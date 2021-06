Meilleurs téléphones AT&T 2021 | Android Central

Meilleur

Téléphones AT&T Android Central 2021

Avec autant d’excellentes options parmi lesquelles choisir, il peut être difficile de choisir le meilleur téléphone Android parmi la sélection d’AT&T. Si vous êtes un peu dépassé par toutes les options et que vous souhaitez de l’aide pour déterminer quel téléphone AT&T vous convient le mieux, vous êtes au bon endroit. Voici quelques-uns des meilleurs téléphones AT&T disponibles dès maintenant !

Être l’un des plus grands transporteurs américains a ses avantages, l’un d’eux étant la grande variété d’appareils parmi lesquels vous pouvez choisir. Nous avons réduit ces choix à ce que nous pensons être les meilleurs téléphones AT&T que l’argent puisse acheter – il ne vous reste plus qu’à décider lequel de ceux-ci vous convient. Si vous voulez le téléphone le plus complet de la sélection AT&T, le Galaxy S21 Ultra est le choix évident qui répond aux besoins de presque tout le monde.

Son design moderne en métal et en verre est aussi agréable qu’il en a l’air, et l’écran 120 Hz rend One UI 3.1 incroyablement réactif. Le système de caméra massif vous permet également de prendre des photos fantastiques dans presque toutes les situations. D’un autre côté, si vous pensez que vous n’utiliserez pas beaucoup le S Pen et que vous ne vous souciez pas des matériaux “de luxe” comme le métal et le verre, le Galaxy S20 FE vous procurera une expérience presque identique pour environ la moitié. le prix de détail. Ne laissez pas le mot plastique vous effrayer : le S20 FE est incroyablement solide et se comporte comme un champion.

Bien sûr, Samsung n’est pas la seule marque à faire de grandes choses. En particulier, le Pixel 5 est l’un des téléphones les plus « conviviaux » du marché ; le matériel et les logiciels sont simples et raffinés, et vous serez assuré de recevoir un support logiciel à long terme (y compris en étant le premier en ligne pour les nouvelles mises à jour de plate-forme) pendant au moins trois ans. Il y a aussi son mode de prise de vue Night Site, qui permet au Pixel 5 de capturer des images tout aussi époustouflantes, de jour ou non.

