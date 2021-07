Meilleurs téléphones Android à moins de 100 $ (juillet 2021)

Meilleur

Téléphones Android à moins de 100 $ Android Central 2021

Tout le monde n’a pas besoin de dépenser plus de 1 000 $ sur son téléphone, en particulier ceux des opérateurs prépayés qui cherchent à réduire leurs dépenses dans la mesure du possible. Heureusement, les meilleurs téléphones de moins de 100 $ offrent des performances fiables et des fonctionnalités utiles qui en font un excellent choix. Nous pensons que le Nokia 1.3 est le meilleur téléphone dans cette gamme de prix, mais si cela ne vous plaît pas, il existe de nombreuses autres options.

1. Nokia 1.3 : Meilleur téléphone à moins de 100 $

HMD mondial

HMD Global a une option hors concours dans le segment d’entrée de gamme dans le Nokia 1.3. Cet appareil particulier est l’un des meilleurs téléphones Android Go et est livré avec des versions légères des services Google prêtes à l’emploi. Android Go est un excellent choix dans cette catégorie car il est conçu pour fonctionner sur du matériel bas de gamme, et le système d’exploitation léger combiné aux applications Google Go garantit que vous ne voyez aucun ralentissement.

Le matériel proposé avec le Nokia 1.3 est assez décent, étant donné qu’il s’agit d’un appareil Android Go. Vous obtenez un écran HD+ de 5,71 pouces, la plate-forme 215 de Qualcomm avec quatre cœurs Cortex A53 à 1,5 GHz, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, un appareil photo 8MP à l’arrière, un tireur frontal 5MP et une batterie 3000mAh qui dure plus d’une journée .

Maintenant, 1 Go de RAM peut ne pas sembler suffisant pour la plupart des appareils, mais c’est plus que suffisant pour Android Go. Donc, si vous recherchez un téléphone Android d’entrée de gamme et que vous souhaitez essayer Android Go, le Nokia 1.3 est une recommandation facile.

Avantages:

Android Go avec Android 10 prêt à l’emploi 16 Go de stockage avec 1 Go de RAM Excellent rapport qualité-prix Autonomie de la batterie toute la journée

Meilleur dans l’ensemble

Téléphone intelligent Nokia 1.3 TA-1207 16 Go GSM

Grande valeur globale

Avec un grand écran HD+ soutenu par une autonomie d’une journée, le Nokia 1.3 alimenté par Android Go en offre beaucoup.

2. Samsung Galaxy A01 : Meilleure option prépayée

Samsung

Ce n’est pas le Galaxy A52, mais le Galaxy A01 d’entrée de gamme a encore beaucoup à offrir. Il possède un grand écran HD+ de 5,7 pouces et un design moderne conforme aux appareils les plus coûteux de Samsung, et le chipset Snapdragon 439 est l’un des plus puissants que vous trouverez dans cette catégorie.

Vous bénéficiez également de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage, de deux caméras 13MP + 2MP à l’arrière, de Bluetooth 4.2, d’une radio FM et d’une batterie de 3000 mAh qui dure plus d’une journée. De plus, l’appareil exécute One UI 2.0 basé sur Android 10 prêt à l’emploi et fonctionne sans décalage dans l’utilisation quotidienne.

Le Galaxy A01 est toujours disponible en tant que téléphone prépayé auprès de divers opérateurs, le modèle Verizon étant disponible pour environ 79 $. L’option TracFone est la plus abordable, avec un peu plus de 60 $ sur Amazon. La valeur ici fait du Galaxy A01 une option intéressante dans cette catégorie.

Avantages:

Grand écran HD de 5,7 pouces Carte MicroSD Snapdragon 439 jusqu’à 512 Go Autonomie d’une journée Prise jack 3,5 mm

Meilleure option prépayée

Samsung Galaxy A01

Un très bon choix

Avec un matériel décent et un excellent rapport qualité-prix, le Galaxy A01 est une recommandation facile dans cette catégorie.

3. Ulefone Note 8 : Meilleur affichage

Ulefone

L’Ulefone Note 8 monte d’un cran dans ce segment, grâce à son écran vibrant de 5,5 pouces 720p avec des lunettes ultra-fines. Économisez pour l’encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie et le petit menton en bas; tout est écran.

En retournant l’Ulefone Note 8, vous trouverez un appareil photo principal de 5 MP ainsi que des capteurs de portrait de 2 MP pour vous aider à prendre les plus belles photos possibles. Vous trouverez un processeur quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 128 Go) et une batterie de 2 700 mAh sous le capot. La taille de la batterie est assez généreuse et la RAM devrait être plus que suffisante.

L’Ulefone Note 8 est un autre appareil doté de deux emplacements SIM, ce qui permet de basculer facilement deux numéros simultanément. De plus, bien qu’il existe une fonction de déverrouillage du visage au lieu d’un capteur d’empreintes digitales, ce n’est bon que pour contourner votre écran de verrouillage. Si vous souhaitez vous connecter à des applications bancaires ou à des gestionnaires de mots de passe, vous devrez saisir un code PIN/mot de passe.

Mieux encore, le Note 8 fonctionne sous Android Go, le matériel est donc assez fluide au quotidien.

Avantages:

Écran de 5,5 pouces avec bordures minces Batterie Android Go Decent 2700mAh Stockage extensible Prise en charge de deux cartes SIM

Les inconvénients:

Manque un capteur d’empreintes digitales

Meilleur affichage

Ulefone Note 8

Les bons écrans existent réellement sur un budget

Pour les personnes qui passent beaucoup de temps à jouer à des jeux ou à regarder des vidéos YouTube, le grand écran sans lunette du Note 8 est une joie.

4. BLU G50 : Meilleur design

Amazon

Le design exquis n’est pas quelque chose que vous voyez vraiment avec les téléphones Android dans ce budget, et bien que “exquis” ne soit pas exactement le mot que nous utiliserions pour décrire le BLU G50, il se démarque certainement du reste des téléphones de cette liste . Le dos du Studio View a un design audacieux et lumineux qui est plutôt accrocheur, et vous obtenez un matériel décent.

Rejoindre ce design est un écran HD de 5,5 pouces qui nous rappelle les précédents Pixels et iPhones. Il y a aussi une caméra selfie 8MP et une caméra arrière 13MP, ainsi qu’une batterie 4000mAh. Le processeur octa-core et 2 Go de RAM, ainsi que 32 Go de mémoire interne, sont parmi les meilleures options que vous trouverez dans cette catégorie particulière.

En plus du téléphone lui-même, BLU vous offre également tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin directement dans la boîte. Un protecteur d’écran, un étui en silicone, un chargeur, un câble et un autocollant BLU sont inclus sans frais supplémentaires à placer n’importe où.

Avantages:

Design accrocheur Écran dynamique de 5,5 pouces 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage Livré avec un étui et un protecteur d’écran

Les inconvénients:

Les futures mises à jour sont peu probables

Meilleur design

BLEU G50

Grand polyvalent

Ce n’est peut-être pas pour tout le monde, mais il est indéniable que le design du BLU G50 est audacieux et unique.

5. Moto E6 : le meilleur sur Verizon

Motorola

Le Moto E6 possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes, notamment un écran 720p de 5,5 pouces, un chipset Snapdragon 435, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage avec un slot MicroSD, un appareil photo 13MP et une batterie 3000mAh.

Mais le plus grand avantage est que vous obtenez une interface Android propre, ce qui rend le téléphone un plaisir à utiliser. Une autre caractéristique intéressante est le revêtement résistant aux éclaboussures, garantissant que le Moto E6 peut résister aux éclaboussures occasionnelles de pluie.

La variante déverrouillée du Moto E6 est un peu plus chère, mais le modèle Verizon est disponible pour moins de 70 $, ce qui en fait un choix fantastique.

Avantages:

Conception épurée d’Android Conception résistante aux éclaboussures Stockage extensible jusqu’à 256 Go Autonomie de la batterie toute la journée Facile à utiliser d’une seule main

Meilleur sur Verizon

Smartphone 4G Moto E6

Sur Verizon ? Regarde ça

En ce qui concerne les combinés Verizon, le Moto E6 offre toutes les bases d’Android dans un boîtier compact et résistant aux éclaboussures.

Ce sont les meilleurs téléphones Android à moins de 100 $

Il existe de nombreux téléphones Android indésirables que vous pouvez acheter dans cette gamme de prix de 100 $, mais il y en a aussi de très bons, comme le prouve cet article. Dans l’ensemble, le Nokia 1.3 se distingue comme le meilleur téléphone Android bon marché que nous ayons trouvé sous ce seuil de 100 $.

Chaque téléphone que vous achetez dans ce niveau de prix est lié à des compromis, mais le Nokia 1.3 fait les plus intelligents afin que vous vous retrouviez toujours avec une expérience Android des plus agréables. L’écran a l’air bien, les performances sont assez rapides pour une utilisation quotidienne, il y a une batterie de taille décente et vous disposez d’un stockage extensible.

Il possède toutes les bases que vous attendez d’un smartphone de qualité, mais Nokia parvient à aller plus loin d’une manière que d’autres entreprises ne font pas. Pouvoir acheter un téléphone comme celui-ci et toujours compter sur des mises à jour en temps opportun est un rêve devenu réalité, et c’est exactement ce que vous obtenez avec le Nokia 1.3. Si vous êtes prêt à étirer un peu votre budget, nous avons rassemblé les meilleurs téléphones Android à moins de 200 $.

