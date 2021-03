Meilleurs téléphones HTC 2021 | Android Central

Le Desire 20 Pro est l’un des lancements les plus récents de HTC, livré avec Android 10 dans un boîtier en plastique économique. Il arbore un look un peu plus moderne, avec une caméra selfie perforée et quatre caméras arrière pour basculer entre large, ultra-large et macro (plus un capteur de profondeur). Vous bénéficiez également de 128 Go de stockage extensible, ainsi que d’une énorme batterie de 5000 mAh et d’un port USB Type-C.