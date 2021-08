Meilleurs spoilers de la saison 7 de “Bachelor in Paradise”

La saison de Katie Thurston de The Bachelorette s’est terminée la semaine dernière, et nous sommes maintenant prêts à plonger dans tout ce qui concerne la saison 7 de Bachelor in Paradise… qui, soit dit en passant, sera diffusée sur TN le 16 août! Si vous, mon ami, avez hâte de tout savoir sur cette saison à venir bien avant de regarder le casting profiter d’un été hédoniste sur la plage avec des TONNES d’efforts sexy, vous avez de la chance.

Réalité Steve a laissé tomber des pépites d’informations sur cette saison de Bachelor in Paradise à gauche et à droite. Sans surprise, il semble que ce sera un bon. Ceci étant dit, entrons dans les spoilers !

Juste au cas où ce ne serait pas très clair: cette histoire contient d’énormes spoilers pour la saison 7 de Bachelor in Paradise – cliquez maintenant si vous ne voulez pas que cette saison soit gâchée pour vous!

Tout d’abord : les candidats

Il y a beaucoup de visages familiers – des idoles et des méchants – qui se dirigent vers Paradise, et vous pouvez trouver la liste des membres de la distribution de Bachelor in Paradise ici:

On connait déjà quelques couples

En commençant par les informations les plus juteuses et les plus importantes, obvi, les principaux couples selon Reality Steve sont :

Noah Erb et Abigail HeringerBrendan Morais et Natasha ParkerTammy Ly et Thomas JacobsDemi Burnett et Kenny BraaschIvan Hall et Jessenia CruzJoe Amabile et Serena PittKenny Braasch et Mari PepinRiley Christian et Maurissa GunnBecca Kufrin et Thomas Jacobs Oh, et Brendan Morais et Pie ????

Une source a déclaré à Us Weekly que Brendan et Pieper sont effectivement en couple et qu’ils se sont rencontrés par l’intermédiaire d'”amis communs” car “ils traînent dans la même foule de célibataires”.

“Pieper et Brendan se fréquentent depuis quelques semaines maintenant”, a expliqué la source. « Soit il s’envolera pour New York et traînera avec elle, soit elle s’envolera pour Boston pour traîner avec lui. Elle était dernièrement à Boston pendant le week-end du Memorial Day et ils ont même été aperçus ensemble en public. »

Alors… comment cela s’intègre-t-il au Paradis ? Eh bien, Brendan et Pieper sont tous deux dans l’émission, mais Reality Steve dit que les rapports de rencontres sont sortis * avant * que l’émission ne commence à tourner, ce qui signifie qu’il n’est pas clair si Brendan et Pieper poursuivront leur relation une fois que les caméras tourneront. Dans une histoire de spoiler, Steve a écrit : “Ce que je peux vous dire, c’est ceci : Brendan était le casting original… Brendan a déjà offert une rose à quelqu’un d’autre qui n’est pas Pieper.”

Pieper semble être une arrivée tardive dans la série parce que Reality Steve a dit qu’il pensait: “Il est clair que la production a délibérément attendu que Brendan donne sa rose à quelqu’un d’autre avant de décider de faire venir Pieper. Mais s’ils sortaient déjà ensemble et que c’est planifié, ça va être intéressant de voir s’ils font comme s’ils ne l’étaient pas, ou s’ils vont simplement avec et le font savoir à tout le monde.” Intéressant!

Reality Steve a déclaré plus tard que Brendan et Pieper avaient été appelés par des paradisiens pour avoir été en couple avant de participer à l’émission, alors ils sont partis ensemble avant la nuit.

Ne vous attendez pas à une heureuse réunion de Blake Horstmann et Becca Kufrin

Après la controverse de Chris Harrison et Rachael Kirkconnell sur Bachelor, un groupe de membres de Bachelor Nation aurait craint de rejoindre cette saison Bachelor in Paradise. D’après un E! Source d’information, la production « espérait avoir Blake Horstmann, Tia Booth et Becca Kufrin » dans l’émission. Tia et Becca ont fini par se joindre, mais pas Blake… ce qui veut dire désolé, fans, mais pas de retrouvailles entre Becca et Blake cette fois-ci !

“Blake Horstmann n’est pas présent cette saison, donc aucun espoir de retrouvailles Blake / Becca ne se réalise”, a écrit Reality Steve sur Twitter. « Avec qui Becca est (du moins depuis la dernière cérémonie des roses) ne va probablement pas rendre les gens très heureux. Juste mon avis. “

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Becca Kufrin sort avec Thomas Jacobs dans l’émission

Histoire vraie! Becca apparaît apparemment après la première cérémonie des roses et sort avec Thomas pendant leur séjour dans la série, mais pas avant d’avoir reçu une rose d’Aaron Clancy après que Thomas ait brièvement fréquenté Tammy Ly.

Becca et Thomas restent ensemble jusqu’à la toute fin de la saison avant de se séparer malheureusement. “(BiP SPOILER): Si vous pensiez que Thomas avait beaucoup de temps d’antenne cette saison, attendez le paradis. Thomas est fortement impliqué avec Becca Kufrin pendant la dernière moitié de BiP, mais elle finit par rompre avec lui avant la finale », a écrit Reality Steve sur Twitter.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Becca a du boeuf avec Chasen Nick

Selon Steve, “Chasen Nick est arrivé après la première cérémonie des roses et a été appelé par Becca parce qu’il avait dit aux gars d’avant le spectacle qu’il avait traîné avec elle, la nouvelle s’est répandue et Becca l’a appelé pour avoir été là pour avoir du poids. . Il est allé à un rendez-vous quand il est arrivé avec Deandra mais n’a jamais eu de rose.”

Joe Amabile et Kendall Long sont bel et bien de retour au paradis

Le piège ? Ils * ne finissent pas * par sortir ensemble, ce qui est totalement nul pour les fans qui espèrent un deuxième tour romantique après leur malheureuse rupture. « Joe et Kendall sont tous les deux là mais ne se rallument pas. Ils ont tous les deux donné des roses à d’autres personnes », a confirmé Reality Steve.

Kendall a en fait assez de mal à voir Joe dans la série sortir avec quelqu’un d’autre, malgré sa brève implication avec Ivan Hall, et elle se renvoie chez elle. En parlant d’Ivan cependant…

Ivan Hall et Jessenia Cruz ont pas mal de drame

Reality Steve dit: «Jessenia Cruz était impliquée avec Ivan Hall. Puis Jessenia a quitté Ivan pour Chris Conran quand il est arrivé. Puis Chris a quitté Jessenia pour Alana une fois qu’elle est arrivée. »

Karl Smith ne semble pas aller très loin

Dans un spoiler sur Twitter, Reality Steve a déclaré: “Les hommes distribuent les roses lors de la première cérémonie des roses, alors oui, Karl réussit une seule cérémonie des roses. Il a donné sa rose à l’un des Peter [Weber]des femmes », ce qui indique que Karl rentre chez lui assez rapidement, LOL.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Il y a un triangle amoureux dans la série

Soyons réalistes – serait-ce BiP sans une forme de drame du triangle amoureux ?? Non, ce ne serait pas le cas ! Steve a renversé le thé après quelques semaines et a déclaré que “le triangle amoureux auquel j’ai fait référence dans un tweet il y a quelques semaines était entre Kenny, Mari et Demi. En fin de compte, nous savons maintenant que Kenny a choisi Mari plutôt que Demi puisque Kenny et Mari sont fiancés. Mais on m’a dit au début qu’il faisait des allers-retours entre eux.» J’ai hâte de voir comment ça se passe !

Il y a aussi une tonne d’éliminations

Voici comment tout se passe, selon Reality Steve :

“Victoria Paul (la saison de Peter) était le casting original mais a été appelé pour avoir un petit ami à la maison et a fini par s’auto-éliminer avant même que la première cérémonie des roses n’ait lieu, donc elle était la première à disparaître.” Kelsey Weier (saison de Peter), Victoria Larson et Serena Chew (toutes deux de la saison de Matt) étaient les femmes éliminées lors de la première cérémonie des roses. Victoria Paul s’était déjà auto-éliminée.” “Dr. Joe, Blake Monar et Demar Jackson (la saison de Clare / Tayshia) sont tous arrivés après une cérémonie des roses, ont eu des rendez-vous, mais aucun d’entre eux n’a fini par recevoir une rose. » “Tahzjuan Hawkins fait une autre brève apparition cette saison et s’est auto-éliminé.” “Alana Milne était impliquée avec Chris Conran (la saison de Clare / Tayshia) une fois qu’elle est arrivée, mais les gens pensaient qu’ils complotaient parce qu’ils traînaient avant le spectacle, et les deux ont fini par quitter le même épisode séparément.”

À propos de la cérémonie de la rose finale…

Reality Steve dit qu’il reste trois couples dans le jeu au moment où la cérémonie de la rose finale se déroule :

Joe Amabile et Serena Pitt Kenny Braasch et Mari Pepin Riley Christian et Maurissa Gunn

Et parmi ces couples, TOUS quittent le paradis fiancés !!

Ce sont tous les spoilers que nous connaissons en ce moment sur cette prochaine saison de Bachelor in Paradise! Gardez un œil sur cette histoire pour toute nouvelle mise à jour juteuse.

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

