Meilleurs supports de voiture MagSafe 2021

Les supports de voiture d’iPhone ne sont pas nouveaux, mais les solutions passées ont toujours été un peu lourdes, des conceptions à ressort aux aimants adhésifs laids. MagSafe a transformé l’idée en quelque chose de beaucoup plus rationalisé et simplifié. Désormais, les meilleurs supports de voiture MagSafe permettent de conduire sans effort avec votre iPhone 12. N’oubliez pas que ces supports ne fonctionneront bien qu’avec un iPhone nu de la série 12 ou un étui compatible MagSafe.

Certifié Apple : Belkin MagSafe Car Vent Mount PRO



Le seul support de voiture MagSafe que vous trouverez sur le site Web d’Apple, le Belkin Car Vent Mount PRO semble être le choix des fabricants d’iPhone, et nous ne pouvons pas discuter. Les aimants sont puissants, la conception pivotante est pratique et il intègre un rangement pour câble de charge.

Charge incluse : chargeur de voiture magnétique sans fil ESR HaloLock



Le chargeur de voiture ESR HaloLock est plus qu’un simple support de voiture ; il chargera également votre téléphone sans fil. Le joint à rotule pivote dans plusieurs directions et se clipse directement sur votre évent pour une installation facile.

35 $ ​​sur Amazon

Pare-brise ou tableau de bord : Support de tableau de bord et de pare-brise de voiture Otterbox pour MagSafe



Avec plusieurs façons de monter le support OtterBox, vous pouvez le fixer temporairement au pare-brise ou définitivement à votre tableau de bord. Le bras réglable offre également différents angles et positionnements. Celui-ci fonctionne parfaitement avec les boîtiers compatibles OtterBox MagSafe.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Otterbox

Meilleur rapport qualité-prix: Chargeur de voiture sans fil rapide magnétique ZeeHoo M1



ZeeHoo est proposé à un prix extrêmement attractif, d’autant plus que le support de voiture charge également l’iPhone. Celui-ci intègre une fonction de serrage aux côtés des aimants MagSafe pour une puissance de maintien supplémentaire.

16 $ sur Amazon

Meilleur design: Chargeur de voiture sans fil Spiegel



Si vous aimez garder l’intérieur de votre voiture propre et minimaliste, le chargeur de voiture sans fil Spiegel arbore un design moderne qui se fondra parfaitement dans votre intérieur élégant. Il montera votre iPhone, le chargera et aura l’air bien de le faire.

55 $ chez Spiegel

Utilisez votre chargeur existant : Spigen Mag Fit Conçu pour le support de voiture Magsafe



Voici maintenant une nouvelle idée ! Spigen a créé Mag Fit pour fonctionner avec votre chargeur Apple MagSafe existant afin qu’il monte votre iPhone sur l’évent de la voiture et le charge en même temps. C’est une option simple et abordable si vous possédez déjà le chargeur Apple MagSafe.

17 $ chez Amazon 35 $ chez Spigen

Simple et abordable : TechMatte MagGrip Car Vent Mount



TechMatte propose ce support d’évent de voiture simple à un prix très bas. Le design minimaliste ne détournera pas l’attention de votre intérieur ; vous remarquerez à peine sa présence lorsque vous ne l’utilisez pas.

17 $ sur Amazon

Montez avec MagSafe

La technologie MagSafe a changé la façon dont nous utilisons l’iPhone, et les meilleurs supports de voiture MagSafe de cette liste montrent toutes les façons dont il peut être utilisé. Notre choix devrait être le Belkin Car Vent Mount PRO. Non seulement c’est le choix préféré d’Apple, mais il dispose également d’aimants puissants et d’une conception pivotante utile.

Pour les acheteurs à petit budget, ou si vous souhaitez un peu de puissance de maintien supplémentaire, le chargeur de voiture ZeeHoo M1 a des pinces intégrées pour une tenue plus forte, et il chargera également votre iPhone en même temps. Celui-ci offre à la fois un montage sur pare-brise et sur le tableau de bord, ainsi qu’un adaptateur si vous préférez le monter sur l’évent de la voiture. Examinez les choix et trouvez le support de voiture qui s’adaptera bien à votre trajet.

