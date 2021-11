Meilleurs supports de voiture magnétiques pour iPhone 2021

Meilleur

supports de voiture magnétiques pour iPhone iMore 2021

Il n’en est pas question; il est dangereux de tenir votre téléphone en conduisant, alors votre meilleur pari est d’obtenir un support de voiture. Alors que certains supports peuvent être fastidieux à utiliser et à installer, d’autres, comme un support magnétique pratique, rendent la vie beaucoup plus facile lorsque vous entrez et sortez de la voiture. Que vous soyez l’heureux propriétaire d’un iPhone 13 flambant neuf ou d’un iPhone légèrement plus ancien, ces suggestions de montures fonctionneront pour vous. Voici les meilleurs supports de voiture magnétiques pour iPhone que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Note importante: Si votre téléphone prend en charge le chargement sans fil, vous devrez faire attention à l’endroit où vous placez le disque métallique, afin qu’il n’interfère pas avec les bobines. Découvrez où se trouvent les bobines de charge et éloignez le métal d’elles. Ou mieux encore, placez le métal entre votre téléphone et un étui pour pouvoir le retirer chaque fois que vous souhaitez le recharger sans fil.

Deux pour un : pack de 2 supports de téléphone magnétique WixGear



Le favori du personnel

Le support de téléphone magnétique de WixGear a fait notre liste des meilleurs supports de téléphone de voiture cette année. Il s’agit d’un pack de deux. Le support WixGear à profil bas se clipse dans votre grille d’aération tandis qu’une base en caoutchouc maintient le support et votre téléphone en place. Il pivote latéralement et verticalement et est l’une des meilleures offres en cours.

Une monture économique : TechMatte MagGrip



Cette année, le TechMatte MagGrip est en tête de notre liste des meilleurs accessoires de voiture pour iPhone. Le MagGrip maintient votre téléphone contre votre bouche d’aération avec des aimants en néodyme suffisamment puissants pour prendre en charge les grands et les petits smartphones. Faites pivoter votre téléphone comme vous le souhaitez avec TechMatte pour une visualisation optimale. Il s’agit d’un support simple qui ne nécessite aucune installation, et c’est notre choix budgétaire préféré.

7 $ chez Amazon 7 $ chez TechMatte

Profil bas : Nite Ize Steelie Orbiter



Ce kit de tableau de bord de Nite Ize fonctionne avec tous les modèles d’iPhone, ainsi qu’avec Android, les unités GPS et d’autres appareils portables. Vous ancrez votre téléphone au tableau de bord avec une technologie de montage magnétique à profil bas qui maintient votre téléphone à l’avant et au centre. Les angles de vision sont réglables, vous permettant de déplacer en douceur votre appareil entre les modes portrait et paysage tandis que l’Orbitor maintient fermement votre téléphone.

Utilisez votre évent vide : Scosche MAGVM2 MagicMount



Le Scosche MAGVM2 se glisse dans un évent en plein air pour fixer votre iPhone à votre tableau de bord. Il peut également être utilisé comme béquille lorsque vous êtes hors de la voiture. Ce support a un aimant néodyme rare qui saisit votre téléphone, tenant en toute confiance des appareils volumineux et volumineux. Même un clip de câble intégré est inclus pour sécuriser votre câble de charge.

13 $ chez Amazon 25 $ chez Best Buy

Utilisez votre rétroviseur : support magnétique pour rétroviseur VISSEED



Les six aimants à l’intérieur du support de téléphone magnétique VISSEED sont suffisamment puissants pour contenir jusqu’à 10 smartphones ou 6,4 livres, même sur des routes cahoteuses. Ce support de téléphone magnétique unique se monte sur votre rétroviseur et ne prend pas du tout de place. Si vous avez une petite voiture ou d’autres articles installés sur votre tableau de bord, jetez maintenant le support magnétique VISSEED dans votre panier. Il est compatible avec tous les meilleurs iPhones disponibles aujourd’hui.

27 $ sur Amazon

Mettez votre iPhone sur votre fenêtre : support de téléphone de voiture pour pare-brise APPS2CAR



Si vous voulez un support qui aspire à votre fenêtre, pivote et est réglable en hauteur, vous avez besoin du support de voiture APPS2Car. Aucune installation n’est requise ; Aspirez simplement le support de téléphone sur votre fenêtre ou votre tableau de bord, et vous êtes prêt à partir. Six puissants aimants se collent à votre iPhone et le maintiennent au bon angle pour le visionner.

19 $ sur Amazon

Beau look : support de téléphone BESTRIX pour voiture — compatible avec iPhone — noir



Le support de voiture magnétique Bestrix offre un look luxueux et s’adapte à tous les tableaux de bord avec des surfaces lisses, à l’exception des tableaux de bord en cuir/faux cuir. Il fonctionnera uniquement avec les téléphones jusqu’à 6,4 pouces, ce qui exclut l’iPhone XS Max. Le Bestrix est composé de plastique ABS et d’une base de gel solide.

22 $ ​​sur Amazon

Un mécanisme de verrouillage solide : support d’évent à verrouillage par rotation magnétique WixGear



Soyez assuré que votre téléphone ne glissera pas hors de votre bouche d’aération avec ce support magnétique de WixGear. Faites glisser le support dans votre évent, tournez-le et deux broches sortent, maintenant fermement le support contre votre évent. Les aimants WixGear sont suffisamment solides pour contenir un téléphone de toute taille, et ce support fonctionne sur n’importe quel véhicule.

13 $ sur Amazon

Une approche minimale: support de voiture pour téléphone de tableau de bord magnétique Syncwire



Des montures encombrantes encombrent votre tableau de bord et obstruent votre champ de vision. Le support de téléphone magnétique de Syncwire se colle au centre avant de votre tableau de bord, près de votre radio, sans jamais gêner ou prendre un espace précieux. L’aimant en néodyme est suffisamment puissant pour prendre en charge les grands et les petits téléphones, y compris l’iPhone 13 Pro Max, et fonctionne avec la plupart des étuis, même pendant le chargement. Si vous avez une petite voiture ou que vous chérissez votre espace de tableau de bord, c’est l’un des meilleurs supports de voiture magnétiques pour vous.

15 $ chez Amazon 15 $ chez Syncwire

Important à noter…

Tout comme vous vous attendez à ce que votre coque iPhone protège votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement, le meilleur support de voiture magnétique pour iPhone maintiendra votre iPhone bien en place et le protégera des chutes.

Notre premier choix pour le meilleur support de voiture magnétique pour iPhone aujourd’hui est de WixGear. Il est de petite taille, fonctionne avec un étui pour iPhone et vous pouvez faire pivoter librement votre iPhone dans n’importe quelle direction pour obtenir une vue parfaite de votre écran.

Si vous souhaitez économiser quelques dollars tout en choisissant l’un des meilleurs supports de voiture magnétiques pour iPhone, choisissez le TechMatte MagGrip. Il est discret, maintient fermement votre appareil en place et son prix est intéressant. Lorsque libérer de l’espace sur le tableau de bord est une priorité, choisissez le support de téléphone de voiture pour pare-brise APPS2CAR. Il aspire à votre fenêtre en quelques secondes, pivote et s’accroche à votre iPhone même sur une route cahoteuse.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

⌚️ 💰 👀

Obtenez le look Apple Watch Sport Band à moindre coût

Les bracelets de sport ont fière allure sur votre Apple Watch, que vous soyez à la salle de sport, au bureau ou en ville, et ils n’ont pas à coûter un bras et une jambe non plus. Vous pouvez avoir ce classique Apple Watch Sport Band moins cher avec ces bandes.