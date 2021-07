Meilleurs stocks de 2021: le stock EPD ne fait que commencer

in

Note de l’éditeur : cette colonne fait partie du concours Best Stocks for 2021 d’InvestorPlace.com. Le choix de Charles Sizemore pour le concours est Partenaires de produits d’entreprise (NYSE :DEP) Stock.

Les retours de 25 % depuis le début de l’année (YTD) ne sont pas trop mauvais. Mais ils ne vont pas le couper lorsque la concurrence est en hausse de 142%. Et c’est ce que nous avons avec mon choix pour le concours des meilleures actions d’InvestorPlace.com pour 2021 : Partenaires de produits d’entreprise (NYSE :DEP) Stock.

Bien sûr, l’opérateur de pipeline de premier ordre Enterprise Products Partners est en hausse de 25% très respectable, doublant à peu près le rendement du S&P 500 jusqu’à présent cette année. Mais c’est loin du rendement de 142% en cumul annuel en OncoCyte (NASDAQ :OCX), le choix de Matt McCall pour l’année.

Tout d’abord : félicitations à Matt pour avoir trouvé un vrai bijou d’action. OncoCyte est un leader dans le dépistage génétique du cancer. Il est possible de trouver des opportunités vraiment incroyables dans l’espace biotechnologique, et les retours rapides dans OncoCyte en sont la preuve.

Mais malheureusement, les petites actions biotechnologiques comme celles-ci peuvent également vous donner des brûlures d’estomac. OncoCyte est une action extrêmement volatile dont le sort final dépend du succès d’un petit nombre de médicaments spécialisés. Ainsi, vous ne pouvez pas – ou du moins vous ne devriez pas – mettre beaucoup d’argent dans une action aussi spéculative.

À son tour, comparons cela avec les produits d’entreprise et le stock EPD.

Produits d’entreprise n’est pas excitant. Cela ne changera jamais le monde ou ne guérira jamais une maladie mortelle, mais il est également très peu probable qu’il vous cause un grave chagrin.

C’est un stock ennuyeux dans une industrie ennuyeuse qui vend un produit ennuyeux à des clients industriels ennuyeux. En d’autres termes, je ne suis pas un cheval de course, c’est un cheval de travail. Et c’est exactement pourquoi je l’aime.

À six mois de la fin, je pense toujours que j’ai une chance réaliste de gagner. Mais au-delà de tout ce qui se passera en 2021, le stock EPD est un stock que vous pouvez potentiellement posséder pendant des années, voire des décennies.

Dans l’ensemble, Enterprise Products est l’une des plus grandes sociétés d’infrastructure énergétique au monde avec plus de 50 000 milles de pipelines transportant principalement du gaz naturel et des liquides de gaz naturel. Depuis son introduction en bourse en 1998, la société a fait passer son actif de 715 millions de dollars à près de 60 milliards de dollars aujourd’hui. Ainsi, alors que l’activité sous-jacente peut être presque douloureusement ennuyeuse, la croissance de l’entreprise a été extrêmement excitante à regarder.

Le stock d’EPD revient aux niveaux d’avant la pandémie

De plus, j’ai mentionné qu’Enterprise Products était ennuyeux. Et un rapide coup d’œil à l’historique des transactions de l’action vous montrera exactement ce que je veux dire.

Au cours des quatre années qui ont précédé la nouvelle pandémie de coronavirus, Enterprise Products s’est négocié dans une fourchette étroite entre 25 $ et 30 $. Ensuite, bien sûr, COVID-19 a frappé. Comme la plupart des actions énergétiques, Enterprise Products a été anéanti, perdant près des deux tiers de sa valeur.

Au cours de l’année écoulée, cependant, l’action a lentement regagné le bas de son ancienne fourchette de négociation. Et le simple retour au sommet de l’ancienne fourchette de négociation représenterait un gain de plus de 50 % par rapport à notre prix d’achat, sans compter les distributions en espèces.

Et à propos de ces distributions…

Cela dit, cela va au cœur de ce que j’aime dans les produits d’entreprise. En plus d’être une entreprise en croissance fiable, c’est aussi une source de revenus. Aux cours actuels, l’action rapporte un très attrayant 7,5%. Un rendement aussi élevé est presque inconnu de nos jours.

Et voici la plus belle de toutes. Ce paiement est susceptible d’augmenter avec le temps. Enterprise a augmenté sa distribution de 50 % au cours des 10 dernières années, devançant facilement l’inflation. Et rappelez-vous, la dernière décennie a été difficile pour le secteur de l’énergie. Vous ne l’auriez certainement pas su en regardant Enterprise Products augmenter sa distribution chaque année avec la fiabilité d’une montre suisse.

En fin de compte, nous ne pouvons pas contrôler ce que fait le marché. Enterprise peut ou non terminer cette année en force. Nous devrons donc attendre et voir.

Mais je vais dire ceci. Avec le marché global qui semble nerveux ces jours-ci, un payeur de revenus stable avec une longue histoire d’augmentation de ses paiements semble terriblement bon. Et c’est ce que les investisseurs obtiennent avec les actions EPD.

