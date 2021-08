Meilleurs spoilers / rumeurs de la saison 17 de “Bachelorette” de Katie Thurston

La saison de The Bachelorette de Katie Thurston se résume à ses trois derniers hommes, ce qui signifie que la fin est totalement en vue ! Pour terminer! Mais si vous êtes le genre de personne qui veut savoir exactement ce qui se passe dans la finale avant qu’ABC ne veuille vous le dire, bonne nouvelle : nous avons des spoilers. En fait, laissez-moi aller de l’avant et mettre cette information en gras pour faire bonne mesure :

SPOILERS (et quelques informations intrigantes en coulisses) sur la saison de Katie de The Bachelorette sont à venir. Si vous êtes d’accord avec ça, continuez !

Katie quitte la série fiancée

Et oui, on sait qui a gagné ! Selon Reality Steve, Blake Moynes est le vainqueur de la saison Bachelorette de Katie … et ils quittent la série pleinement engagés. Voici exactement ce que Steve a dit avant l’arrivée de Blake, puisque vous savez que vous voulez des détails :

Katie est fiancée à Blake Moynes. Oui, je sais, il n’est pas encore dans la série. Mais il le sera la semaine prochaine… c’est sûr, je m’attends à ce qu’il y ait un doute comme à chaque saison. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il s’est écoulé environ 7 semaines depuis la fin du tournage pour obtenir cette information, et je suis très confiant dans ce qu’on m’a dit. »

C’est tout à fait logique, pour info – juste avant la première de la saison, Katie a dit qu’elle avait bien l’intention de laisser la série sur la bonne voie pour s’accrocher ! Dans une interview avec Us Weekly, elle a expliqué: “Je sais juste où je suis dans la vie, et cela montre vraiment à quel point je suis sérieuse pour tomber amoureuse et trouver ma personne. Et si l’idée de vous fiancer vous fait peur, alors vous n’êtes pas prêt à être avec moi.”

En attendant, Katie a fait un travail formidable sans porter de bague à son doigt de fiançailles, que vous pouvez voir ici :

Instagram

En parlant d’engagement, les quatre derniers de Katie sont…

Selon Reality Steve, les derniers hommes de Katie sont le vainqueur Blake Moynes, ainsi que Greg Grippo, Michael Allio et Justin Glaze :

John Hersey figurait initialement sur la liste des quatre derniers concurrents de Reality Steve, mais il a fini par être éliminé à la troisième semaine. Dommage! Steve a également confirmé plus tard qu’Andrew n’était pas fiancé à Katie au moment où il quitte la série. «Je suis désolé si vous avez passé une demi-heure à regarder un gars décomposer la promo de la saison et en déduire qu’Andrew était le gagnant cette saison – il ne l’est pas. Que je peux vous confirmer. Alors maintenant, seulement 3 possibilités – Justin, Blake et Greg », écrivait-il à l’époque.

Andrew Spencer était également initialement l’un des hommes dans le top quatre, mais Reality Steve a expliqué plus tard qu’il avait confondu l’ordre d’Andrew et Michael. « J’ai fait basculer Andrew et Michael A. Andrew a terminé 5e et Michael a terminé 4e. Quand j’ai rapporté cela en mai sur Michael A., la seule chose que je savais, c’est que sa famille n’a jamais rencontré Katie. J’ai donc supposé qu’il n’avait pas terminé parmi les 4 premiers puisque, eh bien, les 4 premiers obtiennent des villes natales. J’ai fait la mauvaise hypothèse là-bas sur son placement. Il termine 4ème, MAIS, sa famille ne rencontre pas Katie. Au début de l’épisode de la semaine prochaine, nous verrons Michael s’auto-éliminer à cause de son fils, et Katie ne rencontrera jamais sa famille », a-t-il déclaré dans un nouveau message de spoiler.

Greg et Katie se lancent un énorme combat

Et le combat est si mauvais que Greg quitte en fait la saison avant la finale ! Selon Reality Steve, Greg voulait affronter Katie parce qu’il “estimait qu’il avait une sorte d’assurance de Katie qu’il était celui ou qu’il pensait qu’il serait choisi, mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était toujours impliquée avec d’autres hommes”.

Si vous vous demandez comment tout cela va se dérouler, sachez simplement que ce ne sera pas « joli ». Steve appelle cela un “effondrement” littéral. Il rapporte également que « c’est fondamentalement un combat qu’ils ont. Un combat qui va et vient. Il lui parle, s’en va, puis elle va lui parler, puis on s’en va, et ça continue. On m’a dit qu’ils n’arrêtaient pas d’aller et venir l’un contre l’autre pendant des heures.

Ce « combat d’éclatement » signalé entre les dates de la nuit et oblige Greg à faire ses valises et à quitter le spectacle. Par Steve, « Greg a vraiment du mal à comprendre pourquoi elle voudrait être avec quelqu’un d’autre, et ça dégénère à partir de là. A tel point qu’on m’a dit : “C’est le pire combat que nous ayons jamais vu dans cette émission.”

Katie a terminé sa saison tôt

Avant de sauter automatiquement à la conclusion qu’elle a tiré une Clare Crawley, écoutez-moi – euh, je veux dire, Us Weekly – sortir. Apparemment, “Katie avait le contrôle et s’assurait que les hommes qu’elle voulait étaient là et les hommes qui ne l’intéressaient pas, elle les envoyait faire leurs bagages”, et il n’y avait pas un seul problème à avoir parce que “ça s’est bien passé et ça a enveloppé un semaine avant la date prévue.”

Kaitlyn, Tayshia et Katie ont toutes apparemment confirmé qu’elles avaient terminé la saison plus tôt parce qu’elles ont également publié des clichés laissant entendre qu’elles étaient sur le chemin du retour et / ou n’étaient plus sur le plateau.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Instagram

Et au cas où vous vous demanderiez comment Kaitlyn et Tayshia se sont comportés pour la première fois en tant que co-hôtes, la source de Us Weekly leur a donné une critique élogieuse: “Tayshia et Kaitlyn peuvent s’identifier au voyage de Katie de différentes manières, que vous verrez se dérouler , donc c’était agréable de les avoir là pour aider avec n’importe quelle situation… Tayshia s’est amusée et a adoré le faire. Elle et Kaitlyn formaient une super équipe. »

Un groupe de candidats de Katie est en baccalauréat au paradis cette année

Aaron Clancy, Thomas Jacobs, Karl Smith et James Bonsall se dirigent tous vers le paradis cette année. Découvrez le reste des concurrents ici :

Bien que Thomas soit le méchant de la saison, il finit par avoir un scénario majeur sur BiP parce que – surprise ! – il finit par sortir avec l’ancienne Bachelorette Becca Kufin ! “(BIP SPOILER): Si vous pensiez que Thomas avait beaucoup de temps d’antenne cette saison, attendez le paradis. Thomas est fortement impliqué avec Becca Kufrin pendant la dernière moitié de ˆ, mais elle finit par rompre avec lui avant la finale », a écrit Reality Steve sur Twitter.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

ABC a d’abord fait des allers-retours pour le casting de Katie

Réalité Steve a été, sans surprise, le premier à annoncer les nouvelles du casting de Katie, mais après l’éclatement de la controverse Rachael Kirkconnell et Chris Harrison, il a publié une mise à jour sur son blog annonçant que Katie ne serait pas la Bachelorette :

«Katie devait à l’origine être la Bachelorette, et une fois que la merde a frappé le fan avec la franchise au cours des deux dernières semaines, le cours de l’action a changé, et ils sont maintenant en discussion pour savoir avec qui aller. Tout ce que j’ai entendu, c’est que ce ne sera plus Katie maintenant.”

Un peu plus d’une semaine après le gâchis ci-dessus, Steve a de nouveau confirmé que Katie * était en fait * sur le point d’être la Bachelorette… encore une fois! « Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Le spoiler d’origine que j’ai signalé semble être correct. Katie Thurston devrait être annoncée comme Bachelorette dans les prochains jours », a-t-il écrit sur Twitter.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

La saison de Katie allait initialement être tournée au Canada, mais le lieu a également changé

Le Canada était censé être le lieu de tournage de The Bachelorette… c’est-à-dire jusqu’à ce que l’équipe de production change d’avis. (Je sens une tendance ici.) Fin janvier, Steve a donné des informations à ses abonnés sur Twitter, écrivant: “Le complexe pour le tournage de Bachelorette au Canada la saison prochaine pourrait être au Fairmont Jasper Park Lodge en Alberta.”

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Moins d’un mois plus tard, Steve a corrigé ces rumeurs et confirmé que la prochaine saison de The Bachelorette aura lieu aux États-Unis, en particulier au Nouveau-Mexique au Hyatt Regency Tamaya d’Albuquerque.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

L’hôtel a de très belles vues, d’ailleurs :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Et c’est tout ce que nous savons jusqu’à présent! Assurez-vous de garder un œil sur cette histoire pour toute mise à jour future et assurez-vous de regarder The Bachelorette Mondays sur ABC!

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef Starr Bowenbank est l’assistant rédacteur en chef qui écrit sur tout ce qui concerne l’actualité, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io