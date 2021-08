Meilleurs téléphones à clapet 2021 | Android Central

Meilleur

Les meilleurs téléphones Android sont capables de presque tout de nos jours, mais cela peut être écrasant ou tout simplement inutile pour certains. Tout le monde n’a pas besoin d’un appareil photo haut de gamme ou d’un écran géant dans sa poche à tout moment, et vous ne devriez certainement pas avoir à payer pour des fonctionnalités que vous n’utiliserez jamais. Donc, que vous souhaitiez une expérience plus simple ou que vous souhaitiez simplement le navire le moins cher possible pour les appels et les SMS, ce sont les meilleurs téléphones à clapet qui devraient être sur votre radar.

Meilleur dans l’ensemble : TracFone My Flip 2



Choix du personnel

TracFone est bien connu pour ses téléphones prépayés à prix raisonnable, et le My Flip 2 est l’une de ses options abordables les plus populaires. Pour moins de 20 $, vous obtenez un appareil de poche qui peut faire toutes les bases, en plus il est équipé d’un accès aux applications et services populaires comme WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Maps et Google Assistant.

20 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Meilleur téléphone à clapet premium : Samsung Galaxy Z Flip 3 – Téléphone portable Android



Le Samsung Galaxy Z Flip 3 combine le facteur de forme compact d’un téléphone à clapet avec les fonctionnalités avancées des smartphones haut de gamme d’aujourd’hui pour un appareil de poche parfait. Certes, c’est un peu plus cher que les autres options de cette liste, mais il offre tellement plus de fonctionnalités.

Idéal pour les applications : Nokia 2720 – Flip Phone



Tout comme le NUU F4L, le Nokia 2720 prend en charge la 4G qui vous permet de vous connecter à des services populaires comme Facebook et Whatsapp, mais cela ne s’arrête pas là. Le 2720 peut lancer des applications Google comme Assistant, Maps et même YouTube – et bien sûr, ce ne serait pas un téléphone Nokia sans Snake pré-installé.

180 $ sur Amazon

Option solide : NUU F4L



Le NUU F4L fait soigneusement la distinction entre le prix et les fonctionnalités, avec 4 Go de stockage et une connectivité 4G LTE. Avec cette connexion, vous pouvez passer des appels VoLTE d’une clarté cristalline ou même accéder à Whatsapp et Facebook Lite. Il y a également deux LED de notification sur le devant qui vous avertissent des nouveaux messages et de la batterie faible.

80 $ sur Amazon

Idéal pour les seniors : Lively (anciennement Jitterbug) Flip



Lively (anciennement Jitterbug) vise à offrir la solution la plus simple possible pour ceux qui cherchent à passer des appels et des SMS occasionnels. Ainsi, vous obtenez de gros boutons avec un texte tout aussi volumineux, clair et facile à lire. Il est également livré avec Amazon Alexa à bord, une assistance de navigation simple et une assistance d’urgence en direct 24h/24 et 7j/7.

60 $ sur Amazon

Produit phare alternatif : Motorola RAZR 5G – Graphite poli



Le Motorola RAZR 5G a beaucoup en commun avec le Samsung Galaxy Z Flip 3 en ce sens qu’il apporte des capacités de smartphone haut de gamme à un facteur de forme rabattable. Le RAZR 5G a un écran extérieur et un appareil photo plus grands et plus utiles, mais il n’a pas le même indice de résistance à l’eau que l’appareil Samsung, et il ne dispose pas non plus de charge sans fil.

1 000 $ chez Amazon 1 000 $ chez Best Buy

Meilleur téléphone à clapet robuste : Kyocera DuraXV Extreme E4810 Flip Phone



Si vous avez besoin d’un petit téléphone à rabat pliable qui peut résister aux travaux ou aux environnements les plus difficiles, alors vous devriez jeter un œil au Kyocera DuraXV Extreme E4810. Il présente une résistance à la poussière, aux chocs, aux vibrations, à l’eau et à la température de Miltaly Standard 810G et IP68. De plus, il peut supporter des chutes de cinq pieds sur des surfaces dures, est certifié contre les emplacements dangereux de classe 1, division 2 et a une autonomie de batterie d’une journée. L’inconvénient est qu’il est un peu cher par rapport à la plupart des téléphones à clapet standard.

240 $ chez Amazon 275 $ chez Walmart

Meilleur système d’exploitation : Nokia 8110



Celui-ci n’est techniquement pas un téléphone à clapet, mais le design original du téléphone banane doit compter pour quelque chose, n’est-ce pas ? Le Nokia 8110 fonctionne sur le populaire KaiOS, une plate-forme logicielle spécialement conçue pour les téléphones multifonctions. Il intègre des applications telles que YouTube et Twitter, et vous pouvez même l’utiliser comme point d’accès pour partager votre connexion 4G avec d’autres appareils.

70 $ sur Amazon

Les smartphones ne sont pas votre seule option

Nous avons compris. Tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone flashy et cher, et ce n’est pas grave ! Achetez selon vos moyens et obtenez un téléphone qui répond à vos besoins sans payer pour des fonctionnalités supplémentaires que vous n’utiliserez jamais réellement. Même les téléphones à clapet ont bénéficié de mises à niveau intéressantes au fil des ans, notamment la prise en charge de la 4G LTE, ce qui est plus pratique que vous ne le pensez.

Le NUU F4L est un téléphone à clapet déverrouillé qui fonctionne sur presque tous les opérateurs américains et offre le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez demander. De plus, sa compatibilité 4G vous permet de vous connecter à des services de messagerie comme Whatsapp, vous permettant de rester connecté avec vos amis et votre famille (c’est-à-dire tant que cela ne vous dérange pas de taper avec T9).

Si vous avez besoin de plus d’applications et de services, cependant, le Nokia 2720 est juste en deçà d’un smartphone en termes de compatibilité des applications ; vous pouvez lancer Google Assistant ou même regarder des vidéos YouTube sur son écran de 2,8 pouces. Bien sûr, vous paierez un peu plus cher le téléphone, mais si ces services sont essentiels pour vous, cela peut en valoir la peine.

Enfin, si vous voulez une expérience de smartphone haut de gamme dans un format pliable, alors vous voudrez jeter un œil au Samsung Galaxy Z Flip 3. Il possède toutes les fonctionnalités haut de gamme que vous pourriez souhaiter, mais se réduit à une taille de poche. juste en le fermant. Bien sûr, c’est plus cher que le reste des appareils de cette liste, mais encore une fois, Samsung et de nombreux opérateurs proposent une tonne d’offres de reprise et d’incitations pour ramener ce prix à un niveau beaucoup plus gérable.

