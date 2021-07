Meilleurs supports muraux Google Wifi 2021

Meilleur

Supports muraux Google Wifi Android Central 2021

Google Wifi n’est pas la pire option lorsque l’on considère les meilleurs routeurs WiFi, et il est assez facile de le coller n’importe où dans votre maison sans offenser personne. Cependant, chaque maison est différente et vous voudrez peut-être quelque chose d’un peu plus élégant et organisé que de simplement poser un nœud sur un rebord de fenêtre. Grâce à sa popularité et au fait que sa forme est assez simple, il existe de nombreuses options pour monter le Google Wifi sur un mur ou même un plafond.

Mise sous tension : support de prise Wi-Fi Dot Genie Google



Si vous voulez que votre routeur soit au ras de votre prise d’alimentation, ce support est fait pour vous. Vous pouvez enrouler et cacher le câble d’alimentation autour de l’intérieur du support, afin qu’il ne soit pas visible, et le poids du routeur est facilement supporté par la prise d’alimentation et votre mur. Enfin, il y a une ouverture en bas pour brancher un câble Ethernet.

À partir de 9 $ sur Amazon

Facile à utiliser : support mural pour Google Wifi par Koroao



Ce support permet d’accrocher très facilement votre routeur au mur ou au plafond, et vous pouvez toujours acheminer un câble Ethernet vers des périphériques câblés. Le support est livré en un, deux ou trois packs et comprend des vis pour l’installation.

À partir de 11 $ sur Amazon

Économisez de l’espace : étagère de sortie ECHOGEAR



Ce produit est idéal pour votre Google Wifi et d’autres petits gadgets pesant moins de 10 livres. Il y a un petit canal à l’arrière de l’étagère où vous pouvez acheminer vos câbles d’alimentation et Ethernet, et l’installation de l’étagère est aussi simple que de dévisser votre plaque murale existante et de visser la nouvelle.

À partir de 15 $ chez Amazon À partir de 20 $ chez Walmart

Branchez-le: support mural pour prise Pefecon



Le support mural Pefecon Outlet pour Google Wifi prend en charge la prise ronde mise à jour qui est arrivée avec la mise à jour 2020. Insérez la fiche dans le support, enroulez les câbles sous le support et votre Google Wifi restera sécurisé.

13 $ sur Amazon

Une mini-table : le support mural Delidigi Google WiFi



Le support mural Delidigi Google WiFi offre une plate-forme sur laquelle votre Google Wifi peut s’asseoir, tout en facilitant la gestion des câbles. Le support lui-même doit être percé dans le mur, mais les vis et les chevilles sont incluses. Ce support est compatible avec Nest Wifi et Google Wifi, vous serez donc couvert si vous souhaitez passer à Nest Wifi à l’avenir.

À partir de 15 $ sur Amazon

Aucun gâchis requis : support de support BASSTOP



Une autre option minimale est ce support de BASSTOP. Avec celui-ci, vous acheminez le câble par le bas, le branchez au routeur, puis branchez le tout dans la prise. Vous ne trouverez pas de fioritures supplémentaires, mais seulement un moyen propre et minimal de brancher le routeur Google WiFi et de cacher les câbles sans aucune vis.

9 $ sur Amazon

Totalement sécurisé : HumanCentric Google Wifi Mount



Si vous voulez que votre routeur soit aussi sécurisé que possible, ce support est fait pour vous. Mais, encore une fois, il n’y a pas d’options de gestion des câbles sur le support lui-même, vous voudrez donc mesurer vos câbles pour les empêcher de paraître négligés sur votre mur.

10 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Mur ou plafond : support mural OkeMeeo



Le support OkeMeeo pour Google WiFi facilite le montage de votre WiFi n’importe où dans la maison. Cela peut être utilisé sur le mur ou le plafond, et il y a des trous dans le fond pour l’une ou l’autre application. Il y a même un coussinet en silicone antidérapant pour aider à garder votre WiFi en place si vous l’accrochez simplement au mur.

11 $ sur Amazon

Gestion des câbles : elago Google WiFi Wall Mount



Elago est connu pour ses excellents accessoires pour smartphones, et avec le support mural de la société pour Google WiFi, vous pourrez garder les câbles organisés. Ces supports ne nécessitent aucune vis tout en étant dotés d’un système de gestion des câbles intégré au bas du support. De plus, vous pourrez obtenir ces montures en gris ou en noir et en packs de deux ou trois.

À partir de 10 $ sur Amazon

Nettoyez les fils avec les meilleurs supports Google Wifi

Le Google Wifi n’est pas le routeur le plus laid du marché, mais parfois vous le voulez juste à l’écart, et c’est là que les supports entrent en jeu. Heureusement, les modules Google Wifi sont assez petits pour se cacher sur n’importe quelle étagère ou bureau, mais vous pouvez également Montez-les à un prix abordable sur votre mur près d’une prise pratique si cela convient mieux à une pièce ou à un espace particulier de votre maison.

Notre premier choix est le support de prise Wi-Fi Dot Genie Google, qui ne nécessite aucune vis pour la configuration. Ce support affleure sous votre prise de courant sur le mur et offre une gestion intégrée des cordons, de sorte que vous n’ayez pas de fils disgracieux qui pendent le long de votre mur.

Tous ces supports sont d’excellentes options pour monter le Google Wifi, mais nous crierons à l’étagère de sortie ECHOGEAR car elle peut également être utilisée pour un autre gadget si nécessaire, et elle est simple à installer. ECHOGEAR propose également un pack de deux si vous possédez un Google Wifi et l’un des modules pour étendre la fiabilité de votre réseau.

