Meilleurs téléphones remis à neuf en 2021

Autant nous aimons jouer avec et tester les téléphones les plus récents et les plus performants ici sur Android Central, il y a quelque chose dont nous pouvons universellement convenir dont nous ne sommes pas fans : payer le prix fort pour les meilleurs téléphones Android. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone Android de qualité, mais que vous ne voulez pas dépenser mille dollars, vous pouvez consulter les meilleurs téléphones Android bon marché ou vous procurer l’un des meilleurs téléphones remis à neuf, car ils offrent une expérience formidable. à une fraction de ce que vous dépenseriez habituellement. Voici nos options préférées!

Toujours aussi étonnant : le smartphone Google Pixel 4a 128 Go



Choix du personnel

Bien que les nouvelles séries Pixel 5 et Pixel 6 soient déjà sorties, le Pixel 4a reste un achat d’un excellent rapport qualité-prix. L’appareil arbore le même appareil photo principal que les Pixel 3a et 3 XL, ainsi qu’un design épuré auquel vous êtes habitué. De plus, vous obtiendrez toujours quelques mises à jour logicielles majeures supplémentaires sur toute la ligne.

Le meilleur de 2020 : le Sasmung Galaxy S20 FE



Il est difficile d’ignorer le Galaxy S20 FE, que vous cherchiez à acheter un nouveau téléphone ou à en acheter un reconditionné. Le S20 FE continue d’être le meilleur téléphone Android, et sur le marché du reconditionné, vous pouvez économiser quelques dollars de plus pour obtenir une expérience phare à moindre coût.

En avance sur son temps : OnePlus 8 IN2017 5G



Le OnePlus 8 a supplanté les OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T, apportant l’expérience phare de valeur que nous attendons de OnePlus. Vous trouverez une configuration triple caméra à l’arrière, une batterie solide de 4 300 mAh et un magnifique écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Entrez dans le Galaxy : Samsung Galaxy S10e 128 Go + 6 Go de RAM



Samsung fait très bien certaines choses, l’une est sa conception et l’autre les écrans. Le Galaxy S10e est l’enfant de la gamme S10 standard et est sans doute le plus impressionnant de tous. Cet appareil économique a été un succès en 2019, vous offrant presque toutes les fonctionnalités phares à une fraction du coût.

Super tout autour : LG V60



Le V60 de LG n’a pas reçu beaucoup d’attention lors de sa sortie début 2020, et c’est honnêtement dommage. Bien que ce ne soit pas le meilleur téléphone Android jamais créé, c’est un excellent appareil à presque tous égards. Le design métal + verre a fière allure, les haut-parleurs externes sont incroyablement bruyants et il possède l’une des prises casque de la plus haute qualité.

Vivez la vie du stylet : Samsung Galaxy Note 10 N970 6,3″



L’arrivée du Galaxy Note 20 ouvre la porte au Note 10 pour voir des remises plus importantes. Bien qu’il soit verrouillé avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce n’est pas la principale raison de saisir une note 10. L’écran lui-même est toujours magnifique, Samsung a poussé les mises à jour pour améliorer l’appareil photo, et il est équipé du toujours utile S Pen.

Puissant et pas cher : Débloqué Motorola Moto G Power (2021)



Avec trois jours d’autonomie sur une seule charge, un design rafraîchi et un appareil photo principal amélioré, le Moto G Power (2021) a beaucoup à offrir. Ajoutez le fait que vous bénéficiez également d’une expérience logicielle Android proche du stock, et le G Power constitue une option plutôt attrayante.

Ignorer la durée de vie de la batterie : Google Pixel 4 (renouvelé)



Pour tout ce que Google a fait de mal avec la batterie du Pixel 4, c’est toujours un excellent téléphone dans à peu près tous les autres aspects. Le système de caméra est toujours l’un de nos favoris, en particulier avec Night Sight, car les appareils plus récents ne peuvent tout simplement pas s’empiler. Vous aurez juste besoin d’utiliser une partie de l’argent que vous avez économisé pour acheter un chargeur portable.

Dernier né de Samsung : Samsung – Smartphone Galaxy S21 5G



Le Galaxy S21 est le dernier appareil phare du camp Samsung, et il ne déçoit certainement pas. Il renonce à l’écran plus grand au profit d’une expérience plus pratique, tout en offrant toute la puissance que vous attendez d’un produit phare 2021.

Une offre exceptionnelle : OnePlus 7T 6.55″



OnePlus fabrique régulièrement certains des produits phares les plus économiques du marché, mais si le OnePlus 8 Pro est un peu trop riche pour votre sang, nous vous recommandons de vous tourner vers un 7T remis à neuf. Le design du OnePlus 7T est toujours moderne en 2020, grâce à sa petite encoche en forme de goutte d’eau et son dos en verre élégant. Il dispose d’un processeur Snapdragon 855+, d’un écran AMOLED à 90 Hz, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Découvrez les pliables : Samsung Galaxy Z Flip SM-F700U1 déverrouillé en usine



Alors qu’une grande partie du monde pliable se concentre sur le Galaxy Z Fold 2 avec son écran massif, le Galaxy Z Flip est un peu éclipsé. Il s’agit d’un smartphone compact et léger qui se retourne, et vous n’aurez pas à vous soucier de transporter une tablette partout avec vous.

Toujours une bête : Samsung Galaxy A51 128 Go



Le Galaxy A51 de Samsung en a surpris beaucoup après sa sortie, car il s’est avéré être l’un des meilleurs téléphones de l’année. Maintenant, vous pouvez économiser quelques dollars et acheter cet impressionnant téléphone économique à un prix encore plus élevé si vous optez pour un modèle remis à neuf.

Le Pixel 4a est le téléphone le mieux remis à neuf

Source : Hayato Huseman / Android Central

Lorsque Google a lancé le Pixel 3a en 2019, il y avait beaucoup de fanfare car il semblait que Google changeait le plan de jeu. Après l’arrivée des Pixel 4a et Pixel 5, il est devenu clair que c’est le cas, car Google choisit de s’emparer du marché du budget au lieu de rivaliser avec Samsung et Apple et d’autres modèles phares.

Le Pixel 4a offre un coup de poing impressionnant, fournissant le même appareil photo que celui des Pixel 3a et 3 XL. Il a un design confortable à tenir et toujours familier à presque tous les utilisateurs d’Android. Bien sûr, la fiche technique n’est pas de niveau phare et le nouveau Pixel 5a a une meilleure batterie, mais le 4a prend une longueur d’avance sur le marché de la remise à neuf. De plus, Google prévoit toujours de prendre en charge cet appareil jusqu’à la fin de 2023 au moins.

Vous voulez quelque chose d’un peu plus flashy ? Découvrez le OnePlus 7T ou le Galaxy S20 FE

Source : Andrew Martonik / Android Central

Si vous êtes quelqu’un qui veut économiser quelques dollars et obtenir un appareil qui est flashy et qui fera toujours tourner les têtes, il n’y a pas de meilleur moyen que OnePlus ou Samsung. Le OnePlus 7T est toujours vendu comme neuf chez T-Mobile et OnePlus, et pour cause. Vous obtenez un design élégant avec un superbe écran AMOLED équipé d’un écran à 90 Hz. Il n’y a pas de perforations à s’inquiéter, et le dos en verre a une texture qui est tout simplement confortable à tenir.

Le système de caméra peut ne pas résister aux goûts du 3a ou du Note 10, mais il fera très bien le travail. Le plus gros avantage vient du département logiciel, car OxygenOS est l’un des meilleurs skins Android disponibles. À tout le moins, vous obtiendrez Android 11 sur le 7T, mais OnePlus a d’excellents antécédents dans la fourniture de mises à jour logicielles depuis des années. Il suffit de regarder les OnePlus 5 et 5T.

Source : Hayato Huseman / Android Central

En regardant en 2020, le Samsung Galaxy S20 FE était vraiment le téléphone qui a volé le cœur de presque tout le monde. L’appareil a prouvé que Samsung écoutait ses utilisateurs, apportant avec lui un écran plat, ainsi qu’une plaque arrière en plastique mat afin que nous n’ayons pas à nous soucier du verre endommagé. Du point de vue des performances, le S20 FE offrait pratiquement la même expérience que le Galaxy S20 standard.

En fait, le S20 FE a été surnommé le « nouveau tueur phare » dans notre revue, avec son design et ses spécifications phares modernes, sans avoir à payer la prime phare. L’écran 120 Hz est un rêve à utiliser, et il y a plus qu’assez de couleurs pour mélanger et assortir votre style personnel. De plus, Samsung a fait monter la barre dans le département des logiciels, promettant jusqu’à trois ans de mises à jour logicielles majeures d’Android, ainsi que les versions mensuelles des correctifs de sécurité. Le S20 FE est vraiment le package complet, peu importe la façon dont vous le regardez.

