de la série originale avec quelques nouveaux ajouts.

Star Trek : Découverte

Source : Paramount+

Se déroulant 10 ans avant les événements de Star Trek : The Original Series, Star Trek : Discovery suit l’équipage de l’USS Discovery. La série met en vedette Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony Rapp, Jason Isaacs et Wilson Cruz.

Meilleure série dramatique sur Paramount+

Lorsque vous vous abonnez à Paramount+, vous aurez également accès à un large éventail de séries dramatiques de CBS et de ses marques affiliées. Voici une collection de séries dramatiques parmi les meilleures émissions Paramount+ que vous ne voudrez pas manquer.

Âme américaine (BET)

Source : PARI

Créé par Jonathan Prince et Devon Greggory, American Soul combine des personnages fictifs et réels pour raconter l’histoire de Don Cornelius, un entrepreneur ambitieux et troublé qui a créé la série à succès Soul Train.

Taureau (CBS)

Source : CBS

Basé vaguement sur la jeunesse du Dr Phil McGraw, Bull met en vedette Michael Weatherly dans le rôle du Dr Jason Bull, qui utilise la psychologie et son intuition pour créer des stratégies pour aider les clients de son cabinet de conseil en procès à gagner des affaires. Les saisons 1 à 5 sont en streaming maintenant.

Le bon combat (Paramount+ Original)

Source : Paramount+

Situé un an après le dernier épisode de The Good Wife, The Good Fight trouve les avocats en disgrâce Maia Rindell et Diane Lockhart unissant leurs forces à celles de Lucca Quinn dans l’un des cabinets d’avocats les plus éminents de Chicago.

NCIS : La Nouvelle-Orléans (CBS)

Source : CBS

NCIS : La Nouvelle-Orléans suit l’agent Dwayne “King” Pride (Steve Bakula) et son équipe alors qu’ils enquêtent sur les crimes qui affectent le personnel militaire près du Big Easy. Alors que le spin-off a récemment été annulé, les sept saisons sont maintenant diffusées en continu.

Meilleure série télé-réalité sur Paramount+

Paramount + est également la plaque tournante de tonnes de séries de téléréalité, des émissions d’aventure de voyage aux compétitions de drag et tout le reste. Dans cet esprit, voici une sélection de certaines des meilleures séries de téléréalité disponibles dès maintenant sur le service de streaming.

Bar Rescue (Réseau Paramount)

Source : Réseau Paramount

Bar Rescue suit Jon Taffer, connu sous le nom de Gordon Ramsay de la scène des bars et des discothèques, alors qu’il aide à transformer un bar différent en difficulté en un établissement incontournable dans chaque épisode. Les saisons 1 à 6 sont maintenant en streaming.

Le défi (MTV)

Source : MTV

Rattrapez les 34 saisons de MTV’s Challenge, qui retrouve les anciennes stars des franchises The Real World et Road Rules de MTV – ainsi que les nouveaux arrivants – alors qu’ils s’affrontent dans une série de défis exténuants.

Ink Master (Réseau Paramount)

Source : Réseau Paramount

Ink Master suit 10 des meilleurs tatoueurs de la planète alors qu’ils s’affrontent dans une série de défis artistiques et techniques. Leur travail est finalement jugé par le musicien Dave Navarro et les tatoueurs Chris Núñez et Oliver Peck.

Île de l’amour (CBS)

Source : CBS

Basée sur la série à succès internationale du même nom, la version de CBS de Love Island présente Arielle Vandenberg en tant qu’hôte et Matthew Hoffman en tant que narrateur. L’expérience de réalité trouve des célibataires qui se réunissent dans un endroit tropical dans l’espoir de trouver l’amour.

Meilleures docuseries sur Paramount+

L’abonnement à Paramount+ vous donnera également accès au meilleur des meilleurs docuseries de Smithsonian Channel et d’autres réseaux. Voici un aperçu de certaines des histoires réelles que vous devriez ajouter à votre liste de frénésie.

Catastrophes aériennes (Smithsonian)

Source : Smithsonian Channel

Dans Air Disasters, des incidents catastrophiques dans l’histoire de l’aviation sont méticuleusement reconstitués pour explorer ce qui n’a pas fonctionné et discuter si les catastrophes auraient pu être évitées. Les saisons 2 à 15 sont en streaming maintenant.

Secrets débloqués (Smithsonian)

Source : Smithsonian Channel

Hébergé par Adam Mastrelli, Secrets Unlocked jette un coup d’œil à certaines des reliques, monuments et documents les plus importants de l’histoire et dissèque davantage les mystères qui se cachent derrière eux.

La vraie vie (MTV)

Source : MTV

True Life explore les luttes et les triomphes d’une nouvelle personne dans chaque épisode à travers le prisme de sujets tels que la consommation de drogue, les défis financiers et la sexualité. Les trois dernières saisons de la série, tournées de 2015 à 2017, sont désormais en streaming.

Derrière la musique (Paramount+ Original)

Source : Paramount+

Reprise de la série télévisée documentaire à succès de VH1, la nouvelle saison de Behind The Music propose de tout nouveaux épisodes sur Ricky Martin, Busta Rhymes, New Kids on the Block, et plus encore.

Émissions classiques sur Paramount+

Paramount+ se distingue également par sa collection d’émissions de télévision classiques. Donc, que vous cherchiez à rire, pleurer ou que vous vouliez simplement vous sentir nostalgique, la bibliothèque de contenu Paramount+ a des options. Voici quelques-unes des meilleures émissions classiques en streaming actuellement.

Beverly Hills, 90210 (FOX)

Source : RENARD

Le drame pour adolescents qui a tout déclenché, Beverly Hills, 90210, suit les hauts et les bas des jumeaux Brandon et Brend Walsh alors qu’ils font face au choc culturel et tentent de s’intégrer après avoir déménagé du Minnesota à la banlieue chic de Californie. La série met en vedette Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Luke Perry, Tori Spelling, Brian Austin Green et Ian Ziering.

CSI : Miami (CBS)

Source : CBS

CSI: Miami suit l’ancien détective Horatio Caine (David Caruso) alors qu’il dirige une équipe d’enquêteurs médico-légaux en mission pour résoudre divers meurtres en Floride. Les 10 saisons sont maintenant en streaming.

Sabrina La Sorcière Adolescente (La WB)

Source : La BM

Sabrina, The Teenage Witch, suit les mésaventures de Sabrina Spellman (Melissa Joan Hart), une adolescente qui apprend qu’elle vient d’une longue lignée de sorcières et possède des pouvoirs magiques. Avec l’aide de ses tantes et de son chat magique Salem, Sabrina apprend à maîtriser ses pouvoirs et à les utiliser pour de bon.

Star Trek : La prochaine génération (UPN)

Source : UPN

La suite de Star Trek: The Original Series, Star Trek: The Next Generation suit le capitaine Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) et son équipage à bord de l’USS Enterprise alors qu’ils explorent la galaxie de la Voie lactée. La série met également en vedette Brent Spiner dans Data, Levar Burton dans Geordi La Forge, Wil Wheaton dans Wesley Crusher et Gates McFadden dans le rôle du Dr Beverly Crusher.

Nouvelle série sur Paramount+

En plus de toutes les séries actuellement diffusées sur Paramount +, la plate-forme prévoit de lancer bientôt une tonne de nouvelles programmations. Cela inclut les retombées très attendues de Yellowstone, 1883 et 6666, le maire de Kingstown dirigé par Jeremy Renner et la saison 2 de Star Trek: Picard.

ViacomCBS a également taquiné le retour de Kelsey Grammer dans un redémarrage prévu de Frasier et la prochaine série originale Grease: The Rise of the Pink Ladies.

En ce qui concerne la programmation adaptée aux enfants, Paramount + est également le hub de streaming pour SpongeBob SquarePants, et la nouvelle série préquelle SpongeBob Kamp Koral, en streaming maintenant.

