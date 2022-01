Meilleurs stocks pour 2022 : le phosphate d’Arianne montera en flèche sur la demande agricole et de véhicules électriques

Note de l’éditeur : cette colonne fait partie du concours des meilleures actions d’InvestorPlace.com pour 2022. Le choix de Joanna Makris pour le concours est Arianne Phospa (OTCMKTS :DRRSF) Stock.

Tout le monde sait que les meilleurs cadeaux viennent dans de petits emballages. En haut de ma liste d’achats pour 2022 se trouve une action dormante à microcapitalisation : Arianne Phospa (OTCMKTS :DRRSF), une société canadienne d’exploration minière.

Avoisinant une capitalisation boursière de 90 millions de dollars, Arianne se concentre sur l’extraction de phosphate dans son nouveau projet Lac à Paul au Québec. L’entreprise gère l’une des plus importantes réserves de phosphate au Canada, estimée à 590 tonnes. Ses atouts sont également plus grands, plus propres et plus purs que presque n’importe quel projet sur terre actuellement.

Pour ceux qui connaissent moins le phosphate, c’est un ingrédient essentiel dans deux catégories de produits en pleine croissance : les engrais et les batteries de véhicules électriques (VE). Le marché du phosphate devrait atteindre 45 milliards de dollars d’ici 2030 et croître actuellement à un TCAC sain de 2,8 %.

Les engrais représentent environ 87 % du phosphate mondial. Bien que cela ressemble à une industrie endormie, les tendances récentes ont considérablement réduit l’offre mondiale d’engrais. Les prix des engrais ont augmenté régulièrement l’année dernière et les économistes agricoles prévoient que les coûts des engrais par acre seront supérieurs d’environ 100 $/acre pour le maïs et de 50 $/acre pour le soja par rapport à l’année dernière.

Dans le même temps, l’envolée des statistiques démographiques mondiales nécessite une augmentation de la production agricole de 60 % d’ici 2050 afin de soutenir la demande croissante de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Alors que l’Amérique du Nord se bat pour trouver les approvisionnements pour alimenter sa récolte de maïs et de soja, les producteurs agricoles devront se tourner vers de nouveaux fournisseurs de phosphate. Et Arianne – la seule source à grande échelle de roche phosphatée indépendante d’une juridiction «à faible risque» – semble très attrayante en ce moment.

Vous pouvez acheter des actions d’Arianne maintenant comme un excellent investissement à long terme sur la demande croissante de phosphate agricole. Mais vous pouvez également acheter l’action en option sur une autre surprise potentielle à la hausse.

Le phosphate d’Arianne possède toutes les qualités de haute pureté nécessaires à une utilisation dans les batteries LFP (lithium fer phosphate). En novembre, la société a annoncé qu’elle travaillait avec un centre de test indépendant et un grand fabricant de batteries pour traiter, affiner et optimiser son concentré de phosphate en vue d’une utilisation potentielle dans les batteries LFP.

Avec Arianne expédiant moins de 50 % de sa production, une opportunité de VE changerait la donne pour le stock. Voici un examen plus approfondi.

Resserrer l’offre mondiale

En tant que fournisseur canadien indépendant de phosphate, Arianne Phosphate est devenu de plus en plus attrayant en raison de préoccupations géopolitiques et de sécurité agricole. La raison principale : la Chine, le plus grand exportateur de phosphate, a resserré son contrôle sur les exportations d’engrais, suspendant toutes les exportations de phosphate au moins jusqu’en juin 2022. La Russie a également emboîté le pas, imposant un quota de six mois sur diverses exportations d’engrais.

L’embargo chinois et les tarifs imposés sur le phosphate d’autres pays ont énormément exercé une pression sur le commerce mondial du phosphate. En dehors de la Chine, la plupart des réserves mondiales de phosphate se trouvent au Maroc (qui représente environ 70 % des réserves totales), suivi de la Syrie et de l’Algérie. D’autres projets sont situés au Congo, en Angola, à Trinité-et-Tobago, en Égypte et en Jordanie.

La crise de l’approvisionnement signifie que ces clients mondiaux, qui achètent ensemble environ 30% du phosphate chinois, sont désormais des concurrents directs des États-Unis pour tout approvisionnement en phosphate restant disponible. Considérons ensuite les tensions géopolitiques qui existent entre la plupart des producteurs agricoles occidentaux et les pays fournisseurs de phosphate. Environ 75 % de la roche phosphatée commercialisée dans le monde est extraite dans des pays relativement instables sur le plan politique.

Un endroit propre et sûr

Aux préoccupations géopolitiques s’ajoutent les problèmes de sécurité, c’est-à-dire les contaminants connus dans les phosphates produits dans bon nombre de ces pays. Environ 90 % du phosphate mondial se trouve dans des gisements de roches sédimentaires, qui sont relativement « sales » (en raison de la présence d’éléments comme l’uranium, le cadmium et le thorium) et contiennent rarement plus de 28 % de concentré de phosphate. En revanche, le projet Lac à Paul d’Arianne est basé sur des gisements ignés dont la production est confirmée à 39 %.

En tant que fournisseur québécois, Arianne est bien située dans un gouvernement amical plus aligné sur les intérêts agricoles canadiens et américains. Il a également été prouvé que l’entreprise respecte des mandats ESG (gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise) plus élevés pour les entreprises industrielles et les mineurs, qui exigent le respect des normes de sécurité, d’émissions de dioxyde de carbone, d’utilisation de produits chimiques et de polluants à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.

Enfin, l’entreprise est également l’un des projets de haute qualité les plus avancés (prêts pour le démarrage), avec deux accords de vente à long terme en place. Compte tenu de tout cela, il est facile de comprendre pourquoi il est important pour les producteurs agricoles d’avoir un producteur national de phosphate fiable et à long terme.

L’opportunité LFP

L’opportunité agricole d’Arianne est assez simple, même si à première vue, elle peut ne pas être assez sexy pour les investisseurs de croissance. Mais, si vous regardez de plus près, vous verrez que le concentré de phosphate de très haute qualité de l’entreprise retient l’attention pour une autre raison, plus sexy : son utilisation potentielle dans les batteries LFP des véhicules électriques. Tous les phosphates ne sont pas de qualité batterie, mais Arianne possède l’un des projets de phosphate les plus grands, les plus propres et les plus performants au monde.

Je n’ai pas besoin de vous convaincre en ce qui concerne la trajectoire de croissance du marché des véhicules électriques. Ce qui est important, c’est que les ruptures d’approvisionnement sont la principale pierre d’achoppement pour augmenter la production de véhicules électriques. La pandémie a également révélé la dépendance excessive du monde à l’égard de la Chine pour les matières premières clés. Et bien que les batteries à semi-conducteurs soient définitivement cool, elles ne sont pas vraiment fabriquées de manière rentable à grande échelle (encore).

En conséquence, les fabricants de véhicules électriques se tournent de plus en plus vers les batteries au phosphate (LFP) pour leurs caractéristiques de coût et de performance. Et ils se tournent vers de nouveaux fournisseurs en dehors de la Chine pour soutenir leurs prévisions de croissance élevées. Tesla (NASDAQ :TSLA), le père de la chimie LFP, a déjà conçu une batterie LFP en Chine pour les véhicules d’entrée de gamme plus petits. Mais en octobre, Tesla a annoncé qu’il modifierait la chimie des batteries en LFP pour tous ses véhicules de gamme standard (Tesla utilisera toujours des batteries nickel-cobalt-aluminium dans ses véhicules à plus longue autonomie). Ce changement signifie que les batteries LFP pourraient passer d’environ 15 % de pénétration mondiale à plus de 30 % d’ici 2030.

Pour Arianne Phosphate, ce changement pourrait représenter une nouvelle impulsion pour la croissance à long terme de l’entreprise. Même si la demande de phosphate pour les LFP restera un faible pourcentage du marché total, Arianne est en excellente position pour vendre une partie significative de son concentré aux fabricants de batteries.

La ligne de fond

Arianne Phosphate offre aux investisseurs un jeu stable et à prix réduit sur un projet de phosphate dans un pays fiable et politiquement stable. Notamment, les fournisseurs agricoles comme Mosaïque (NYSE :MOS), CF Industries (NYSE :FC) et Potasse intrépide (NYSE :IPI) ont connu des mouvements forts sur un resserrement de l’offre alimentaire mondiale. Plus important encore, les actions ne fixent pas du tout le prix de l’option sur un marché en croissance des batteries LFP.

Divulgation : À la date de publication, Joanna Makris n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street couvrant divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.

Cliquez ici pour suivre sa série Derrière le mur, où elle fournit le scoop d’initié sur les technologies et les tendances les plus en vogue des chefs d’entreprise d’aujourd’hui, des experts de l’industrie et des gestionnaires de fonds.