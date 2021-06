Meilleurs téléphones Android avec stockage extensible 2021

Meilleur

Téléphones Android avec stockage extensible Android Central 2021

Que vous transportiez votre bibliothèque multimédia avec vous, que vous filmiez beaucoup de vidéos 4K (ou même 8K), ou que vous cherchiez à télécharger quelques films avant un long trajet, le stockage extensible est essentiel pour de nombreux utilisateurs. Heureusement, même aujourd’hui, vous avez encore beaucoup d’options disponibles, allant du haut de gamme avec des fonctionnalités infinies aux options budgétaires si vous ne voulez pas dépenser plus de 1 000 $. Ce sont les meilleurs téléphones Android avec stockage extensible.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy Note 20 Ultra 128 Go



Choix du personnel

Le slot microSD est peut-être mort dans les derniers produits phares de Samsung, mais il est bel et bien vivant dans le Note 20 Ultra. Vous disposez déjà d’un stockage interne assez important, avec des options de 128 Go ou 512 Go, mais si même cela ne suffit pas, vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Vous obtiendrez également un écran de 6,9 ​​pouces à 120 Hz, un appareil photo principal de 108 MP, un téléobjectif avec un zoom jusqu’à 50X et une batterie de 4 500 mAh.

1 300 $ chez Amazon 1 400 $ chez Best Buy

Valeur incroyable : Samsung Galaxy S20 FE 128 Go



Le Galaxy S20 FE de Samsung est parfait si vous voulez un téléphone phare sans payer une somme à quatre chiffres. Son écran de 6,5 pouces peut ne pas sembler petit, mais grâce à des lunettes ultra-fines, le téléphone est relativement compact par rapport aux normes d’aujourd’hui. Il a également les mêmes spécifications et caractéristiques que le Note 20 Ultra, avec la même batterie de 4 500 mAh (mais pas de téléobjectif 50X).

700 $ chez Amazon 700 $ chez Best Buy

Délice du créateur : Sony Xperia 1 II 256 Go



Le Xperia 1 II est un appareil incroyable pour la consommation de médias. Non seulement il filme de superbes vidéos 4K jusqu’à 60 ips, mais il dispose même d’un écran 4K, vous permettant de regarder du contenu UHD dans sa résolution native. Le format 21:9 est parfait pour regarder des films. L’application Cinema Pro de Sony vous offre des commandes vidéo manuelles exceptionnelles, notamment la mise au point, des fréquences d’images et des résolutions réglables, ainsi que diverses LUT.

5G pas cher : Motorola Edge 256 Go



Le Motorola Edge est un “phare de valeur” fantastique, avec un magnifique écran 90 Hz et une excellente autonomie de la batterie. Malgré son prix bas, vous bénéficiez d’une prise en charge 5G, d’une prise casque, d’un stockage extensible, d’un capteur d’empreintes digitales intégré et d’une conception matérielle époustouflante. Les caméras ne sont pas aussi bonnes que celles que vous trouverez sur les appareils haut de gamme (y compris Moto’s Edge +), mais l’Edge en offre beaucoup pour votre argent.

Meilleur téléphone économique : Moto G Power 64 Go (2020)



Bien qu’un modèle plus récent soit disponible, le Moto G Power 2020 est toujours une option exceptionnelle pour une fraction du prix de la concurrence, avec une énorme batterie de 5000 mAh et 64 Go de stockage extensible. Vous obtenez un logiciel Android propre avec de belles touches Motorola, comme Moto Actions, pour lancer rapidement l’appareil photo et la lampe de poche.

220 $ sur Amazon

Alternative abordable : Nokia 7.2 128 Go



Le Nokia 7.2 incarne les efforts de HMD Global ces derniers temps. Le téléphone combine le design industriel classique de Nokia avec un matériel robuste sous la forme d’un chipset Snapdragon 660, un écran FHD+ de 6,3 pouces avec HDR toujours activé, des caméras arrière impressionnantes et un slot microSD pour jusqu’à 512 Go de stockage extensible.

275 $ sur Amazon

Ne vous contentez jamais : OnePlus Nord N10 128 Go



Il semble que même les tueurs phares autoproclamés soient devenus la proie de la tendance à vendre moins pour plus. Heureusement, vous pouvez toujours obtenir une partie de cette qualité soyeuse d’OxygenOS et des ensembles de stockage extensibles avec des fonctionnalités de milieu de gamme décentes dans le OnePlus Nord N10. Il y a un écran de 6,49 pouces à 90 Hz, une prise en charge 5G, quatre caméras, 6 Go de RAM et Warp Charge 30T.

272 $ chez Amazon 250 $ chez Best Buy

Conception poids plume : Mi 11 Lite 128 Go



Xiaomi sort toujours de nouveaux modèles. Ils ont quelque chose pour chaque type d’utilisateur. Le Mi 11 Lite est exactement ce que son nom l’indique, une version allégée de la série Mi 11 de niveau supérieur. Ce téléphone compact ne pèse que 157 g et mesure 6,81 mm d’épaisseur. Mis à part la prise casque, il a tout pour plaire: un emplacement microSDXC, un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz, une carte SD 732G, trois caméras dont un tireur principal de 64 MP et Android 11 prêt à l’emploi.

350 $ sur Amazon

Bon rapport qualité-prix : TCL 10 Pro 128 Go



Le TCL 10 Pro est doté d’un magnifique écran AMOLED FHD+ de 6,47 pouces qui utilise la technologie d’affichage NXTVISION. Vous pouvez regarder tous les films et émissions que vous voulez avec des détails saisissants. Il dispose d’un stockage extensible, il ne manque donc pas de mémoire pour stocker votre contenu préféré. Il y a une belle batterie de 4 500 mAh et le téléphone prend en charge une charge rapide, vous n’avez donc pas non plus à vous soucier de la durée d’utilisation.

400 $ chez Amazon 320 $ chez Best Buy

MicroSD n’est pas encore mort

Avec de plus en plus de téléphones phares qui s’éloignent du stockage extensible (et certaines marques comme Huawei passant de la microSD à leurs propres normes, vous pourriez penser que le format est en train de mourir, mais ne paniquez pas pour l’instant. Il existe encore de nombreux excellents téléphones avec Prise en charge microSD, allant des offres budgétaires aux produits phares de premier plan.

Si vous voulez le meilleur du meilleur avec un stockage extensible, ne cherchez pas plus loin que le Galaxy Note 20 Ultra. Avec ce téléphone époustouflant, vous obtenez presque toutes les spécifications sous le soleil, y compris la prise en charge de la 5G pour tout opérateur américain compatible, et ce magnifique écran AMOLED de 6,9 ​​pouces, 120 Hz couplé à des haut-parleurs stéréo, est idéal pour la consommation multimédia. La matrice de caméras est également incroyablement polyvalente, vous permettant de vous rapprocher aussi près du téléobjectif ou d’aussi loin que vous le souhaitez avec l’ultra-large.

Si vous cherchez à dépenser un peu moins, le Galaxy S20 FE et le Moto G Power sont également d’excellentes options à considérer. Les deux offrent des performances bien supérieures à leur prix demandé, et ce dernier est l’un des meilleurs téléphones Android bon marché que vous trouverez, stockage extensible ou autre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.