Meilleurs supports de téléphone pour contrôleur PS4 2021

Meilleur

Le téléphone du contrôleur PS4 monte Android Central 2021

La PS4 et la PS4 Pro sont des consoles bien-aimées car elles proposent des centaines d’excellents jeux, un accès à des films via le PlayStation Store de Sony et de nombreuses applications qui vous permettent d’accéder au contenu que vous souhaitez apprécier. Et si vous ne parvenez pas à attraper la télévision de votre colocataire ? Si vous ne parvenez pas à jouer sur un grand écran pour une raison quelconque, vous pouvez utiliser la fonction de lecture à distance PS4 en tirant parti d’un clip qui monte votre téléphone sur votre contrôleur. Il est important de noter que les meilleurs supports de téléphone pour contrôleur PS4 de notre liste ne fonctionneront pas avec la PS5, vous ne devez donc les acheter que si vous prévoyez de les utiliser avec votre PS4.

Maintien sécurisé : Megadream 1ère génération



Choix du personnel

Bien que Megadream 2nd gen soit sorti, il semble avoir des problèmes d’ajustement. Donc, pour l’instant, nous vous suggérons de vous en tenir à la première génération, qui peut contenir des téléphones jusqu’à 6 pouces et offre une prise très confortable et ferme autour du contrôleur.

12 $ chez Amazon 21 $ chez Walmart

Commande standard : clip Android SUNKY à 180 degrés



Avoir un support de téléphone flexible et mobile est essentiel pour les jeux, et c’est précisément ce que propose SUNKY. Le support a une rotation de 180 degrés, ce qui signifie que vous pouvez placer votre téléphone dans la position idéale pour jouer.

10 $ sur Amazon

Rotation supplémentaire : support de clip de téléphone sans fil



Il a une sensation plus fragile dans votre main que certains supports, mais il se clipse bien sur votre contrôleur et est suffisamment solide pour tenir votre téléphone sans aucun problème. Il a 270 degrés de rotation. Bien que nous ne sachions pas pourquoi vous auriez besoin de 270 degrés, il l’a.

8 $ sur Amazon

Complètement séparé : Contrôleur Rotor Riot Gamepad



Celui-ci est un peu plus cher, mais cela peut en valoir la peine si vous êtes propriétaire d’un iPhone et que vous n’avez pas envie de devoir constamment gérer un clip, vous pouvez toujours opter pour un contrôleur séparé. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de saisir, de vous connecter et de partir !

Option Premium : Razer – Raiju Mobile – Contrôleur de jeu pour Android



Compte tenu du prix, ce n’est que pour le joueur mobile le plus hardcore, mais cela en vaut certainement la peine. Razer est de loin l’un des meilleurs fabricants de périphériques, et son contrôleur Razer Raiju Mobile avec le support de téléphone attaché est exceptionnel.

Restez au frais : COOBIL Gaming Grip



Il peut être de marque PUBG, mais vous n’avez pas besoin de jouer à PUBG pour l’utiliser. Cette poignée de téléphone est équipée d’un chargeur et d’un ventilateur de refroidissement pour des sessions de jeu prolongées. Il s’adapte aux téléphones de 4 à 6,5 pouces.

15 $ sur Amazon

Jouer sur

Vous constaterez que de nombreux supports de téléphone PS4 ont tendance à être de conception similaire et ont l’air presque identiques. La raison en est : pourquoi réinventer la roue ? Un clip simple et non intrusif est tout ce dont vous avez besoin. La différence a tendance à être dans le matériau et la quantité de rotation que vous en obtenez. Tout ce qui précède est assez fiable et ne fera pas sauter la banque. Nous aimons particulièrement le support de téléphone de 1ère génération de Megadream, mais il y a beaucoup de choix ici pour tout le monde qui fonctionnera avec tous les meilleurs contrôleurs PS4.

Pour ceux qui cherchent à devenir vraiment sérieux sur la façon dont ils jouent à des jeux au téléphone, des options plus coûteuses – comme le Razer Raiju – existent pour les joueurs mobiles les plus hardcore, mais sont un engagement plus important que de simplement jeter 10 dollars pour une monture.

Pour tous les propriétaires d’iPhone qui recherchent quelque chose de plus qu’un simple clip pour un DualShock standard, le contrôleur Rotor Riot Gamepad vous offre un contrôleur entièrement séparé avec un support intégré pour votre expérience mobile. Plus de soucis. Malheureusement pour les fans d’Android, celui-ci n’est pas compatible avec leur système d’exploitation. Pour cela, vous voudrez peut-être regarder le clip Android Sunky à 180 degrés, qui vous permettra également de faire pivoter votre téléphone pendant que vous jouez. En attendant, nous garderons un œil sur une manette de jeu mobile, c’est-à-dire.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Branchez TOUTES les choses

Les meilleurs hubs USB pour votre PS4 ou PS5

La PS4 est un peu légère sur les ports USB, mais vous n’avez pas à jongler. Nous avons recherché les meilleurs hubs USB pour vous aider à brancher plus de choses sur votre PlayStation 4.