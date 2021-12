Meilleurs téléphones durables et réparables 2021

Meilleur

téléphones durables et réparables Android Central 2021

Notre planète est belle, mais nous n’en avons qu’une pour faire le tour. En tant que tel, faire des choix intelligents sur la façon dont nous vivons nos vies et les produits que nous achetons est essentiel pour garantir qu’ils perdurent pour les générations à venir. Certains smartphones sont créés pour être plus durables et réparables que d’autres – et si ce sont des facteurs importants pour vous lors de l’achat d’un nouveau téléphone, le Fairphone 4 est celui à acheter. Il existe également quelques autres options qui méritent d’être discutées en ce qui concerne le meilleur téléphone modulaire, que nous aborderons dans cet article.

Meilleur dans l’ensemble : Fairphone 4

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Dans le monde des smartphones durables, le Fairphone 4 est peut-être le plus populaire. Pourquoi? C’est sans doute le plus réparable de la planète, recevant un score de réparabilité parfait de 10/10 lors du démontage d’iFixit, tout comme l’ancien Fairphone 3. La plupart des Fairphone 4 sont constitués de modules remplaçables par l’utilisateur, ce qui signifie que vous pouvez échanger des pièces dans et hors comme vous devez. Il existe des modules pour l’écran, la batterie, la caméra arrière, la caméra selfie, la prise casque, le port USB-C, le haut-parleur, etc. Si quelque chose ici se brise, il y a de fortes chances que vous puissiez le remplacer en un clin d’œil.

Pour les réparations ou les mises à niveau, tout ce dont vous avez besoin est un tournevis Philips, que Fairphone fournit judicieusement avec le téléphone. Et, juste pour une tranquillité d’esprit supplémentaire, Fairphone 4 est livré avec une généreuse garantie de cinq ans. Mieux encore, la réparabilité facile n’est pas là où Fairphone s’est arrêté avec le Fairphone 4. Le combiné est créé avec des matériaux provenant de sources responsables, sans parler du fait que Fairphone est un ardent défenseur de meilleures conditions de travail dans l’industrie de la technologie mobile.

Sur le plan des spécifications, le Fairphone 4 propose un processeur Snapdragon 750G, 6 Go ou 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage extensible, un écran Full HD+ de 6,3 pouces et une batterie de 3 905 mAh. Le téléphone est raisonnablement étanche et possède un indice de résistance à l’eau IP45. Il exécute Android 11 prêt à l’emploi et vous obtiendrez des mises à jour logicielles jusqu’en 2025, y compris Android 12 et 13. Les utilisateurs peuvent également installer des systèmes d’exploitation alternatifs comme /e/os sur leurs appareils Fairphone.

Autant nous aimons le Fairphone 4, il vient avec une grosse mise en garde. Il n’est disponible qu’en Europe et au Royaume-Uni, ce qui signifie que vous n’avez pas de chance si vous habitez aux États-Unis

Avantages:

Les modules remplaçables permettent des réparations faciles à faire soi-même Livré avec une garantie de cinq ans Cinq ans de mises à jour logicielles Approvisionnement responsable en matériaux Fairphone préconise de bonnes conditions de travail

Les inconvénients:

Uniquement disponible en Europe et au Royaume-Uni Appareils photo So-so Cher

Meilleur dans l’ensemble

Fairphone 4

Remplacez les pièces chaque fois que vous en avez besoin

En supposant que vous puissiez l’acheter, le Fairphone 4 est l’un des meilleurs téléphones réparables, tout cela grâce aux composants modulaires.

Meilleure alternative pour les États-Unis : Teracube 2e

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Comme vous l’apprendrez en lisant cet article, il peut être assez difficile de trouver des téléphones durables disponibles aux États-Unis. Heureusement, nous avons le Teracube 2e. Faisant initialement partie d’une campagne Indiegogo et maintenant vendu en tant que produit entièrement financé, le Teracube 2e est conçu pour être « le smartphone le plus fiable au monde ».

Le gros attrait du Teracube 2e est sa garantie. Vous bénéficiez d’une garantie de quatre ans avec votre achat, et en vertu de cette garantie, toutes les réparations coûtent un montant forfaitaire. Cela inclut les dégâts d’eau, un écran fissuré, des batteries vieillissantes, etc. Les réparations d’écran ne coûtent que 59 $ et les nouvelles batteries sont de 29 $. Ces prix comprennent les pièces, la main-d’œuvre et l’expédition aller-retour. La société travaille également avec iFixit pour mettre à la disposition des bricoleurs des guides de réparation et des pièces détachées.

Le Teracube 2e a des spécifications solides pour son prix, certains des points forts étant un processeur MediaTek Helio A25, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un écran Full HD + de 6,1 pouces, des caméras arrière doubles 13MP + 8MP et une batterie de 4 000 mAh. Vous bénéficiez également d’une prise casque 3,5 mm, d’un chargement USB-C, d’une extension microSD, de deux emplacements SIM et de NFC pour Google Pay. Malgré la mise à jour Android 11 promise mi-2021, il fonctionne toujours sous Android 10.

Heureusement, le Teracube 2e devrait recevoir deux mises à jour de plate-forme dans le cadre de l’initiative Android One. Vous allez donc avoir des mises à jour jusqu’à Android 12, mais il faudra être patient. C’est dommage que Teracube ne fonctionne pas avec Verizon, mais si vous comptez sur AT&T ou T-Mobile pour votre service cellulaire, c’est un achat incroyable.

Avantages:

Garantie de quatre ans Frais réduits pour toutes les réparations Couvre les accidents, les dégâts des eaux, les abus, etc. Bonnes spécifications pour le prix Fait de 25 % de composants en plastique recyclé

Les inconvénients:

Uniquement compatible avec les navires AT&T et T-Mobile avec les caméras Android 10 Weak

Meilleure alternative pour les États-Unis

Téracube 2e

La durabilité bien faite

Teracube est livré avec l’une des meilleures garanties du secteur, offrant des réparations faciles et abordables pour une Terre plus propre.

Meilleure alternative pour l’UE : SHIFT6m

Source : MAJ

S’en tenant aux téléphones vendus en Europe, le SHIFT6m se démarque comme une autre recommandation facile. Comme Fairphone, SHIFT vise à créer des appareils simples à réparer et ouverts à la modification.

Nous examinons spécifiquement le SHIFT6m, qui est étonnamment facile à réparer. Il a obtenu un score de réparabilité de 9/10 d’iFixit, certains de ses points forts étant un accès facile à la batterie et à l’écran, un seul type de tête de vis étant utilisé pour maintenir le téléphone ensemble, et un tournevis étant inclus dans la boîte, donc rien vous empêche d’effectuer les réparations nécessaires.

Le SHIFT6m a des composants qui se chevauchent et des câbles de connexion courts, ce qui signifie qu’il n’est pas aussi facile à réparer que le Fairphone 4. Cela dit, il a encore des années-lumière d’avance sur ce que la plupart des autres entreprises vendent de nos jours.

Malheureusement, c’est un autre téléphone que vous ne pouvez pas acheter si vous habitez aux États-Unis, je sais – un trombone triste.

Avantages:

Peut être démonté avec juste un tournevis Conception modulaire Batterie facilement amovible SHIFT propose des guides de réparation gratuits Prend en charge nativement les ROM personnalisées

Meilleure alternative pour l’UE

MAJ6m

Si vous avez besoin de spécifications puissantes

Le SHIFT6m est un autre choix fort pour nos lecteurs en Europe, offrant un design facilement réparable et des spécifications décentes.

Idéal pour l’appareil photo : Google Pixel 5

Source : Daniel Bader / Android Central

Revenons aux téléphones que vous pouvez réellement acheter si vous habitez aux États-Unis, nous aimerions mettre en lumière le Pixel 5. Non, il n’est pas au même niveau de réparabilité que les autres Teracube 2e, Fairphone 4 ou SHIFT6m, mais c’est l’une des meilleures options d’un fabricant grand public.

Si vous souhaitez effectuer des réparations de bricolage sur le Pixel 5, le faire est relativement simple. La majorité des composants de Google sont modulaires et faciles à remplacer, et nous apprécions également l’adhésif facile à retirer qui maintient l’écran en place. La chaîne YouTube JerryRigEverything a classé le Pixel 5 comme le téléphone le plus réparable de 2020, avec l’écran le plus facile à retirer et à remplacer.

En ce qui concerne le reste de l’expérience Pixel 5, c’est l’un des téléphones phares au meilleur rapport qualité-prix que l’argent puisse acheter. Il y a un écran OLED, une caméra arrière de 12,2 mégapixels qui prend de superbes photos et des mises à jour logicielles/correctifs de sécurité sont garantis jusqu’en mai 2023. Vous pouvez également utiliser le téléphone sur l’opérateur de votre choix, ce qui est un énorme avantage. Le Pixel 5 n’est pas le téléphone Android le plus haut de gamme que vous puissiez acheter de nos jours, mais c’est un téléphone que nous sommes heureux de recommander.

Avantages:

La plupart des composants sont facilement remplaçables Aucune vis Mises à jour garanties jusqu’en mai 2023 Incroyable caméra arrière Fonctionne sur tous les transporteurs américains

Les inconvénients:

Plus cher que les autres sur cette liste Pas aussi réparable que les autres sur cette liste

Idéal pour appareil photo

Google Pixel 5 – Téléphone Android 5G

Gardez vos souvenirs aussi beaux que possible

L’appareil photo du Pixel 5 est son principal argument de vente, mais nous apprécions également la conception facile à réparer avec laquelle Google est allé.

Meilleur budget : Moto E6

Source : Android Central

Un autre téléphone facile à réparer sur lequel nous aimerions attirer votre attention est le Moto E6. L’E6 est conçu pour être un téléphone bas de gamme, ce qui signifie qu’il n’est pas aussi puissant ou intéressant que certains autres sur cette liste. Cependant, il est tout aussi réparable – et encore plus dans une certaine mesure.

Comme certains des autres téléphones mentionnés ici, vous pouvez acheter des écrans et des batteries de remplacement pour le Moto E6 directement auprès d’iFixit. Ce sont des pièces Motorola officielles, ce qui signifie que vous pouvez être assuré que vous achetez du matériel légitime. Là où l’E6 a l’avantage sur le nouveau Moto E (2020), c’est le fait que vous pouvez retirer son dos avec juste votre ongle et retirer la batterie sans aucun outil. Oui, les téléphones avec des batteries amovibles par l’utilisateur existent toujours. À quel point cela est cool?

Le Moto E6 est le téléphone le moins cher de cette liste, ce qui le rend beaucoup plus impressionnant qu’il ne vante un design hydrofuge. Il fonctionne également avec tous les opérateurs américains, offre un stockage extensible jusqu’à 256 Go et alimente votre journée avec un processeur Qualcomm octa-core associé à 2 Go de RAM.

Avantages:

Couvercle arrière amovible La batterie est très simple à remplacer iFixit vend des remplacements officiels d’écran et de batterie Conception hydrofuge Déverrouillée pour tous les opérateurs américains

Les inconvénients:

Spécifications bas de gamme L’appareil a quelques années Motorola n’est pas bon avec les mises à jour logicielles

Meilleur sur le budget

Moto E6 – Noir

Gardez les coûts bas

Si vous avez un budget serré, le Moto E6 offre une excellente expérience utilisateur et un design très durable.

En bout de ligne

Les smartphones durables/réparables ne sont pas aussi importants que nous le souhaiterions parmi les meilleurs téléphones Android. Pourtant, tant que vous êtes prêt à creuser un peu, il est possible de trouver de nombreux joyaux cachés qui excellent à cet égard. Dans l’ensemble, nous pensons que le Fairphone 4 est le meilleur des meilleurs.

Un seul coup d’œil à la garantie de cinq ans de Fairphone suffit pour en faire un achat convaincant, que vous soyez préoccupé ou non par votre impact sur la planète. Si vous laissez tomber le Fairphone lorsqu’il est branché, cassez accidentellement son écran sur le trottoir ou pour pratiquement toute autre raison, vous pouvez obtenir une batterie ou un écran de remplacement et remplacer facilement n’importe quelle pièce vous-même.

La construction durable et modulaire est le principal argument de vente du Fairphone 4, mais le téléphone lui-même est également conçu pour être agréable à utiliser. Entre son processeur Qualcomm Snapdragon 750G, ses options de RAM 6 Go/128 Go et 8 Go/256 Go, son stockage extensible, son indice IP45 et ses mises à niveau prévues vers Android 12 et 13, le Fairphone 4 a presque tout pour plaire. C’est un package exceptionnel qui a un coût élevé, mais nous pensons que les matériaux provenant de sources responsables en valent la peine.

C’est dommage que les résidents américains ne puissent pas mettre la main sur le Fairphone, ils devront donc se contenter du Teracube 2e à la place. Teracube n’est pas aussi mauvais, mais ce n’est tout simplement pas au niveau de Fairphone.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Joe Maring aime parler de tout ce qui touche à la technologie, en particulier lorsqu’il s’agit de téléphones Android. Il en a plein un tiroir qui continue de grandir et passe beaucoup trop de temps chez Starbucks.

Jeramy Johnson est fier d’aider Keep Austin Weird et adore faire de la randonnée dans les collines du centre du Texas avec un petit-déjeuner taco dans chaque main. Lorsqu’il n’écrit pas sur les gadgets et les appareils portables pour la maison intelligente, il défend sa relation avec ses assistants vocaux intelligents auprès de sa famille. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @jeramyutgw.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Restez en ligne plus longtemps

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone que vous puissiez acheter pour une longue durée de vie de la batterie

La durée de vie de la batterie est l’un des facteurs les plus importants à considérer lors de l’achat d’un téléphone. Cependant, il est également important de se rappeler que même si la plupart des fabricants revendiquent une autonomie de batterie « toute la journée », seuls quelques-uns l’atteignent. C’est pourquoi nous avons dressé une liste de confiance des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter avec la meilleure autonomie de batterie.