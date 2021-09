Meilleurs téléphones Metro par T-Mobile 2021

Meilleur

Metro par T-Mobile téléphones Android Central 2021

Metro by T-Mobile est une marque prépayée appartenant à T-Mobile qui utilise l’ensemble du réseau T-Mobile, y compris LTE et 5G. Cet opérateur propose trois excellents forfaits avec beaucoup de données et également deux forfaits illimités. Le réseau Metro by T-Mobile prend parfaitement en charge les téléphones déverrouillés et permet même une connexion 5G sur chaque forfait tant que le téléphone le prend en charge. Le Google Pixel 5a est le partenaire idéal pour cet opérateur avec une excellente prise en charge 5G, un prix bas et une batterie suffisamment grande pour vous permettre de fonctionner toute la journée. Si vous recherchez les meilleurs téléphones Metro by T-Mobile, nous vous proposons ci-dessous des choix plus fiables.

Meilleur dans l’ensemble : Google Pixel 5a

Source : Ara Waggoner / Android Central

Le Google Pixel 5a, également connu sous le nom de Google Pixel 5a avec 5G, est tout ce qu’un téléphone Android de milieu de gamme devrait être. Il possède d’excellents appareils photo alimentés par un excellent logiciel pour des images de type phare et une grande batterie pour une autonomie d’une journée. L’affichage est également excellent avec un écran AMOLED 2400×1080 de 6,34 pouces avec des noirs parfaits et des couleurs riches. Le Snapdragon 765G qui l’alimente s’adapte facilement aux applications modernes et est agréable à utiliser.

Ce Pixel inclut la prise en charge de la 5G pour la plupart des couvertures 5G aux États-Unis, bien qu’il ne prenne pas en charge la mmWave. Pourtant, pour la plupart des gens, les performances seront plus que suffisamment rapides. Ce téléphone est classé IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière afin que vous puissiez l’emporter n’importe où. Il maintient également le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, ce qui signifie que vous pouvez rapidement déverrouiller votre téléphone même avec un couvre-visage.

Avantages:

Appareil photo fantastique Grande batterie de 4 680 mAh Écran 6,34 pouces 2400 x 1080 Excellentes mises à jour Android

Les inconvénients:

Pas de charge sans fil Pas de prise en charge mmWave 5G

Meilleur dans l’ensemble

Google Pixel 5a – 5G

Des fonctionnalités haut de gamme avec un prix moyen

Le Pixel 5a est le téléphone parfait pour un fan d’Android à petit budget avec des performances solides, un Android pur et de superbes appareils photo.

Meilleure mise à niveau : Samsung Galaxy S21

Source : Hayato Huseman / Android Central

Le Galaxy S21 de Samsung est l’un des meilleurs téléphones que l’on puisse acheter avec un processeur Snapdragon 888 ultra-rapide, 8 Go de RAM et une batterie solide de 4 000 mAh. Cette batterie peut vous durer toute la journée, même si vous prenez beaucoup de photos. En parlant d’images, ce Galaxy possède l’un des meilleurs réseaux de caméras à ce jour avec un appareil photo principal de 12 MP, un grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP avec un zoom 3x.

L’écran de 6,2 pouces 2400×1080 est net avec des couleurs profondes. Cet écran prend également en charge 120 Hz pour un mouvement fluide. Ce n’est pas le plus grand écran du marché, mais il va jusqu’au bord du téléphone, tirant le meilleur parti de la zone disponible.

Samsung a inclus une prise en charge complète de la 5G sur ce téléphone avec à la fois sub-6 et mmWave inclus. Ce téléphone prend même en charge le spectre de la bande C à venir, vous obtiendrez donc les meilleures vitesses 5G maintenant et dans les deux prochaines années sur n’importe quel opérateur américain. Samsung publie également rapidement des mises à jour avec quatre ans de mises à jour de sécurité promises et trois mises à jour Android majeures.

Avantages:

Grand écran dynamique de 6,2 pouces 2400 x 1080 Puissant processeur Snapdragon 888 Excellente prise en charge de la 5G Performances fantastiques de l’appareil photo

Les inconvénients:

Cher Pas de stockage extensible

Meilleure mise à niveau

Samsung Galaxy S21 – Téléphone intelligent 5G

L’un des meilleurs téléphones 5G que vous pouvez acheter

Avec un Snapdragon 888, un bel écran et un excellent appareil photo, le Galaxy S21 est l’un des meilleurs téléphones pour essayer un nouvel opérateur.

Meilleure autonomie de batterie : Moto G Power (2020)

Source : Joe Maring / Android Central

Le Moto G Power 2020 s’est concentré sur la fourniture de performances solides avec un grand écran jusqu’à trois jours avec une seule charge. Le Moto G Power est livré avec une batterie de 5 000 mAh et un solide Snapdragon 665 qui fonctionnent ensemble pour durer le plus longtemps possible. Ce smartphone d’entrée de gamme est un excellent choix pour quelqu’un qui n’a pas besoin de toute la puissance et la vitesse d’un appareil phare moderne.

Motorola intègre certaines des mises à jour logicielles intéressantes pour lesquelles il est connu, y compris les gestes. Le logiciel est propre et ressemble à Android d’origine, mais n’obtiendra pas le même niveau de support que certains téléphones Samsung ou Pixel. Pourtant, avec l’accent continu de Google sur la sécurité et suffisamment de puissance pour se muscler à travers les applications et les pages Web, le Moto G Power est toujours un téléphone très utilisable.

Avantages:

Grand écran de 6,4 pouces 2300×1800 Batterie énorme de 5 000 mAh Construction Android propre

Les inconvénients:

Mises à jour limitées prévues Charge lente Pas de résistance à l’eau

Meilleure autonomie de la batterie

Moto G Power (2020)

Assez de puissance pour la plupart des gens avec une énorme batterie

Le Moto G Power 2020 offre une autonomie fantastique avec des appareils photo solides à un excellent prix pour un téléphone déverrouillé à petit budget.

Meilleur rapport qualité/prix avec un stylet : Moto G Stylus

Source : Daniel Bader / Android Central

Le stylet Moto G étend l’expérience de Motorola en matière de construction d’appareils de qualité et bon marché avec la précision d’entrée supplémentaire d’un stylet. Associé au grand écran de 6,8 pouces de ce téléphone, cela peut être un excellent téléphone pour prendre des notes rapides ou même des dessins simples. Le stylet peut également permettre à certaines personnes de toucher plus facilement l’écran, en particulier sur les sites et les applications non optimisés pour la saisie tactile moderne.

Il est alimenté par le processeur Snapdragon 678 avec 4 Go de RAM. Bien que ce ne soit pas le téléphone le plus puissant, il est idéal pour son prix bas et il peut très bien gérer la plupart des applications. La batterie devrait vous durer quelques jours, grâce à sa capacité de 4 000 mAh. Il possède également un appareil photo principal de 48 MP, vous devriez donc pouvoir prendre de bonnes photos avec suffisamment de lumière.

Avantages:

Grand écran de 6,8 pouces Stylet inclus pour une précision supplémentaire Batterie de 4 000 mAh pour une autonomie de deux jours

Les inconvénients:

Le stylet n’est pas sensible à la pression N’obtiendra pas beaucoup de mises à jour

Meilleur rapport qualité-prix avec un stylet

Moto G Stylus 2021 – Smartphone

Saisie de précision

Avec une grande batterie et un excellent écran, le Moto G Stylus est une excellente option économique pour ceux qui ont besoin de plus de précision.

Produit phare au meilleur rapport qualité-prix : Samsung Galaxy S20 FE

Source : Hayato Huseman / Android Central

Bien que de nombreux téléphones Samsung Galaxy bon marché soient disponibles, ils ne sont pas aussi agréables que le S20 FE. Le Galaxy S20 FE ressemble à un téléphone phare cher tout en réussissant à réduire les coûts en coupant tous les bons coins. Ce téléphone est alimenté par un Snapdragon 865 plus lent par rapport au S20, mais a toujours suffisamment de performances pour tout ce que la plupart des gens font sur leurs téléphones avec 6 Go de RAM.

Le S20 FE dispose d’un superbe écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. L’écran est également plat sur les bords, un changement bienvenu par rapport aux bords incurvés du S20 standard. Le S20 FE prend en charge la 5G pour la plupart des opérateurs utilisant des bandes inférieures à 6. Ce ne sera pas parfait pour les futures extensions avec mmWave mais fonctionnera très bien avec la majorité du réseau 5G de T-Mobile, y compris la bande Ultra Capacity n41 plus rapide.

Avantages:

Grand écran de 6,5 pouces 2400×1080 Écran plat avec prise en charge de 120 Hz Excellentes caméras Prise en charge de Sub-6 5G

Les inconvénients:

Quelques ralentissements des performances Un peu cher

Produit phare au meilleur rapport qualité-prix

Samsung Galaxy S20 FE – Smartphone 5G

Toujours fantastique

Le Galaxy S20 FE affine le produit phare du S20 dans ses meilleures parties avec un excellent écran, des performances solides et de superbes appareils photo.

En bout de ligne

L’avantage du réseau Metro by T-Mobile est qu’il prend en charge la plupart des téléphones déverrouillés, y compris de nombreux modèles internationaux. Donc, si vous avez un téléphone déverrouillé avec prise en charge GSM et LTE au cours des dernières années, il fonctionnera probablement sur Metro. En fait, la plupart des meilleurs téléphones Android fonctionneront avec l’ensemble du réseau avec juste une carte SIM.

Dans l’ensemble, le Google Pixel 5a avec 5G convient le mieux à l’opérateur grâce à une bonne prise en charge de la 5G, y compris les bandes n71 et n41 de T-Mobile. Les téléphones Pixel sont également en première ligne pour obtenir des mises à jour Android pour les dernières fonctionnalités et la sécurité la plus à jour. Enfin, le prix bas par rapport au Pixel 5 en fait une bonne affaire, et à performances d’appareil photo identiques, vous renoncez à très peu d’importance.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Samuel Contreras Lorsque Samuel n’écrit pas sur les réseaux et les opérateurs, il passe le plus clair de son temps à rechercher des composants informatiques et à se demander quel processeur entre dans l’ultime ordinateur Windows 98. C’est le Pentium 3.

