Meilleurs systèmes de sécurité intelligents de 2021 : Smart Protection

Il est plus simple que jamais d’équiper votre maison d’un système de sécurité intelligent. Ces dernières années, il a été obligatoire de contacter le fournisseur de sécurité de votre choix pour l’installation. Mais maintenant, vous pouvez prendre les choses en main pour une configuration rapide et facile, y compris plusieurs caméras autour de votre maison et à l’extérieur, et pour un prix étonnamment bas. Vous pouvez fortifier votre maison et assurer votre sécurité et celle de vos proches pour moins d’argent et moins de frustration que jamais.

Mais avec la facilité et la commodité qu’offrent les systèmes de sécurité intelligents, il y a aussi un peu de confusion. Quelle configuration est faite pour vous ? Quelle entreprise propose les meilleures options et le meilleur équipement ? Devez-vous payer pour stocker des séquences via le cloud ou pouvez-vous utiliser le stockage sur carte SD ? Et avec lesquels de vos appareils domestiques intelligents chaque système est-il compatible ? Ce sont toutes des questions valables auxquelles vous pourriez avoir besoin d’aide pour répondre. Heureusement, nous vous proposons une liste de nos systèmes de sécurité intelligents préférés pour votre maison. Ainsi, vous pouvez commencer le processus d’achat le plus tôt possible.

Meilleur système de sécurité intelligent : SimpliSafe Home Security System

Avantages: Plusieurs capteurs, modules complémentaires disponibles, configuration facile

Les inconvénients: Incompatible avec les équipements non SimpliSafe

SimpliSafe est un système de sécurité DIY fiable et simple. Il peut être installé en quelques minutes sans outils électriques ni perçage, et prêt à l’emploi, vous obtenez une station de base, un clavier, 4 capteurs d’entrée et un capteur de mouvement. Il existe une variété d’add-ons utiles que vous pouvez acheter pour l’améliorer encore plus, comme une serrure intelligente, une caméra vidéo d’intérieur, une caméra de sonnette et même un capteur de fumée. Plus important encore, vous pouvez choisir le type de configuration que vous souhaitez mettre en place avec tout cet équipement. Vous ne serez pas obligé d’acheter des choses dont vous n’avez pas besoin ou d’utiliser des capteurs qui ne fonctionnent pas avec la configuration de votre maison.

Vous pouvez payer des frais minimes pour une surveillance en direct 24h/24 et 7j/7 et également intégrer SimpliSafe à vos autres assistants ménagers comme Amazon Alexa et Google Assistant. Tout est convivial et efficace lorsqu’il s’agit de détecter le mouvement et le son, et toutes vos commandes sont à portée de main. C’est un excellent choix pour tout le monde, y compris les débutants, à configurer, car c’est aussi simple que de ramener votre colis à la maison, de tout déballer, puis de vous connecter à Internet. Cette facilité d’utilisation en fait un favori, d’autant plus que certains systèmes peuvent avoir tellement d’options que cela commence à être frustrant.

Système de sécurité domestique SimpliSafe Prix : 160 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Meilleur système de sécurité pour l’intégration dans la maison intelligente : Abode Smart Security Kit

Avantages: Une litanie d’intégrations pour la maison intelligente, de superbes équipements

Les inconvénients: Certains packages de surveillance peuvent être coûteux

Si vous êtes le genre de personne dont la maison fonctionne essentiellement à l’aide d’une application ou d’un assistant intelligent, le kit de sécurité intelligente Abode est fait pour vous. Il offre le même type de fonctionnalités que vous attendez normalement de systèmes de surveillance similaires, mais il peut être utilisé avec une grande variété de systèmes domestiques, y compris vos thermostats, votre éclairage et bien plus encore. Cela signifie que vous pouvez personnaliser tout ce que votre système de sécurité fait activement pour vous, même en utilisant des macros IFTTT pour automatiser les tâches domestiques.

C’est un peu plus cher d’utiliser le plan de surveillance d’Abode, mais si vous êtes très précis sur la façon dont votre maison est configurée avec diverses installations de gadgets, cela en vaudra la peine pour vous. Vous aurez de l’aide là où vous en avez besoin, et vous aurez un moyen automatique de vérifier les images si vous en avez besoin, sans vous soucier d’acheter de l’espace de stockage supplémentaire ou de vivre une situation où vous pensiez avoir une copie, mais en réalité ‘t. Pour faciliter cela, vous obtenez le hub principal, le capteur de mouvement, le mini capteur de porte et un porte-clés. Vous pouvez, bien sûr, ajouter à cette configuration un équipement supplémentaire, mais c’est une excellente configuration pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le jeu de la sécurité intelligente à domicile.

Kit de sécurité intelligent Abode | Système de sécurité sans fil bricolage | 15 minutes d’installation | Auto & Professionnel… Prix : 231,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur système de sécurité intelligent bricolage: système de sécurité d’alarme domestique Cove 8 pièces

Avantages: Plusieurs pièces dans le kit de démarrage, surveillance abordable, garantie de remboursement



Les inconvénients: Prend un peu plus de temps à mettre en place que d’autres marques

Si vous souhaitez d’abord acheter ce dont vous avez besoin, puis construire le reste des fortifications de votre maison, le système d’alarme de sécurité à domicile 8 pièces de Cove est un excellent point de départ. Cet ensemble comprend un panneau à écran tactile, 3 capteurs de porte/fenêtre, 1 détecteur de mouvement, 1 capteur d’inondation/gel, 2 télécommandes et un panneau de jardin. Vous obtenez tout cela sans avoir à signer de contrat, et Cove propose également des tarifs de surveillance mensuels très abordables. Cela seul le distingue de bon nombre de ses concurrents, car vous êtes souvent enfermé dans une année environ avec une seule entreprise et vous devez racheter votre contrat si vous souhaitez déménager.

De plus, si vous souhaitez acheter des pièces à ajouter plus tard, vous pouvez le faire. C’est un ajout assez récent aux systèmes du marché, mais c’est plus que fiable et une excellente option si vous voulez bricoler et essayer quelque chose de nouveau, d’autant plus que vous ne risquez rien grâce à la garantie de remboursement du service. Gardez à l’esprit que la configuration peut prendre un peu plus de temps que certaines des autres options de cette liste. Ce n’est pas trop difficile, mais ceux qui ne connaissent pas les technologies de sécurité voudront peut-être en tenir compte.

Cove – Système d’alarme de sécurité à domicile 8 pièces – Sans fil – Surveillance professionnelle 24h/24 et 7j/7 – Pas de… Prix : 229,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur système de sécurité intelligent extérieur : Blink Outdoor

Avantages: Résiste aux éléments, longue durée de vie de la batterie, affiche en Full HD

Les inconvénients: Pas de cloches et de sifflets supplémentaires

Protéger l’intérieur de votre maison est une nécessité, bien sûr. Mais qu’en est-il de l’extérieur ? Vous devez garder un œil sur votre maison, votre voiture, votre garage et ainsi de suite. Faites tout cela avec ce kit de 3 caméras Blink qui s’intègre à Alexa d’Amazon et à Google Assistant. Il est sans fil, résistant aux intempéries et affiche en HD nette. De plus, il peut détecter les mouvements et vous pouvez le configurer en quelques minutes. Donc, si vous êtes préoccupé par le type de personnes qui assombrissent votre porte et que vous voulez mieux savoir qui passe, c’est une évidence d’une option de sécurité.

Après la configuration initiale, il durera deux ans en termes de durée de vie de la batterie, vous pouvez donc le configurer et, bien, l’oublier. Il peut résister aux éléments sous la pluie, le grésil ou la neige. Et, il peut stocker et télécharger des clips vidéo et des photos via le plan d’abonnement Blink. Restez vigilant et recevez des notifications de mouvement et d’autres découvertes via votre téléphone. Cet ensemble vous donnera la tranquillité d’esprit en ce qui concerne l’extérieur de votre maison à bon marché, et vous pouvez toujours mettre à niveau à une date ultérieure pour incorporer des pièces supplémentaires dans votre système de sécurité. C’est toujours une bonne idée d’augmenter ce que vous avez.

Meilleur système de sécurité intelligent à petit budget : Ring Alarm Kit 5 pièces

Avantages: Facile à installer, abordable, plusieurs commandes et intégrations pour la maison intelligente

Les inconvénients: Un seul capteur

Si vous ne voulez pas dépenser un bras et une jambe pour surveiller votre maison, il existe des options moins chères. Le kit Ring Alarm 5 pièces est une excellente option de bricolage économique qui peut vous permettre de vous installer et de démarrer très rapidement. Il est livré avec une station de base, un clavier, un capteur de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée dans un seul emballage. Cela signifie que vous n’avez pas à dépenser du temps ou de l’argent supplémentaire à chercher partout les bonnes choses que vous devez acheter et ajouter à votre configuration Ring. C’est souvent ce qui déroute et frustre tant d’utilisateurs lorsqu’il s’agit de mettre en place un système de sécurité fiable en premier lieu.

Vous pouvez tout configurer vous-même, puis l’armer à partir de votre centre de contrôle mobile, que vous pouvez utiliser à partir de tous ses appareils compatibles prenant en charge l’intégration : votre téléphone, votre PC, votre tablette, etc. Il peut être configuré en quelques minutes et avec le plan Ring Protect, vous bénéficiez d’une surveillance payante 24h/24 et 7j/7. Ainsi, vous avez quelqu’un qui veille sur vous même si vous n’avez pas le temps de vérifier les caméras toutes les cinq minutes. Et avec l’argent que vous économisez sur l’installation, un forfait mensuel ne semble pas si mal.