Meilleurs SSD M.2 pour PS5 en 2021

Vous manquez de stockage sur votre PS5 ? Nous avons rassemblé les meilleurs disques externes et SSD pour PS5, et vous pouvez maintenant utiliser l’emplacement SSD M.2 interne. Sony a enfin confirmé la configuration matérielle requise pour le slot M.2 sur la PS5, et une mise à jour logicielle (maintenant en version bêta) vous permettra d’utiliser un SSD interne pour augmenter le stockage de votre console. Ce sont les meilleurs SSD M.2 pour votre PS5.

Configuration requise pour le SSD PS5 M.2

Avant de commencer, nous devrons jeter un œil à la liste des exigences matérielles pour qu’un SSD M.2 fonctionne comme un lecteur interne sur la PS5. Les directives matérielles M.2 de Sony sont assez strictes, vous devrez donc vous procurer les derniers disques M.2. Voici les exigences complètes pour qu’un lecteur M.2 fonctionne comme stockage interne sur la PS5 :

Interface PCIe Gen4 Vitesses de lecture séquentielle minimales de 5 500 Mo/s Le stockage sur disque doit être compris entre 250 Go et 4 To Facteur de forme M.2 avec une largeur de 22 mm Dissipateur thermique obligatoire La hauteur du disque et du dissipateur thermique doit être inférieure à 11,25 mm

En raison du slot M.2, vous ne pourrez pas utiliser un SSD SATA avec la PS5 ; Jetez un œil à notre guide d’extension de stockage PS5 pour mieux comprendre quels disques sont éligibles pour la PS5. Alors que l’exigence PCIe Gen4 était une évidence, Sony est très conservateur en termes de taille de disque et de refroidissement. Tout lecteur M.2 doit avoir une largeur de 22 mm ou moins, ce qui exclut quelques options. De plus, les disques M.2 doivent avoir un dissipateur thermique, et la hauteur combinée du disque et du dissipateur thermique doit être inférieure à 11,25 mm.

Cette exigence particulière rend de nombreux lecteurs, y compris l’excellente série MP600 de Corsair, inéligibles pour une utilisation à l’intérieur de la PS5. Cependant, vous pouvez vous débarrasser du dissipateur thermique et ajouter une option de rechange. Cela dit, maintenant que Sony a défini les exigences pour un SSD interne, nous devrions voir de nouveaux disques des meilleurs fabricants de SSD qui fonctionneront nativement avec la PS5. Nous ajouterons ces disques à la liste au fur et à mesure qu’ils seront disponibles.

Mais si vous voulez acheter un disque maintenant, il vaut mieux acheter un SSD M.2 standard et ajouter un dissipateur thermique de rechange. Vous trouverez des dissipateurs thermiques pour moins de 20 $ (j’en aurai quelques-uns énumérés ci-dessous), et cette voie vous permet d’intégrer les modèles les plus vendus de Samsung et Sabrent. Cela dit, plusieurs SSD M.2 disposent désormais d’un dissipateur thermique intégré, je vais donc également mettre en évidence certaines de ces options.

Donc, avec cela à l’écart, jetons un coup d’œil aux meilleurs SSD et dissipateurs thermiques M.2 pour votre PS5.

1. Western Digital Black SN850 : Meilleur dans l’ensemble

Source : Western Digital

La série Black de Western Digital est destinée aux joueurs, et le SN850 est l’un des meilleurs SSD M.2 que vous trouverez aujourd’hui. Le disque PCIe Gen 4 offre des lectures séquentielles de 7 000 Mo/s, ce qui est supérieur à ce que Sony impose. Il est disponible en options de 500 Go, 1 To et 2 To, avec la configuration 1 To (WDS100T1XHE) en particulier qui atteint le bon rapport qualité-prix.

Le SN850 dispose également d’un dissipateur thermique intégré et, avec une hauteur de 8,9 mm, il s’intègre sans problème dans le boîtier M.2 de la PS5. En fait, l’architecte principal de la PS5, Mark Cerny, a approuvé le SN850 dans un tweet, vous n’avez donc pas à vous soucier de sa compatibilité avec votre PS5.

Bien que le SN850 soit un SSD hors pair pour augmenter le stockage interne de votre PS5, il y a quelques inconvénients. Premièrement, il est assez coûteux, à 250 $ pour l’option 1 To, soit environ la moitié de la valeur au détail de la PS5. Mais le plus gros problème est la disponibilité ; peu de temps après que Sony ait défini les exigences SSD, les propriétaires de PS5 ont commencé à acheter des disques éligibles, et le résultat est que le SN850 est déjà en rupture de stock chez la plupart des détaillants. Mais l’avantage est qu’il devrait être réapprovisionné assez tôt.

Avantages:

Lectures séquentielles de 7 000 Mo/s Dissipateur thermique intégré Connectivité PCIe Gen 4 Garantie de cinq ans Fonctionne avec PS5 MTBF de 1,75 million d’heures (temps moyen entre les pannes)

Les inconvénients:

Problèmes de disponibilité coûteux

Meilleur dans l’ensemble

Western Digital Noir SN850

Boostez votre stockage PS5

Le SN850 répond à toutes les exigences de Sony pour un SSD M.2 interne, offrant des performances époustouflantes et une fiabilité à long terme.

2. Seagate FireCuda 530 : conçu pour la PS5

Source : Seagate

Le FireCuda 530 de Seagate a la particularité d’être le premier SSD M.2 compatible PS5, avec cette variante dotée d’un dissipateur thermique idéal pour une utilisation dans la dernière console de Sony. Le lecteur est disponible dans des configurations de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To, et le modèle 1 To (ZP1000GM30023) est idéal pour une utilisation dans la PS5.

Avec des lectures séquentielles de 7 300 Mo/s, la FireCuda 530 est l’un des SSD les plus rapides que vous puissiez trouver aujourd’hui. Ce niveau de performances exceptionnelles est soutenu par une garantie de cinq ans et une durabilité de 5 100 TBW (téraoctets écrits), ce qui signifie que vous pouvez écrire et supprimer jusqu’à 70 % du volume du disque chaque jour pendant cinq ans sans aucun problème.

Comme le SN850, le principal problème avec le FireCuda 530 est la disponibilité ; le drive vient d’être annoncé, et le stock initial est déjà épuisé. Vous devrez donc attendre un peu avant qu’il ne commence à être largement disponible ; en attendant, vous pouvez voir s’il est réapprovisionné via les liens ci-dessous.

Avantages:

Lectures séquentielles du dissipateur thermique en aluminium de 7 300 Mo/s Entièrement compatible avec l’interface PS5 PCIe Gen 4 MTBF de 1,8 million d’heures (temps moyen entre les pannes) Garantie de cinq ans

Les inconvénients:

Coûte une prime Épuisé chez la plupart des détaillants

Conçu pour PS5

Seagate FireCuda 530

Le lecteur de jeu idéal pour PS5

Le FireCuda 530 est un SSD M.2 compatible PS5 conçu pour offrir des performances de pointe pendant plusieurs années.

3. Gigabyte Aorus Gen 4 7000S : meilleur rapport qualité-prix

Source : Gigaoctet

Gigabyte n’est pas un acteur bien connu dans la catégorie du stockage, mais il a déployé des SSD M.2 passionnants destinés aux joueurs. L’Aorus Gen 4 7000S utilise la même NAND TLC 3D et le même contrôleur que les meilleurs SSD du marché, et il est livré avec un dissipateur thermique en aluminium avec un revêtement en nanocarbone qui garantit que le disque reste froid même pendant les sessions de jeu prolongées.

Avec des lectures séquentielles de 7 000 Mo/s et des écritures de 5 500 Mo/s, l’Aorus 7000S dépasse facilement les exigences de Sony, garantissant des performances incroyables. Le lecteur est disponible dans des configurations de 1 To et 2 To, et ce qui en fait un excellent choix pour la PS5, c’est qu’il sape WD et Seagate ; le lecteur 1 To se vend à 200 $ et l’option 2 To à 400 $, ce qui en fait une valeur relativement décente.

Et avec des dimensions de 80,5 x 23,5 x 11,25 mm, le 7000S s’insérera facilement dans la PS5 sans aucun problème. Le disque a un MTBF (temps moyen entre pannes) de 1,6 million d’heures et une endurance de 700 TBW (téraoctets écrits). Les deux chiffres sont inférieurs à ce que vous obtenez avec Seagate, mais ils devraient toujours être plus que suffisants pour une utilisation dans la PS5.

Avantages:

Lectures séquentielles de 7 000 Mo/s Dissipateur thermique en aluminium personnalisé Fonctionne avec la connectivité PS5 PCIe Gen 4 MTBF de 1,6 million d’heures (temps moyen entre les pannes) Garantie de cinq ans

Meilleure valeur

Gigabyte Aorus Gen 4 7000S

La mise à niveau idéale de 2 To

L’Aorus 7000S offre le même niveau de performances que les meilleurs SSD tout en les réduisant, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix.

4. Samsung 980 Pro : fiabilité prouvée

Source : Samsung

Samsung fabrique les meilleurs SSD que vous pouvez acheter aujourd’hui, et le 980 Pro est l’un des disques les plus rapides du marché aujourd’hui. Comme tous les disques de cette liste, le 980 Pro offre une connectivité PCIe Gen 4 et avec des lectures séquentielles de 6 900 Mo/s, il est parfaitement adapté à la PS5.

Ce qui distingue les disques de Samsung, c’est qu’ils se procurent tout le matériel en interne, et cette intégration verticale a permis à Samsung de devenir l’acteur dominant dans cette catégorie. Et avec une cote d’endurance de 1,5 million de MTBF et 600 TBW, le 980 Pro est conçu pour durer plusieurs années sans aucun problème, et il est couvert par une garantie de cinq ans.

Bien que le 980 Pro soit un excellent SSD à part entière, le fait qu’il n’ait pas de dissipateur thermique intégré signifie que vous devrez acheter une option de rechange pour une utilisation dans la PS5. Et pour le moment, on ne sait pas si le lecteur fonctionnera même si vous ajoutez un dissipateur thermique personnalisé. Nous mettrons à jour la liste une fois que nous aurons plus d’informations, mais pour l’instant, si vous voulez être absolument en sécurité avec votre choix de SSD, il vaut mieux opter pour les disques avec dissipateur thermique intégré.

Avantages:

Lectures séquentielles à 6 900 Mo/s Connectivité PCIe Gen 4 Garantie de cinq ans MTBF de 1,5 million d’heures

Les inconvénients:

Pas de dissipateur thermique Peut ne pas être compatible avec PS5

Fiabilité prouvée

Samsung 980 Pro

Une excellente option globale

Le 980 Pro de Samsung est l’un des disques les plus rapides du marché, mais vous aurez besoin d’un dissipateur thermique de rechange si vous souhaitez l’utiliser avec la PS5.

5. Micro connecteurs M.2 2280 Dissipateur thermique : meilleur dissipateur thermique SSD

Source : Micro connecteurs

Si vous utilisez un lecteur comme le Samsung 980 Pro, vous devrez ajouter un dissipateur thermique pour qu’il puisse fonctionner avec la PS5. Heureusement, de nombreuses options sont disponibles, et le dissipateur thermique SSD M.2 2280 de Micro Connectors est le meilleur.

Ce dissipateur thermique particulier est conçu pour les disques M.2 2280, et il dispose d’un tampon thermique en silicone et d’anneaux en silicone pour faciliter l’installation sur votre SSD. Avec une hauteur de seulement 5 mm, la conception garantit qu’il peut également s’insérer facilement dans votre PS5. Mais encore une fois, il est possible que Sony n’autorise pas les disques sans dissipateur thermique intégré comme stockage interne sur la PS5, donc cet itinéraire particulier peut ne pas fonctionner.

Avantages:

Conception à profil bas Ailettes en aluminium Facile à installer

Les inconvénients:

Peut ne pas fonctionner avec la PS5

Meilleur dissipateur

Micro connecteurs M.2 2280 SSD Dissipateur thermique

Un excellent dissipateur thermique pour les SSD

Si vous possédez déjà un SSD Gen 4 et que vous devez ajouter un dissipateur thermique, c’est le moyen le plus simple de le faire.

6. Dissipateur thermique ELUTENG M.2 2280 : refroidissez-le

Source : ELUTENG

Le dissipateur thermique M.2 2280 d’ELUTENG est une autre alternative si vous recherchez une solution alternative pour un SSD Gen 4 existant. Vous obtenez deux dissipateurs thermiques avec l’emballage, et les deux sont inférieurs à l’exigence de hauteur obligatoire de 11,25 mm de Sony. Les deux dissipateurs ont un coussin thermique et une conception en aluminium pour répartir efficacement la chaleur loin du SSD.

Comme le dissipateur thermique Micro Connectors que j’ai répertorié ci-dessus, il est possible que Sony n’autorise pas l’utilisation de dissipateurs thermiques de rechange, donc si vous voulez être absolument sûr, vous devriez attendre un peu et voir si cette route particulière est une option viable.

Avantages:

Dissipateur thermique en aluminium Deux options de dimensionnement Facile à installer Conception à profil bas

Les inconvénients:

Peut ne pas fonctionner avec la PS5

Refroidissez-le

Dissipateur ELUTENG M.2 2280

Deux options pour refroidir votre SSD

C’est un autre excellent choix pour les SSD Gen 4, et le fait que vous ayez deux dissipateurs thermiques dans l’emballage en fait un excellent rapport qualité-prix.

Quel SSD devriez-vous acheter pour votre PS5 ?

Source : Western Digital

À l’heure actuelle, si vous cherchez à acheter un SSD interne pour votre PS5, le meilleur choix est le Western Digital SN850. Il coche toutes les cases de la PS5, et WD a officiellement confirmé que le lecteur fonctionne avec la console de Sony. Et parce que le SN850 est sur le marché depuis quelques mois, vous avez une bonne chance de le récupérer.

L’autre alternative serait l’Aorus 7000S de Gigabyte. Comme le SN850, il est disponible depuis un certain temps maintenant, il devrait donc être facile à trouver chez la plupart des détaillants. Et si l’on considère le fait qu’il coûte moins cher que les autres SSD Gen 4 dotés d’un dissipateur thermique, vous obtenez un excellent package global.

Harish Jonnalagadda est l’éditeur Asie d’Android Central. Moddeur de matériel réformé, il passe maintenant son temps à écrire sur le marché du téléphone en plein essor en Inde. Auparavant, il réfléchissait au sens de la vie chez IBM. Contactez-le sur Twitter à @chunkynerd.

