Meilleurs téléphones Android avec prise casque en 2021

Meilleur

Téléphones Android avec prise casque Android Central 2021

Parmi les meilleurs téléphones Android avec prise casque, vous trouverez de nombreux téléphones de dernière génération et à petit budget. Les fabricants de téléphones abandonnent fréquemment les prises jack 3,5 mm pour leurs téléphones phares, bien qu’il s’agisse de l’une des fonctionnalités les plus demandées par les acheteurs de smartphones. Ce n’est donc pas une évidence que votre prochain téléphone Android en aura un. Heureusement, certaines entreprises ont entendu l’appel et ont conservé la prise casque. Ce sont les meilleurs téléphones Android avec prise casque disponibles aujourd’hui.

Batterie immortelle : Google Pixel 5a 128 Go



Choix du personnel

Le Pixel 5a fait évoluer le point de vue de Google sur un téléphone économique, avec un meilleur matériel et de nouvelles spécifications aux côtés du même appareil photo incroyable. Vous serez déconcerté par sa batterie éternelle, et mieux encore, il a conservé la prise casque, contrairement aux téléphones Pixel haut de gamme.

449 $ sur le Google Store

Roi du milieu de gamme : Samsung Galaxy A52 5G 128 Go



Les appareils phares ne sont plus livrés avec des prises audio, mais au moins les milieu de gamme s’accrochent toujours. Le Samsung Galaxy A52 5G est un achat d’un excellent rapport qualité-prix qui conserve la prise audio 3,5 mm et présente des fonctionnalités étonnantes telles qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 5G, une bonne autonomie de la batterie et une résistance à l’eau.

Ne vous contentez jamais : OnePlus Nord N10 5G (128 Go, 6 Go)



Le Nord N10 a tous les atouts d’un téléphone OnePlus signature ; internes de milieu de gamme supérieur à un prix de milieu de gamme inférieur. Il y a beaucoup d’espace, des performances fluides, des transitions rapides à 90 Hz et une prise casque. Le téléphone prend également de très bonnes photos !

Excellente qualité audio : LG V60 ThinQ 5G LM-V600AM 128 Go



Le V60 a marqué l’engagement de LG à offrir une excellente qualité audio, à la fois avec des haut-parleurs et des prises casque. Tout comme les modèles précédents, le LG V60 dispose d’un excellent DAC prenant en charge sa prise casque pour une qualité audio haut de gamme que vous pourrez apprécier.

400 $ sur Amazon

Gros budget : POCO M3 Pro 5G 64 Go



Le POCO M3 Pro 5G contient une énorme batterie et des appareils photo décents dans un design bruyant et bruyant. C’est une aubaine fabuleuse et offre plus que ce à quoi on pourrait s’attendre pour le prix.

300 $ sur Amazon

Correspondant : Stylet Moto G (2021) 128 Go



Les fans d’écriture traditionnelle adorent le stylet Moto G en raison du stylet qui l’accompagne. Grâce au stylet, il possède toutes les fonctionnalités nécessaires à un prix demandé et est vraiment amusant à utiliser. Heureusement, Motorola n’a pas abandonné la prise audio avec ce modèle rafraîchi.

250 $ chez Amazon 200 $ chez Best Buy

Conçu pour la vidéo : Sony Xperia 1 III 256 Go



Mis à part sa prise casque, le véritable attrait du Xperia 1 III réside dans ses excellentes capacités vidéo et son écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement sublime de 120 Hz. Il dispose de trois caméras 12MP (principale, téléobjectif et ultra-large) avec optique Zeiss et peut filmer des vidéos 4K à 24, 25, 30, 60 ou 120 ips. C’est un téléphone premium avec un prix élevé pour faire tomber votre mâchoire.

1 298 $ chez Amazon 1 298 $ chez B&H

Spécialiste du jeu : ASUS ROG Phone 5 128 Go



Si vous êtes un joueur invétéré qui a besoin d’une interface audio, le ASUS ROG Phone 5 est la réponse parfaite. Tout sur le téléphone de jeu crie au-dessus, y compris le prix.

685 $ sur Amazon

Doux et simple : Nokia G20 128 Go



Le Nokia G20 ne plaisante pas. C’est comme ça. Vous obtenez un joli téléphone avec une prise audio 3,5 mm, des caméras quad décentes, un écran correct, une bonne autonomie de la batterie et des performances satisfaisantes. Si vous n’êtes pas du genre à faire des folies sur un téléphone et n’êtes pas un gros utilisateur, le Nokia G20 est un bon choix.

Vaut chaque centime : Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 Go



Nous aimons tellement le Redmi Note 10 Pro, et vous aussi. Écran AMOLED ? Vérifier. Configuration épique de l’appareil photo 108MP ? Vérifier. prise 3,5 mm ? Vérifier. Il coche toutes les bonnes cases, y compris le prix et les performances. Tout ce dont vous aurez à vous soucier est de savoir s’il prend en charge votre opérateur.

344 $ chez Amazon 333 $ chez Walmart

Produit phare de Plain Jane : Asus Zenfone 8 256 Go



ASUS a essayé de jeter son chapeau dans l’anneau phare avec le Zenfone 8 étrangement simple. Cela peut sembler terne, mais les internes sont tout sauf. Au lieu de cela, vous obtenez un écran AMOLED 120 Hz de 5,9 pouces de bonne taille, un SD 888, des spécifications de mémoire folles, un appareil photo fantastique et votre port audio tant convoité. Pour un téléphone haut de gamme, celui-ci est une bonne affaire.

800 $ sur Amazon

Ne manquez pas la prise casque

De nos jours, la plupart des entreprises ont dépassé la norme consistant à inclure une prise casque dans les meilleurs téléphones Android. Les utilisateurs doivent maintenant décider s’ils veulent un appareil phare ou un trou de 3,5 mm. Si vous ne voulez pas vous contenter d’adaptateurs de casque USB-C ou des meilleurs écouteurs sans fil, il existe encore plusieurs choix solides.

Bien que les produits phares sautent désormais la prise casque, de superbes milieu de gamme comme le Pixel 5a l’offrent toujours. Vous pouvez le coupler avec l’un des meilleurs écouteurs filaires disponibles aujourd’hui pour maximiser votre expérience audio. Le Google Pixel 5a conserve tout ce qui a fait le succès du Pixel 4a avec des améliorations subtiles (mais impressionnantes). Vous pouvez désormais obtenir un Pixel avec un port audio, une batterie plus grosse et une résistance à la poussière et à l’eau IP67 à un prix avantageux.

Si vous devez économiser de l’argent lors de votre prochain achat de téléphone, le POCO M3 Pro 5G fera le travail avec un petit budget et vous permettra de continuer à brancher ces écouteurs. Ou, pour juste un peu d’argent supplémentaire, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dément son prix bas et offre un excellent rapport qualité-prix, notamment grâce à ses magnifiques caméras, ses performances rapides et son écran OLED éclatant.

Selon au moins un éditeur Android Central, la prise casque ne revient pas. Vous voudrez peut-être prendre l’un de ces téléphones et profiter de cette prise avant qu’elle ne suive le chemin de l’oiseau dodo.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Beaucoup d’amour

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant d’options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’à 700 $ de produits phares. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.

Bonjour Moto

Ce sont les meilleurs téléphones Motorola que vous pouvez acheter

Motorola a gagné une légion de nouveaux fans lorsqu’il a redémarré sa ligne téléphonique il y a quelques années. Les choses n’ont pas ralenti depuis lors, et cette petite liste ici est un tour d’horizon des meilleurs que Moto a actuellement à offrir.