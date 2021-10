Meilleurs téléphones pour Visible 2021

Meilleur

téléphones pour Visible Android Central 2021

Lors de son premier lancement en mai 2018, Visible a fait une marque significative sur l’espace des transporteurs puisque 40 $ par mois pour un nombre illimité de tout sur Verizon semble trop beau pour être vrai. L’un des rares inconvénients du service est que Visible ne fonctionne qu’avec une petite sélection de téléphones Android, mais cela ne signifie pas qu’il est impossible d’être un utilisateur Android et de tirer le meilleur parti de ce que l’opérateur a à offrir. Grâce à la prise en charge complète de LTE, à un excellent logiciel et à un prix exceptionnel, le Google Pixel 4a est un excellent moyen d’essayer cet opérateur.

Meilleur téléphone visible global : Google Pixel 4a

Source : Andrew Martonik / Android Central

En regardant en arrière en 2020, un appareil qui se démarque comme l’un des meilleurs téléphones visibles des meilleurs moments de l’année est le Pixel 4a. Malheureusement, bien que le Pixel 5a ait déjà été lancé, il n’est pas officiellement pris en charge sur Visible, bien que certains utilisateurs le fassent fonctionner sur le réseau.

Sans aucun doute, l’aspect du Pixel 4a qui brille le plus est sa caméra arrière. Le capteur de 12,2 mégapixels, associé aux niveaux de post-traitement quasi magiques de Google, fait qu’il est impossible de prendre une mauvaise photo avec le Pixel 4a. En conséquence, les photos sont nettes, colorées et la photographie en basse lumière est un jeu d’enfant.

En dehors de l’appareil photo, le Pixel 4a bénéficie également d’un écran AMOLED solide, de performances fiables et d’une prise casque 3,5 mm, ce qui est devenu une rareté sur la plupart des téléphones en 2021. Nous aimons également l’inclusion de NFC pour Google Pay et le snappy capteur d’empreinte digitale arrière – les deux aident à compenser le manque de charge sans fil.

Enfin, puisqu’il s’agit d’un téléphone Pixel, le 4a est le premier en ligne pour les mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité à mesure qu’ils sont publiés. Il fonctionne déjà sous Android 11 et continuera à recevoir des mises à jour jusqu’à la mi-2023.

Avantages:

Appareil photo fantastique Écran AMOLED Performances fiables Capteur d’empreintes digitales rapide Prise casque 3,5 mm

Les inconvénients:

Pas de recharge sans fil Pas d’indice IP officiel pour la résistance à l’eau Construction en plastique Pas de 5G

Meilleur téléphone visible dans l’ensemble

Google Pixel 4a – Smartphone Android

Meilleur pour la plupart des gens

Dans l’ensemble, le Pixel 4a est le meilleur téléphone que vous puissiez utiliser sur Visible. Il possède des caméras exceptionnelles, un excellent écran AMOLED et bien plus encore pour un prix stellaire.

Meilleure mise à niveau de téléphone visible: Samsung Galaxy S20 FE 5G

Source : Hayato Huseman / Android Central

La gamme Galaxy S de Samsung a façonné notre perception des téléphones Android depuis des années avec une excellente qualité de construction, un design impressionnant et certaines des meilleures spécifications que vous puissiez trouver. Le Galaxy S20 FE apporte cette expérience à un prix inférieur tout en abandonnant très peu pour y arriver. Avec un écran AMOLED de 6,5 pouces capable de rafraîchir 120 MHz, l’écran du S20 FE est réactif et dynamique avec des niveaux de noir parfaits. Cet écran est également parfaitement plat, contrairement au reste de la gamme S20, que beaucoup de gens préfèrent.

Vous aurez besoin de la variante américaine du S20 FE pour fonctionner sur le réseau de Visible en raison du réseau entièrement numérique de Visible. Cela signifie également que vous êtes prêt pour le réseau 5G national de Verizon inclus avec Visible sans frais supplémentaires.

Samsung a emballé de superbes appareils photo, avec un appareil photo large, ultra-large et téléobjectif à l’arrière. Les photos sont typiques de la série S20, ce qui signifie qu’elles auront fière allure avec un contraste et une netteté profonds, voire un peu artificiels. Dans l’ensemble, le S20 FE est un package fantastique pour quelqu’un qui cherche à obtenir un peu plus de performances sur le réseau Visible.

Avantages:

Écran AMOLED 120 Hz de 6,5 pouces Excellentes caméras arrière prises en charge par la 5G Batterie étonnamment grande

Les inconvénients:

Pas de prise casque cher

Meilleure mise à niveau du téléphone visible

Samsung Galaxy S20 FE 5G – Smartphone Android

Obtenez ceci si vous avez un budget plus important

Le Galaxy S20 FE est un excellent moyen d’obtenir de nombreuses fonctionnalités phares comme un écran AMOLED 120 Hz sans payer les prix phares.

Meilleur téléphone visible milieu de gamme : Samsung Galaxy A42 5G

Source : Ara Waggoner / Android Central

Bien que la couverture 5G de Verizon ne soit pas encore excellente, il vaut la peine d’être prêt pour le nouveau réseau lorsqu’il le deviendra enfin. Le Galaxy A42 5G est un téléphone de milieu de gamme à bien des égards, mais en ce qui concerne la 5G, c’est un champion. Ce téléphone prend en charge les réseaux nationaux actuels et mmWave 5G sur Verizon et la prochaine couverture en bande C à venir plus tard dans l’année et en 2022.

L’autre matériel n’a rien de spécial mais suffit à la plupart des utilisateurs. Ce téléphone est alimenté par un Snapdragon 750G avec 4 Go de RAM. L’écran est un AMOLED de 6,6 pouces limité à 60 Hz, ce qui devrait être idéal pour la plupart des applications. Les trois caméras à l’arrière offrent des options large, ultra-large et macro, bien que la qualité diminue en cas de faible luminosité. Tout cela est alimenté par une énorme batterie de 5 000 mAh qui devrait fonctionner toute une journée avec beaucoup à revendre.

Avantages:

Excellentes capacités 5G Grand écran AMOLED de 6,6 pouces Énorme batterie de 5 000 mAh A toujours une prise casque 3,5 mm Livré avec 128 Go de stockage

Les inconvénients:

Mauvaise performance de la caméra en basse lumière

Meilleur téléphone visible milieu de gamme

Samsung Galaxy A42 5G – Téléphone intelligent

Économisez de l’argent sans renoncer au support 5G

Le Galaxy A42 5G est une excellente option pour les clients Visible qui cherchent à tirer le meilleur parti de la 5G maintenant et dans les deux prochaines années.

Meilleure autonomie visible de la batterie du téléphone : Moto G Power

Source : Joe Maring / Android Central

Le Moto G Power n’est pas synonyme de performances parfaites ou de superbes appareils photo. Il s’agit de tirer le meilleur parti de sa batterie massive de 5 000 mAh pour quelqu’un qui a besoin d’un téléphone suffisamment puissant pour les applications de base qui doivent durer en toute confiance toute la journée pendant trois jours. Son appareil photo principal de 48 MP peut prendre des photos solides dans un éclairage approprié, même s’il vous laissera la plupart du temps déçu.

C’est un téléphone bon marché et performant comme tel, mais il fonctionnera assez bien pour de nombreuses personnes et peut convenir à quelqu’un qui a besoin d’un téléphone durable sur un réseau illimité. De plus, si vous avez besoin de garder un deuxième téléphone pour les affaires, cela en fait un compagnon solide pour un autre excellent téléphone Android.

Avantages:

Trois jours d’autonomie avec une seule charge Design moderne Grand écran Stockage extensible

Les inconvénients:

Appareils photo médiocres LCD basse résolution Motorola a un mauvais bilan pour les mises à jour Pas de 5G

Meilleure durée de vie de la batterie du téléphone visible

Moto G Power – 2021

Le champion de la batterie

Le Moto G Power est un téléphone bon marché avec une énorme batterie qui peut durer des jours avec suffisamment de puissance pour les applications et l’utilisation de base.

Meilleur téléphone visible pas cher : Samsung Galaxy A12

Source : Samsung

Les téléphones Samsung bon marché sont dans une catégorie à part, grâce à la vaste expérience matérielle et logicielle de Samsung. Le Samsung Galaxy A12 est alimenté par le processeur octa-core MediaTek MT6765 avec quatre cœurs performants et quatre cœurs basse consommation. Ce processeur associé à 3 Go de RAM permet à ce téléphone d’alimenter la plupart des applications, mais vous devez être réaliste quant à ce que vous obtenez pour le prix. Il y aura des bégaiements.

Ce téléphone dispose d’un écran de 6,5 pouces qui s’étend jusqu’au bord du téléphone avec une petite encoche pour la caméra frontale. La faible résolution de 1600×720 est typique des téléphones à ce prix. Malgré une batterie de 5 000 mAh, ce téléphone est assez compact, ce qui en fait un excellent choix pour un téléphone de travail. Le réseau de quatre caméras à l’arrière ne vous épatera pas, mais avec un objectif large, ultra-large et macro, il devrait fonctionner correctement avec suffisamment de lumière.

Avantages:

Très bon marché Grande batterie de 5 000 mAh Affichage bord à bord Charge rapide 15 W

Les inconvénients:

Performances lentes Affichage basse résolution Pas de 5G

Meilleur téléphone visible pas cher

Samsung Galaxy A12

Verizon LTE illimité pour moins cher

Le Galaxy A12 est un téléphone bon marché doté d’une grande batterie, d’un écran et d’un look moderne, doté d’une encoche et de quatre caméras arrière.

Meilleur téléphone visible premium : Samsung Galaxy S21+ 5G

Source : Android Central

Le Samsung Galaxy S21 est un excellent téléphone qui partage une fiche technique avec le S21+ pour un écran plus grand de 6,7 pouces et une batterie de 4800 mAh. Cette mise à niveau n’en vaudra pas la peine pour tout le monde, mais si vous prévoyez de consommer beaucoup de médias sur votre forfait Visible illimité, l’espace supplémentaire sur l’écran est excellent. La durée de vie de la batterie n’a rien de spécial, mais devrait vous permettre de passer la journée avec une utilisation normale.

Partager une fiche technique avec le S21 est loin d’être mauvais avec un Snapdragon 888 rapide et 8 Go de RAM. Ce téléphone est livré avec 128 Go de stockage ou 256 Go, mais il n’y a pas d’option d’extension. De plus, la prise en charge de la 5G est incluse pour les sous-6 et mmWave sur le réseau de Verizon. Les performances de l’appareil photo sont exceptionnelles, les trois appareils photo à l’arrière produisant certains des meilleurs clichés sur un téléphone. Avec l’écran atteignant le bord du téléphone de tous les côtés et une petite caméra frontale perforée, le S21+ tire le meilleur parti de sa taille pour un formidable affichage à 120 Hz.

Avantages:

Écran massif de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz Excellente qualité de fabrication Performances ultra-rapides Caméras arrière très performantes

Les inconvénients:

Trop grand pour certaines personnes N’a pas de prise casque

Meilleur téléphone visible premium

Samsung Galaxy S21+ 5G – Téléphone intelligent

Excellent matériel avec des mises à jour logicielles fréquentes

Le Galaxy S21+ de Samsung est le grand frère du S21 avec un écran plus grand de 6,7 pouces et une batterie plus grande de 4800 mAh.

En bout de ligne

L’une des faiblesses les plus importantes de Visible est sa prise en charge d’Android, en particulier pour les modèles plus spécialisés. Néanmoins, Visible a amélioré la prise en charge d’Android et prend désormais en charge la plupart des meilleurs téléphones Android que vous pouvez obtenir. Bien que certains utilisateurs de Visible signalent que le nouveau Pixel 5a fonctionne sur le service, il n’est toujours pas officiellement pris en charge par Visible. Donc, pour l’instant, le Pixel 4a est l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez utiliser avec le service.

Des appareils photo, de l’écran, des logiciels et plus encore, le Pixel 4a est l’incarnation de ce que devraient être tous les téléphones abordables/milieu de gamme. Il est agréable à utiliser, ne fait pas de réductions importantes et est proposé à un prix fantastique. Donc, si cela ressemble à un combo qui vous intéresse, prenez le Pixel 4a. Vous serez content de l’avoir fait.

