Meilleurs tapis de souris de jeu 2021

Bien que bon nombre des meilleures souris et des meilleures souris de jeu de nos jours soient conçues pour fonctionner sur la plupart des surfaces, vous constaterez que le fait d’avoir un tapis de souris de jeu améliorera considérablement votre expérience lorsque vous jouerez aux meilleurs jeux PC.

Les meilleurs tapis de souris de jeu vous aideront à faire passer votre jeu au niveau supérieur en améliorant votre expérience de pointage et de clic grâce à leurs surfaces spécialisées conçues pour permettre aux souris de jeu de glisser tout en augmentant votre précision. Mais plus que cela, ils offrent également des fonctionnalités supplémentaires astucieuses telles que l’éclairage RVB pour votre immersion totale, les ports passthrough et même la recharge sans fil pour votre souris sans fil.

Complétez votre plate-forme de jeu avec le meilleur tapis de souris de jeu, en particulier lorsque vous avez déjà investi dans le meilleur PC de jeu, le meilleur clavier de jeu et la meilleure chaise de jeu. Votre expérience de jeu et votre immersion seront bien meilleures. Voici nos meilleurs choix, ainsi que notre outil de comparaison de prix afin que vous puissiez obtenir le meilleur prix disponible.

Les meilleurs tapis de souris de jeu en un coup d’œil :

Le Corsair MM600 est doté d’une surface à faible friction qui augmentera vos temps de réponse dans le jeu. (Crédit d’image: Corsaire)

1. Corsaire MM600

Le meilleur tapis de souris de jeu pour la plupart des utilisateurs

Caractéristiques

Surface : 147,66 pouces carrés

Taille : 13,8 x 10,7 x 0,2 pouces (352 x 272 x 5 mm ; L x P x H)

Raisons d’acheter

+Grand espace de surface+Surface à faible friction

Raisons à éviter

-Pas de pass-through USB

Le Corsair MM600 ne cherche pas à vous distraire avec des lumières aux couleurs vives comme le MM800. Au lieu de cela, il offre beaucoup plus de polyvalence que son frère plus cher. Ce tapis de souris double face reste bien en place avec des bouchons en caoutchouc à chaque coin pour que votre souris bouge, pas votre tapis de souris. Le MM600 est également fabriqué en aluminium et dispose d’une surface à faible friction qui augmentera vos temps de réponse dans le jeu.

SteelSeries QcK permet un contrôle extrêmement précis de la souris et une glisse fluide. (Crédit d’image: SteelSeries)

2. SteelSeries QcK

Le meilleur tapis de souris de jeu pas cher

Caractéristiques

Surface : 133,56 pouces carrés

Taille : 12,6 x 10,6 x 0,07 pouces (320 x 270 x 2 mm ; L x P x H)

Raisons d’acheter

+ Relativement mince (2 mm) + Surface lisse sans friction

Raisons à éviter

-Modèle budgétaire

Existant uniquement en tant que tapis de souris économique, le SteelSeries QcK fait exactement ce que vous voulez d’un tapis de souris et rien de plus. Le matériau de surface du QcK a un nombre de fils élevé pour un contrôle extrêmement précis de la souris et une glisse en douceur. En même temps, sa base en caoutchouc l’empêche de glisser sur votre bureau pendant que vous jouez. Il est disponible dans une variété de formes et de tailles et il existe même une version haut de gamme avec éclairage RVB – le SteelSeries QcK Prism.

Cooler Master MP510 est fait d’un tissu Cordura durable qui ne s’effiloche pas, ne tache pas et n’absorbe même pas de liquide. (Crédit d’image: Cooler Master)

3. Cooler Master MP510

Toutes formes et tailles

Caractéristiques

Surface : 81,37 – 558 pouces

Taille : 9,8 x 8,3 x 0,11 pouces (250 x 210 x 3 mm ; L x P x H) – 35,4 x 15,7 x 0,11 pouces (900 x 400 x 3 mm ; L x P x H)

Raisons d’acheter

+Glow in the dark logo+4 tailles différentes

Il existe de nombreux tapis de souris que nous aimons en théorie, mais qui ne conviendront tout simplement pas à notre bureau – soit trop grands, soit tout à fait trop petits. Cependant, le Cooler Master MP510 cherche à résoudre ce problème en proposant 4 tailles différentes, d’un petit tapis qui s’adaptera à n’importe quel bureau à un tapis de souris géant qui prendra même le plus grand bureau. Il est fait d’un tissu Cordura durable qui ne s’effiloche pas, ne tache pas et n’absorbe même pas de liquide. Ainsi, vous n’aurez pas à paniquer lorsque vous renverserez inévitablement votre boisson – à l’exception de tous vos autres périphériques, nous devinons.

Ce produit n’est disponible qu’au Royaume-Uni au moment de la rédaction de cet article. Lecteurs américains et australiens : découvrez une excellente alternative dans le SteelSeries QcK.

Razer Sphex v2 est durable et optimisé pour le contrôle de la souris de jeu laser ou optique. (Crédit image: Razer)

4. Razer Sphex v2

Tapis de souris gaming ultra-fin et rêve d’un minimaliste

Caractéristiques

Surface : 140 pouces carrés

Taille : 14 x 10 x 0,02 pouces (355 x 254 x 0,5 mm ; L x P x H)

Raisons d’acheter

+Super fin+Discret

Raisons à éviter

-Pas d’éclairage

Bien sûr, tout le monde aime l’éclairage RVB, mais que se passe-t-il si vous recherchez une surface de bureau discrète et homogène ? Eh bien, l’ultra fin – moins d’un demi-millimètre de hauteur – Razer Sphex v2 est le tapis de souris qu’il vous faut. Malgré son profil mince, la surface en polycarbonate est durable et optimisée pour le contrôle de la souris de jeu laser ou optique. Nous avons choisi la taille normale, mais si vous avez un bureau plus petit, il existe également une variante de petite taille.

(Crédit image : Roccat)

5. Contrôle Roccat Taito

Conçu pour la précision

Caractéristiques

Surface : 198,29 pouces carrés

Taille : 15,75 x 12,59 x 0,14 pouces (400 x 320 x 3,5 mm ; L x P x H)

Raisons d’acheter

+Support caoutchouté+Contrôle de la souris en douceur

Raisons à éviter

-Manque de fonctionnalités supplémentaires

Le Roccat Taito Control est un parfait exemple de la façon dont un accessoire sans fioritures peut être un excellent ajout à une plate-forme de jeu. Il n’y a pas d’éclairage RVB ni de charge sans fil. Au lieu de cela, vous disposez d’un tapis de souris incroyablement durable qui est cousu autour de ses bords pour éviter l’effilochage, d’un support caoutchouté pour qu’il reste là où il est censé le faire et d’une surface en tissu pour un contrôle ultime sur votre souris. Sans oublier qu’il est disponible en plusieurs tailles afin que vous puissiez en obtenir un qui correspond à vos besoins.

Le Corsair MM1000 Qi est doté d’une charge Qi. (Crédit d’image: Corsaire)

6. Corsaire MM1000 Qi

Chargez votre téléphone pendant que vous jouez

Caractéristiques

Surface : surface dure micro-texturée

Taille : 350 mm x 260 mm x 5 mm (L x P x H)

Raisons d’acheter

+Grande surface+Chargement sans fil Qi

Raisons à éviter

-Qi charge uniquement dans une zone spécifique

La plupart des gens pensent que les meilleurs tapis de souris de jeu ne sont que des nappes glorifiées sur lesquelles vous déplacez votre souris. Eh bien, jusqu’à ce que le Corsair MM1000 Qi arrive sur le marché, c’était presque juste. Non seulement cette chose est l’un des meilleurs tapis de souris de jeu, mais elle dispose également d’une charge Qi. Lancé aux côtés du Corsair Dark Core RGB SE, qui est lui-même compatible Qi, le MM1000 Qi n’est pas seulement la réponse de Corsair au Logitech PowerPlay, il fait passer les tapis de souris au niveau supérieur.

Razer Goliathus Chroma bénéficie de l’implémentation RVB de Razer. (Crédit image: Razer)

7. Razer Goliathus Chroma

Doux et brillant

Caractéristiques

Surface : 140,6 pouces carrés

Taille : 13,99 x 10,05 x 0,12 pouces (355 x 255 x 3 mm ; L x P x H)

Raisons d’acheter

+ Compatible avec Razer Chroma + Optimisé pour les jeux

Raisons à éviter

-Pas de pass-through USB

Disons que vous avez une tonne de périphériques équipés de RVB, un clavier, une souris et peut-être même un casque. Vous ne pouvez pas simplement laisser votre tapis de souris en dehors de la fête RVB, vous devez donc garder un œil sur le Razer Goliathus Chroma. Ce tapis de souris illuminé prend l’implémentation RVB experte de Razer et le jette dans un tapis de souris de jeu souple qui vous permettra de marquer ces tirs à la tête et de le faire avec style.

Corsair MM800 RGB Polaris bénéficie de l’implémentation RGB de Corsair et utilise une finition à faible frottement. (Crédit d’image: Corsaire)

8. Corsair MM800 RVB Polaris

Le tapis de souris ultime pour les passionnés d’éclairage RVB

Caractéristiques

Surface : 139,7 pouces carrés

Taille : 13,7 x 10,2 x 0,2 pouces (350 x 260 x 5 mm ; L x P x H)

Raisons d’acheter

+Éclairage personnalisable+Surface à faible friction

Raisons à éviter

-Connexion filaire

Vous ne pouvez tout simplement pas rechercher le meilleur tapis de souris pour les jeux en 2020 sans tenir compte du RVB. Tous les périphériques de jeu les plus en vogue se vantent actuellement de pouvoir éclairer votre bureau comme un sapin de Noël, et le Corsair MM800 RGB Polaris n’est pas différent. En plus de l’implémentation RVB toujours fantastique de Corsair, le MM800 utilise une finition à faible frottement qui permettra un suivi rapide et précis sur toute sa surface. Et si l’éclairage ne suffisait pas, le MM800 utilise l’interface spéciale CUE2 de Corsair pour synchroniser son éclairage avec vos autres périphériques et même votre PC via le partage RVB. Il est même disponible en deux matériaux : tissu et surface micro-texturée.

Asus ROG Fourreau a une base en caoutchouc rouge ROG antidérapante et une surface tissée à faible friction. (Crédit d’image: Asus)

9. Fourreau Asus ROG

Un géant robuste d’un tapis de souris

Caractéristiques

Surface : 613,65 pouces carrés

Taille : 35,43 x 17,32 x 0,11 pouces (900 x 440 x 3 mm ; L x P x H)

Raisons d’acheter

+Géantiste+Bien testé

Raisons à éviter

-Peut être trop grand pour son propre bien

Plus un « tapis de bureau » qu’un tapis de souris de jeu, le fourreau Asus ROG est absolument énorme. Il peut contenir votre ordinateur portable ou votre clavier et votre souris, ainsi que tous les autres accessoires que vous avez. Il a une base en caoutchouc rouge ROG antidérapante et une surface tissée à faible friction pour un contrôle maximal de la souris. Asus a même testé la température du fourreau ROG jusqu’à -30 °C, mais nous ne recommandons pas de jouer dans des conditions inférieures à zéro, même si vous aimez vraiment l’overclocking.

Crédit d’image: Eve (Crédit d’image: Eve)

10. Tapis de souris Eve

Un tampon simple, géant et durable

Caractéristiques

Surface : jusqu’à 775 pouces carrés

Taille : De 300 x 250 x 3 mm à 1000 x 500 x 3 mm

Raisons d’acheter

+Grande surface+Design sobre+Résistant à l’eau et à la saleté

Raisons à éviter

-Aucune fonctionnalité ajoutée en dehors de la durabilité

Parfois, plus c’est gros c’est mieux. Le tapis de souris Eve, issu de la foule dans sa conception, tout comme les moniteurs Spectrum de l’entreprise, réduit les fioritures au minimum, mais obtient les bases parfaites, vous offrant une surface géante à faible friction sur laquelle glisser votre souris.

Disponible en cinq tailles allant du modeste 300 x 250 x 3 mm jusqu’à un énorme 1000 x 500 x 3 mm, la base du tapis noir est faite d’un caoutchouc naturel antidérapant (et non odorant), surmonté d’un tissu Cordura qui est la saleté et hydrofuge, ce qui le rend facile à nettoyer. Simple et efficace, il peut transformer le dessus de votre bureau en un tapis, idéal pour les arcs de visée FPS plus larges.

