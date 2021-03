Meilleurs supports pour votre MacBook et MacBook Pro 2021

Le mStand est fait d’aluminium solide et sablé, et c’est un support robuste qui soulève votre MacBook et MacBook Pro de six pouces de votre bureau. Il est légèrement incliné vers l’avant pour rapprocher votre MacBook et de petits coussinets en caoutchouc agrippent chaque coin pour le maintenir en place. Pour un peu de sécurité supplémentaire, il y a une lèvre surélevée au centre de la base.