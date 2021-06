Meilleurs téléphones ASUS 2021 | Android Central

Meilleur

Téléphones ASUS Android Central 2021

Bien qu’ASUS ne produise pas beaucoup de modèles de smartphones différents, il existe encore d’excellents choix. Le Zenfone 7 Pro est l’un des meilleurs téléphones Android pour prendre des selfies grâce à son appareil photo rotatif unique, et vous bénéficiez également d’une interface logicielle propre. Mais si vous êtes un grand joueur mobile, vous voudrez peut-être aussi jeter un œil au nouveau ROG Phone 5 ridiculement puissant. Ou revenez au Zenfone 8, plus compact, pour des spécifications plus élevées dans un boîtier plus petit.

Vos choix sont assez limités si vous recherchez un téléphone ASUS en 2021. Le Zenfone 7 Pro est un excellent choix global, ASUS proposant des mises à niveau attrayantes par rapport au modèle précédent. Il y a un panneau AMOLED 90 Hz, un chipset Snapdragon 865+, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, une énorme batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 30 W et trois caméras logées dans un module rotatif unique. Les acheteurs américains devront débourser un peu plus pour mettre la main sur l’appareil, car il n’est pas disponible officiellement aux États-Unis.

La caméra à rabat vous permet d’utiliser les caméras arrière pour prendre des selfies, et elle permet d’avoir un écran qui n’a pas de découpes. Combinez cela avec le logiciel propre et vous obtenez une excellente option globale pour 2021. Le seul inconvénient est que la disponibilité mondiale n’est pas aussi large qu’avec certains des concurrents d’ASUS. De plus, contrairement au Zenfone 8 Flip, l’appareil photo principal du 7 Pro est doté d’une stabilisation optique pour de meilleures photos en basse lumière.

Si vous avez décidé qu'un téléphone ASUS n'est pas pour vous, il existe de nombreux autres excellents téléphones Android disponibles qui pourraient mieux répondre à vos besoins.

