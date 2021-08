Meilleurs téléphones Honor 2021: ce sont les meilleurs combinés Honor que vous devriez considérer

Les meilleurs téléphones Honor offrent un matériel fiable mais potentiellement avec une grande mise en garde. C’est parce qu’à l’heure actuelle, la majorité de ses téléphones n’offrent pas les services mobiles de Google.

Cependant, avec la vente récente de la marque Honor par Huawei, les choses commencent à changer. Le Honor 50 est en route bien qu’actuellement disponible uniquement dans des endroits limités pour le moment, et il s’avère que les services mobiles de Google font un retour via celui-ci. Il est bien sûr trop tôt pour que le Honor 50 figure dans notre classement, mais cela vaut la peine de le surveiller à l’avenir.

C’est une histoire similaire pour la série Honor Magic 3 bien que – encore une fois – elle ne figure pas encore dans notre classement jusqu’à ce que nous ayons eu le temps de l’exécuter. Pourtant, il possède des fonctionnalités centrées sur la caméra et un panneau OLED qui devrait plaire à beaucoup.

Pour l’instant, les anciens appareils Honor valent toujours le détour. Ils fournissent des fonctionnalités clés utiles en dehors de l’écosystème Google, notamment Petal Search, qui vous permet de télécharger des applications Android à partir d’autres sources, de sorte que bon nombre de vos applications préférées fonctionneront toujours. Dans notre classement, nous avons également inclus des téléphones Honor plus anciens comme le Honor View 20 qui a toujours le Google Play Store, et continue de figurer en tête de notre liste bien qu’il ait plus de deux ans maintenant.

Honor propose une gamme de téléphones (souvent bleus) à différents prix, il y en a donc pour tous les goûts ici. Les téléphones Honor ont également généralement les mêmes spécifications et fonctionnalités que les appareils Huawei, mais à un coût moins élevé, ce qui ne manquera pas de plaire aux utilisateurs soucieux de leur budget.

Traditionnellement destinés à un public légèrement plus jeune, les téléphones Honor incluent souvent des fonctionnalités d’appareil photo décentes pour plaire aux fans de selfie et de médias sociaux. Cependant, comme tout appareil Android, ils fonctionneront bien pour tout le monde.

Nous avons classé ici tous les meilleurs téléphones Honor, avec un résumé et une ventilation des avantages et des inconvénients de chaque appareil. N’oubliez pas de consulter nos critiques complètes de chacun pour en savoir plus sur ce qui vous convient le mieux.

Honor View 20 (Crédit image: Future)

1. Honorer la vue 20

Le meilleur téléphone Honor que vous pouvez acheter dès maintenant

Caractéristiques

Date de sortie : décembre 2018

Poids : 180g

Dimensions : 156,9 x 75,4 x 8,1 mm

Système d’exploitation : Android 9

Taille de l’écran : 6,4 pouces

Processeur : Kirin 980

RAM : 6 / 8 Go

Stockage : 128 / 256 Go

Batterie : 4 000 mAh

Caméra arrière : 48MP + ToF

Caméra frontale : 25MP

Raisons d’acheter

+Grande autonomie de la batterie+Appareil photo intelligent et intrigant

Raisons à éviter

-Pas d’objectifs arrière larges ou zoom-Cette finition est un diviseur d’audience

Le téléphone Honor qui est actuellement en tête de notre liste est le Honor View 20, sorti techniquement d’abord en Chine fin 2018, puis dans le monde début 2019.

C’était l’un des premiers smartphones avec une découpe de caméra frontale perforée, et aussi l’un des premiers combinés avec une caméra arrière de 48MP, donc c’est certainement un morceau d’histoire. Mais c’est aussi un téléphone décent à part entière.

Bien sûr, certains peuvent appeler le téléphone moche, mais d’autres peuvent ne pas s’en soucier – et même l’aimer. En fin de compte, ce n’est pas comme si vous alliez le regarder beaucoup de toute façon.

Lire notre intégralité Avis Honor View 20

(Crédit image: Honneur)

2. Honor 20 Pro

Le seul appareil Pro de cette liste

Caractéristiques

Date de sortie : juillet 2019

Poids : 182g

Dimensions : 154,6 x 74 x 8,4 mm

Système d’exploitation : Android 9

Taille de l’écran : 6,26 pouces

Processeur : Kirin 980

RAM : 8 Go

Stockage : 128 / 256 Go

Batterie : 4 000 mAh

Caméra arrière : 48MP + 8MP + 16MP + 2MP

Caméra frontale : 32 MP

Raisons d’acheter

+Matrice fantastique de quatre caméras+Capteur d’empreintes digitales facile à utiliser

Raisons à éviter

-Pas de prise casque-Magic UI a l’air plutôt enfantin

Le téléphone le plus « premium » de Honor sur cette liste est sans doute le Honor 20 Pro, qui est certainement au moins la version haut de gamme de la gamme 20 (dont, de manière confuse, le Honor View 20 ne fait pas partie).

Le téléphone dispose de quatre caméras de haute qualité à l’arrière, dont l’un des premiers objectifs macro sur un smartphone, et son vivaneau orienté vers l’avant est également excellent. c’est aussi un beau téléphone avec des spécifications et des fonctionnalités décentes.

Bien sûr, il peut être un peu plus difficile à obtenir que sa version non-Pro (présentée plus bas sur cette liste), mais cela vaut vraiment la peine d’examiner si vous voulez un excellent téléphone Honor.

Lire notre intégralité Avis sur le Honor 20 Pro

(Crédit image: Honneur)

3. Honneur 9

Vieux mais aussi or

Caractéristiques

Date de sortie : juillet 2017

Poids : 155g

Dimensions : 147,3 x 70,9 x 8,4 mm

Système d’exploitation : Android 7

Taille de l’écran : 5,15 pouces

Processeur : Kirin 960

RAM : 4 / 6 Go

Stockage : 64 / 128 Go

Batterie : 3 200 mAh

Caméra arrière : 12MP + 20MP

Caméra frontale : 8 MP

Raisons d’acheter

+Design attrayant+Prix abordable

Raisons à éviter

-Un pilote de haut-parleur-Lunette lourde

Le Honor 9 n’est pas exactement un nouveau téléphone, mais c’est toujours un appareil polyvalent impressionnant, et il est maintenant décidément abordable grâce à son âge un peu plus ancien. Le téléphone dispose de deux appareils photo décents et est plus compact que les autres appareils de cette liste, donc si vous voulez un téléphone plus petit, celui-ci pourrait être celui qu’il vous faut.

Bien sûr, ce n’est pas le téléphone le plus haut de gamme à bien des égards, car il a beaucoup plus de lunette que vous n’en trouverez sur la plupart des autres téléphones Honor et autres téléphones modernes. Cela n’a cependant pas d’importance pour tout le monde, donc si vous ne voulez pas casser votre tirelire mais que vous voulez un téléphone Honor, c’est un candidat décent.

Lire notre intégralité Avis sur l’honneur 9

(Crédit image: Honneur)

4. Honneur 9X

Sans rapport avec le Honor 9

Caractéristiques

Date de sortie : octobre 2019

Poids : 198,6 g

Dimensions : 163,5 x 77,3 x 8,8 mm

Système d’exploitation : Android 9

Taille de l’écran : 6,59 pouces

Processeur : Kirin 710F

RAM : 4 / 6 Go

Stockage : 64 / 128 Go

Batterie : 4 000 mAh

Caméra arrière : 48MP + 8MP + 2MP

Caméra frontale : 16MP

Raisons d’acheter

+A une caméra pop-up+Longue durée de vie de la batterie

Raisons à éviter

-Plutôt gros corps-Les caméras sont correctes, pas géniales

Le Honor 9X fait partie de la série X de téléphones abordables de la société (et n’est en fait pas lié au Honor 9 de plusieurs années auparavant).

Le téléphone dispose d’une caméra contextuelle et d’un grand écran tout écran, avec un ensemble de caméras surmonté d’un vivaneau de 48 MP et également d’une batterie assez grande. En général, il y a quelques fonctionnalités décentes, mais c’est vraiment le prix qui devrait plaire aux acheteurs potentiels, car il s’agit d’un appareil assez bon marché.

Lire notre intégralité Avis Honor 9X

(Crédit image: Honneur)

5. Honneur 20

Le frère de base du Pro

Caractéristiques

Date de sortie : juin 2019

Poids : 174g

Dimensions : 154,3 x 74 x 7,9 mm

Système d’exploitation : Android 9

Taille de l’écran : 6,26 pouces

Processeur : Kirin 980

RAM : 6 / 8 Go

Stockage : 128 Go

Batterie : 3 750 mAh

Caméra arrière : 48MP + 16MP + 2MP + 2MP

Caméra frontale : 32 MP

Raisons d’acheter

+Performances rapides+Résultats de caméra décents

Raisons à éviter

-Magic UI est moche-Le niveau de gonflement de l’application est ridicule

Si vous n’avez pas besoin de l’espace de stockage supplémentaire ou des meilleurs appareils photo du Honor 20 Pro, vous constaterez peut-être que le Honor 20 est un téléphone assez bon pour vous.

L’appareil a la même conception et bon nombre des mêmes fonctionnalités que son frère Pro, et vous n’obtenez pas un téléphone nettement pire malgré le prix inférieur.

Cela dit, nos principaux points faibles du plus gros appareil sont toujours présents dans le Honor 20, donc si ce téléphone ne vous convient pas, celui-ci pourrait ne pas l’être non plus.

Lire notre intégralité Avis sur l’honneur 20

(Crédit image: Honneur)

6. Honneur 10

Un ancien vaisseau amiral Honor

Caractéristiques

Date de sortie : mai 2018

Poids : 153g

Dimensions : 149,6 x 71,2 x 7,7 mm

Système d’exploitation : Android 8.1

Taille de l’écran : 5,84 pouces

Processeur : Kirin 970

RAM : 4 – 8 Go

Stockage : 64 / 128 Go

Batterie : 3 400 mAh

Caméra arrière : 16MP + 24MP

Caméra frontale : 24MP

Raisons d’acheter

+Dos réfléchissant audacieux+Grand scanner d’empreintes digitales intégré

Raisons à éviter

-Pas de support microSD – Durée de vie moyenne de la batterie

Le produit phare du Honor 2018 était le Honor 10, qui était un smartphone décent (bien que son classement en dessous du Honor 9 de l’année précédente devrait vous dire quelque chose).

À bien des égards, il s’agit d’un smartphone Android moyen, mais nous avons aimé son scanner d’empreintes digitales et avons également trouvé les caméras assez décentes. Il est également plus élégant que la plupart des autres combinés, même à son apogée.

Lire notre intégralité Avis sur l’honneur 10

(Crédit image: Honneur)

7. Honorer la vue 10

Avant que le design en V ne frappe

Caractéristiques

Date de sortie : janvier 2018

Poids : 172g

Dimensions : 157x75x7mm

Système d’exploitation : Android 8

Taille de l’écran : 5,84 pouces

Processeur : Kirin 970

RAM : 4 – 8 Go

Stockage : 64 / 128 Go

Batterie : 3 400 mAh

Caméra arrière : 16MP + 24MP

Caméra frontale : 24MP

Raisons d’acheter

+Bon écran+Longue autonomie

Raisons à éviter

-Mesure d’exposition de l’appareil photo en vrac-Pas de résistance à l’eau

Nous étions de grands fans du Honor View 10 lors de sa sortie, et bien qu’il soit un peu plus vieux maintenant, cela ne veut pas dire que c’est un appareil pire – juste que ses successeurs sont meilleurs.

Le téléphone présente des forces et des faiblesses, mais dans l’ensemble, il convient aux personnes à la recherche d’un téléphone polyvalent qui les verra dans le cadre d’une utilisation normale. Il convient de souligner, cependant, que le prix du Honor View 10 n’a pas baissé aussi bas que ses contemporains depuis sa sortie.

Lisez notre examen complet Honor View 10

(Crédit image: Honneur)

8. Honor 20 Lite

Le budget Honneur 20

Caractéristiques

Date de sortie : avril 2018

Poids : 164g

Dimensions : 154,8 x 73,6 x 8 mm

Système d’exploitation : Android 9

Taille de l’écran : 6,21 pouces

Processeur : Kirin 710

RAM : 6 Go

Stockage : 128 Go

Batterie : 3 400 mAh

Caméra arrière : 24MP + 8MP + 2MP

Caméra frontale : 32 MP

Raisons d’acheter

+Écran puissant pour le prix+Caméra capable d’images de qualité

Raisons à éviter

-La caméra grand angle n’est pas géniale-EMUI continue de décevoir

Les téléphones Lite d’Honor n’ont pas toujours été les appareils les plus impressionnants, mais ils sont assez bons pour les personnes à petit budget qui n’ont pas besoin de toute l’intelligence et des spécifications des appareils de milieu de gamme.

Le Honor 20 Lite n’était apparemment qu’une mise à niveau itérative de son prédécesseur, le Honor 10 Lite, mais il y a quelques améliorations – suffisamment pour que le téléphone mérite au moins d’être considéré par rapport au 10 Lite.

Lisez notre examen complet du Honor 20 Lite

