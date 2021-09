Meilleurs téléphones Android à double SIM 2021

Meilleur

téléphones Android à double SIM Android Central 2021

Les meilleurs téléphones Android à double SIM vous permettent d’utiliser en toute transparence deux cartes SIM en même temps. Les téléphones à double carte SIM ont toujours été populaires dans les pays asiatiques, et ils commencent maintenant à gagner du terrain sur les marchés occidentaux. Avec un téléphone à double carte SIM, vous pouvez toujours utiliser votre carte SIM principale et récupérer une carte SIM locale à utiliser sur le même appareil lors de vos déplacements, éliminant ainsi le besoin de transporter deux téléphones.

La puissance dont vous avez besoin : OnePlus 8T – Smartphone Android 5G



Choix du personnel

Le OnePlus 8T est toujours le meilleur téléphone double SIM que vous puissiez acheter en Amérique du Nord. Avec la série OnePlus 9, OnePlus émule Samsung et propose des variantes à SIM unique dans la région. Et tandis que le 8T a été lancé il y a près d’un an, il est incroyablement rapide ; le Snapdragon 865 tient toujours le coup pour chaque tâche que vous lui lancez, le panneau AMOLED 120 Hz est tout aussi bon, et il y a 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie toute la journée avec une charge rapide de 65 W.

550 $ sur Amazon

L’option compacte : ASUS Zenfone 8 – 5G LTE



Le Zenfone 8 reprend les meilleures fonctionnalités que vous trouverez dans les produits phares 2021 et les propose dans un format plus petit. L’écran AMOLED de 5,92 pouces est idéal pour une utilisation à une main, et vous obtenez un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le dernier matériel interne, y compris le Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Mieux encore, il est disponible directement aux États-Unis et la version déverrouillée fonctionne sur les réseaux 5G d’AT&T et de T-Mobile.

700 $ chez ASUS

Le choix abordable : Nokia 3.4 – Smartphone



Le Nokia 3.4 combine un matériel décent et fiable dans une utilisation quotidienne avec un grand écran 720p de 6,39 pouces et une batterie de 4 000 mAh. Vous achetez ceci pour la commodité ; le Nokia 3.4 fonctionne sur tous les opérateurs aux États-Unis et dispose d’un double emplacement pour carte SIM qui vous permet d’utiliser deux numéros en même temps, ainsi que d’une double veille SIM double.

169 $ sur Amazon

Le meilleur appareil photo : Google Pixel 5a 5G



Le Pixel 5a 5G est l’option par défaut si vous voulez un téléphone de milieu de gamme avec un appareil photo hors du commun, un logiciel propre et une connectivité 5G. Bien que le téléphone dispose d’un seul emplacement pour carte SIM, il fonctionne également avec eSIM, vous donnant la possibilité d’utiliser deux numéros. Vous pouvez passer à eSIM pour votre numéro principal et utiliser l’emplacement de la carte SIM physique pour un numéro secondaire, mais il n’y a pas de Dual SIM Dual Standby.

449 $ sur le Google Store

Valeur ultime : Samsung Galaxy S20 FE (Global)



En raison de la pression des transporteurs, Samsung ne propose pas de modèles à double SIM à la vente aux États-Unis. Cependant, vous pouvez obtenir la version mondiale du Galaxy S20 FE sur Amazon. L’appareil est équipé de l’Exynos 990, basé sur ce que vous obtenez dans le modèle américain. Vous obtenez toujours le même excellent rapport qualité-prix, avec l’avantage supplémentaire d’un emplacement double SIM et d’une double veille SIM, et cela fonctionne sur AT&T et T-Mobile. Un an après son lancement, le S20 FE continue d’être un choix global fantastique.

À partir de 510 $ sur Amazon

Meilleur sur un budget: Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone



Vous voulez le meilleur matériel sur un budget? Le Redmi Note 10 Pro coche toutes les bonnes cases. Il dispose d’un écran AMOLED 120 Hz, d’un matériel fiable, d’excellents appareils photo et d’une batterie massive avec une charge rapide de 33 W. Il n’est pas disponible officiellement aux États-Unis, mais vous pouvez obtenir la variante internationale déverrouillée sur Amazon, et cela fonctionne très bien sur AT&T et T-Mobile. Mieux encore, il dispose d’un double emplacement pour carte SIM avec Dual SIM Dual Standby.

328 $ sur Amazon

Batterie démente : POCO M3



Le POCO M3 a un design magnifique, une autonomie de deux jours grâce à la batterie de 6 000 mAh, un grand écran FHD+ de 6,5 pouces et un matériel fiable. Oh, et vous obtenez également une valeur énorme ici. Le téléphone dispose d’un double plateau de carte SIM, offre une double veille SIM et des bandes LTE pour AT&T et T-Mobile.

186 $ sur Amazon

Ce sont les meilleurs téléphones Android à double SIM

Les meilleurs téléphones Android sont tous équipés d’un emplacement pour carte SIM double, mais en raison de l’écosystème piloté par les opérateurs aux États-Unis, les fabricants de téléphones comme Samsung désactivent cette fonctionnalité dans la région. Et avec des fabricants comme OnePlus qui emboîtent le pas, il ne semble pas que les choses vont changer dans les années à venir.

Le meilleur choix du moment est le OnePlus 8T ; le matériel proposé ici devrait vous durer plusieurs années, et il y a 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ainsi qu’un système de charge rapide insensé de 65 W. Le OnePlus 8T dispose également d’appareils photo décents, d’un logiciel très bien optimisé pour le matériel et constitue un choix fantastique si vous souhaitez un téléphone doté d’une connectivité double SIM. Le téléphone est livré avec Android 11 prêt à l’emploi, il n’est donc pas derrière la série OnePlus 9 en termes de mises à jour de plate-forme.

Bien qu’il existe des versions mondiales déverrouillées des séries Note 20 Ultra et Galaxy S21 en vente sur Amazon US, cela ne vaut pas la peine de manquer la garantie, en particulier sur les téléphones phares. Je recommande plutôt le Galaxy S20 FE car il a une meilleure valeur et n’est pas trop loin derrière les produits phares en termes de fonctionnalités.

Si vous avez besoin d’une option plus économique, le Redmi Note 10 Pro est le choix évident. Motorola et Nokia vendent de nombreux téléphones économiques aux États-Unis, mais si vous êtes prêt à perdre une garantie en achetant le Redmi Note 10 Pro, vous obtiendrez un matériel bien meilleur et un excellent rapport qualité-prix. Il en va de même pour le POCO M3 ; aucun autre téléphone ne se rapproche du M3 aux États-Unis en termes de valeur dans cette catégorie.

