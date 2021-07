Meilleurs spoilers de la saison 18 de “Bachelorette” de Michelle Young

Le voyage de Michelle Young pour trouver l’amour n’est pas encore terminé ! Lors de la finale de la saison de Matt James de The Bachelor, nous avons regardé Michelle partir en larmes après que Matt l’a renvoyée chez elle. Même les maillots assortis de M. et Mme James qu’elle a apportés n’ont pas suffi à sauver la relation.

Heureusement, il a été annoncé sur « After the Final Rose » que Michelle * et * Katie Thurston sont les nouvelles Bachelorettes ! Ne vous inquiétez pas – ils ne concourront pas la même saison comme Kaitlyn Bristowe et Britt Nilsson (lol c’était cringey). Au lieu de cela, ils auront chacun leur propre saison. Katie est déjà au bout du fil avec ses concurrents de la saison 17, puis Michelle prendra le relais pour la saison 18 de l’automne. À mon avis, ces femmes sont les vraies gagnantes parce que LBH, étant la Bachelorette> étant une candidate au Bachelor.

Nous avons déjà une tonne d’infos sur la saison de Michelle de The Bachelorette, so, si vous ne pouvez pas attendre sa première (nous ne vous en voulons pas !), continuez à faire défiler tous les spoilers. Considérez-vous prévenu ! * écouter de la musique dramatique *

Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe accueillent

Ce n’est pas encore confirmé à 100%, mais Reality Steve a tweeté: “Kaitlyn et Tayshia reviendront pour co-animer la saison de Michelle de la” Bachelorette “lorsque le tournage commencera plus tard ce mois-ci. J’aurai des mises à jour de tournage, des lieux et des délais dans ma chronique mardi. ”

La journaliste de Variety Elizabeth Wagmeister a répondu au tweet de Steve pour informer les gens “pour le moment, aucun contact n’a été signé” et que les négociations sont “en cours”. Réalité Steve ne se trompe presque jamais, alors nous verrons ce qui se passe.

Avant cette nouvelle, il n’était pas clair si Chris Harrison interviendrait pour animer la saison de Michelle de The Bachelorette suite à sa réponse aux allégations de racisme de Rachael Kirkconnell. À la suite du contrecoup qu’il a reçu, Chris a annoncé qu’il “se retirait pendant un certain temps” de la franchise, mais cela l’a ensuite amené à quitter son poste d’hôte après 19 ans … non sans une grosse somme pour acheter son silence, .

La saison de Michelle n’a pas encore été tournée, mais elle sera diffusée à l’automne

Selon Reality Steve, le tournage de la saison de Michelle n’a pas encore commencé, mais devrait commencer à la fin de ce mois. La saison de Michelle sera diffusée cet automne à partir du 19 octobre, nous donnant essentiellement deux saisons de Bachelorette consécutives!

Mais voici quelques informations: selon Reality Steve, les producteurs voulaient en fait que la saison de Michelle de The Bachelorette commence plus tôt après avoir fait des allers-retours pour le casting de Katie, mais le tournage était en conflit avec l’emploi du temps de Michelle en classe. Ugh, elle est vraiment la meilleure.

Nous connaissons les concurrents de Michelle

Pour terminer! ABC a eu la gentillesse de partager enfin qui sont les candidats de Michelle, et elle a certainement un bon groupe d’hommes en compétition pour son cœur !

La saison de Michelle se déroulera dans DEUX (peut-être plus !) Lieux

Michelle tournera à Palm Springs – non, pas à La Quinta, pour ceux d’entre vous qui se le demandent – ​​et au Minnesota. Steeve dit :

“La saison de Michelle commence le tournage à la fin de ce mois à Palm Springs. Je ne crois pas que ce soit à nouveau La Quinta car aucune date n’est bloquée pour le tournage. Mais je ne pense pas qu’ils resteront longtemps à Palm Springs. « Après Palm Springs, Michelle filmera une partie de sa saison au Minnesota. Ils séjournent à l’hôtel Marquette à Minneapolis. Si vous allez sur leur site, ils sont actuellement réservés du 5 au 29 août et on m’a dit que c’était pour “Bachelorette”. Alors peut-être que cette saison, nous verrons plus de dates publiques puisqu’elles restent dans une grande ville. Un peu comme à chaque fois que ce spectacle se déroule dans une ville américaine, nous voyons généralement toujours des dates se produire. Cependant, je ne pense pas que ce soit le dernier endroit où ils seront. Je pense que les nuits et la cérémonie finale des roses se dérouleront dans un endroit différent, car j’entends dire que le tournage se termine presque deux semaines en septembre. »

Et bien sûr, les hôtels sont absolument MAGNIFIQUES.

Il pourrait même y avoir un troisième lieu de tournage après Minneapolis, mais Steve n’a pas encore tout à fait les informations. Nous resterons à l’écoute, obvi.

Les dates normales de la ville natale sont de retour

Maintenant que voyager (en toute sécurité, bien sûr) est une option, Steve dit qu’on lui a dit qu’ils prévoyaient de ramener des dates régulières dans leur ville natale cette saison, ils se rendront donc dans les villes natales des gars. Ce qui aide toujours puisqu’ils le font généralement en public. » Ugh, je suis tellement excité, ça fait mal.

Hâte de revoir Michelle sur nos écrans !

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef Starr Bowenbank est l’assistant rédacteur en chef qui écrit sur tout ce qui concerne l’actualité, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

