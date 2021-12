Meilleurs téléphones Android pour l’enracinement et le modding 2021

Meilleur

Téléphones Android pour rooter et modifier Android Central 2021

L’enracinement n’est plus aussi populaire qu’avant, mais il existe toujours une communauté dynamique de moddeurs impliqués dans le lancement de nouvelles ROM. Si vous débutez ou cherchez à vous replonger dans le monde du modding, le OnePlus 8T est notre choix préféré. Nous avons également inclus d’autres options de premier ordre, vous avez donc le choix entre les meilleurs téléphones pour l’enracinement et la modification.

Bricoler : smartphone Android OnePlus 8T



Choix du personnel

Le OnePlus 8T est un choix solide en 2021. Vous obtenez un excellent matériel, un écran plat AMOLED 120 Hz, une charge rapide de 65 W et des caméras fiables. Le téléphone est le canevas idéal pour l’enracinement et le modding, et OnePlus simplifie au maximum le déverrouillage du chargeur de démarrage et l’installation de ROM personnalisées.

500 $ chez Amazon 450 $ chez OnePlus

L’option 5G : Smartphone Android OnePlus 9



Si vous recherchez une option plus récente, le OnePlus 9 est également un excellent choix. Le téléphone est doté d’appareils photo exceptionnels grâce au nouveau partenariat Hasselblad, et vous obtenez le dernier matériel interne ainsi qu’un nouveau design magnifique, une charge rapide de 65 W et une charge sans fil Qi de 15 W.

Le choix du budget: Smartphone Android POCO X3 NFC



Vous voulez tester ce que le monde du modding Android a à offrir avec un budget limité ? Il n’y a pas de meilleur appareil que le POCO X3. Le téléphone offre une valeur exceptionnelle, avec un grand écran LCD 120 Hz, une autonomie incroyable, un matériel fiable et un chargeur de démarrage facilement déverrouillable.

269 ​​$ sur Amazon

Pixel pour moins : Smartphone Android Google Pixel 4a



Avec le Pixel 4a, Google propose des caméras phares à un prix beaucoup plus abordable. Le téléphone combine un matériel décent avec un appareil photo exceptionnel de 12,2 mégapixels à l’arrière et la promesse de trois mises à jour Android. Google facilite également le déverrouillage du chargeur de démarrage et l’installation de ROM personnalisées.

498 $ chez Amazon 300 $ chez Best Buy

Le choix phare : le smartphone Android Samsung Galaxy S21 Ultra



Samsung a une communauté de modding très active, et le Galaxy S21 Ultra est un excellent téléphone pour tester des ROM personnalisées. Le téléphone est doté du matériel le plus récent, possède de bien meilleurs appareils photo que l’année dernière et est actuellement l’un des téléphones les plus riches en fonctionnalités que vous trouverez sur Android.

1 000 $ chez Amazon 800 $ chez Best Buy

Ce sont les meilleurs téléphones Android pour l’enracinement

Les meilleurs téléphones Android offrent déjà une gamme exhaustive de fonctionnalités prêtes à l’emploi. Pourtant, avec One UI, MIUI, ColorOS et même OxygenOS offrant une interface skinnée, vous n’obtenez plus un look Android vanille. L’enracinement de votre téléphone vous donne la possibilité de faire exactement cela, et vous pouvez installer des frameworks comme Xposed, ce qui vous permet beaucoup plus d’options de personnalisation que sur un téléphone normal. Le OnePlus 8T reste la meilleure option globale si vous souhaitez essayer des ROM personnalisées, OnePlus facilitant autant que possible la modification de ses appareils.

Il existe une large sélection de ROM disponibles pour l’appareil, et si vous cassez quoi que ce soit, vous ne perdrez pas la garantie. Le matériel proposé avec le OnePlus 8T vous donne beaucoup de frais généraux pour l’installation de modules personnalisés, et la communauté active signifie que vous trouverez rapidement des informations en cas de problème.

Les téléphones Pixel de Google sont toujours une excellente option, car Google fournit tous les fichiers nécessaires pour ramener le téléphone à « normal » et une méthode documentée et officielle pour créer une ROM personnalisée. Les problèmes de sécurité signifient que les nouveaux modèles sont un peu plus verrouillés qu’auparavant, c’est donc un choix judicieux d’attendre que les développeurs aient le temps de travailler sur les choses ou d’acheter le modèle de l’année dernière. C’est pourquoi nous recommandons le Pixel 4a tant qu’il est encore disponible auprès des détaillants en ligne.

Si vous souhaitez économiser de l’argent, le POCO X3 est une excellente alternative. Il est facile à déverrouiller et il existe une communauté de modding saine pour les appareils Xiaomi qui en fait un excellent choix.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protéger le pli

Profitez plus longtemps de votre Galaxy Z Fold 2 en vous procurant l’une des meilleures coques

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un matériel impressionnant qui est comme un aperçu du futur. Lorsque l’appareil est fermé, l’affichage interne est en grande partie protégé. Pourtant, rien ne protège l’extérieur du téléphone. Donc, pour protéger votre nouvel appareil de luxe, utilisez l’un de ces étuis.