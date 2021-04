Meilleurs stocks de restaurants pour 2021 | InvestorPlace Aller au contenu

Copyright © 2021 InvestorPlace Media, LLC. Tous les droits sont réservés. 1125 N. Charles St, Baltimore, MD 21201.

Source: Shutterstock

La fermeture d’entreprises non essentielles aux États-Unis a été un choc soudain et inattendu pour l’économie. Bien sûr, compte tenu de ce que nous savions sur la gravité du nouveau coronavirus, le monde devait tout faire pour arrêter sa propagation. Mais alors que le secteur des services était décimé, aux côtés des industries du tourisme et de l’hôtellerie, la réouverture d’un océan à l’autre a entraîné un rebond régulier des valeurs de la restauration. Les investisseurs doivent réévaluer les sept actions de restauration suivantes.

Dernière mise à jour des données: 8 avril 2021 23 h 10 HAE

Article imprimé à partir d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/best-restaurant-stocks/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

Connexion abonné

Pas encore un abonné Premium?

S’abonner Fermer la connexion modale