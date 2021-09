Meilleurs téléphones Samsung 5G bon marché que vous pouvez acheter | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce sont les meilleurs téléphones Samsung bon marché avec connectivité 5G que vous pouvez télécharger à pleine vitesse.

Si vous pensez que les mobiles d’aujourd’hui ont de bons prix, mais que la plupart d’entre eux manquent d’un détail important comme la connectivité 5G, vous avez de bonnes options parmi le catalogue Samsung.

Mais on ne veut pas parler du Galaxy S21 et de ses téléphones haut de gamme, sinon de smartphones à des prix plus raisonnables et accessibles à tous. Et est-ce que si votre opérateur propose déjà cette connexion avec ces mobiles 5G bon marché, vous pouvez en profiter.

La pression exercée par des marques telles que Xiaomi, Oppo et Realme nous amène à avoir à chaque fois de meilleurs mobiles bon marché. Surtout des téléphones portables à bon prix avec des fonctionnalités qui ne restent pas dans la gamme premium, comme c’est le cas avec la 5G.

Les connexions 5G ne vous affectent que d’une seule manière : vous aurez plus de vitesse pour surfer sur Internet. Cela signifie des vidéos YouTube ou Netflix qui se chargent plus tôt, sans mise en mémoire tampon ni attente. De plus, les chansons Spotify en streaming se chargent instantanément.

Toute la vitesse que les antennes 5G peuvent vous offrir peut être utilisée avec ces mobiles qui sont aussi très bon marché.

Samsung Galaxy A22 5G

Procurez-vous ce mobile de 6,6 pouces avec un processeur Dimensity 700, compatible avec les réseaux 5G, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible et un appareil photo de 48 mégapixels.

Ce Samsung Galaxy A22 5G est l’un des téléphones Samsung les moins chers avec une connectivité 5G. Il rentre directement dans la plage d’entrée, mais un peu plus poussé grâce à ce type de connectique.

Samsung mise sur un processeur MediaTek, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD jusqu’à 1 To, un écran FullHD+ de 6,6 pouces et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W.

Il possède une triple caméra de 48 mégapixels, un zoom de 2 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. En plus de l’appareil photo 8 Mpx. pour les selfies et les appels vidéo.

Sur Amazon cela ne vous coûtera que 219 euros, mais il y a peu d’unités. D’autre part, chez MediaMarkt vous avez beaucoup de stock dans les 3 couleurs officielles et aussi pour 219 euros.

Samsung Galaxy A32 5G

Ce smartphone est un pari clair de Samsung, qui propose un mobile 5G assez compétitif en termes de prix et avec de bonnes spécifications.

Parmi les mobiles Samsung pas chers et avec une connexion 5G, on ne peut pas l’oublier Samsung Galaxy A32 5G, un mobile low-cost avec tout ce dont vous avez besoin au quotidien.

Il s’agit d’un mobile doté d’un grand écran HD+ de 6,5 pouces, d’un processeur MediaTek Dimensity 720 2 GHz, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible avec une carte microSD. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et d’une batterie de 5 000 mAh.

Son appareil photo principal de 48 mégapixels donne de bons résultats, en plus d’avoir le grand angle de 8 Mpx. et le capteur macro 2 Mpx. Pour vos appels vidéo et vos selfies, il dispose d’un appareil photo de 13 Mpx.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 281 euros. Chez MediaMarkt, il est également disponible mais pour 239 euros avec 64 Go, mais la meilleure offre est la version 128 Go pour 249 euros.

Samsung Galaxy A42 5G

Ce smartphone Samsung a pour principale revendication la 5G, bien qu’il dispose également d’une charge rapide, de 128 Go de stockage et de 5 000 mAh de batterie.

Un peu plus haut dans le tableau des caractéristiques, mais pour des téléphones portables à bon prix, nous avons ce Samsung Galaxy A42 5G.

Il se distingue surtout par son écran, qui est plus grand que 6,6 pouces, type Super AMOLED et résolution HD+. Il dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible.

Quant aux appareils photo, il utilise le même capteur de 48 mégapixels, avec un ultra grand angle de 8 Mpx., une macro de 5 Mpx. et un capteur de mise au point de 5 Mpx. Mais une différence importante, pour les selfies et les vidéos, il a une caméra frontale de 20 mégapixels.

Contrairement au reste des mobiles bon marché avec 5G, celui-ci opte pour un processeur Snapdragon 750 5G. La batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W vous donnera de l’énergie toute la journée.

Amazon le propose déjà à 359 euros.

Samsung Galaxy A52s 5G

Le mobile milieu de gamme de Samsung avec connexion 5G, écran 6,5″, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et appareil photo 64MP.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est une version mise à jour du Galaxy A52, légèrement plus rapide et proche de la gamme moyenne supérieure.

L’écran Super AMOLED de 6,50 pouces et FullHD+ à 120 Hz, le processeur Snapdragon 775G, ses 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible avec microSD) en font un mobile très digne du milieu de gamme.

Il utilise un capteur principal de 64 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en 4K, en plus d’un grand angle de 12 mégapixels. et une macro de 5 Mpx. De plus, la caméra pour les selfies fait 32 Mpx.

La batterie de 4 500 mAh vous offre une autonomie pour toute la journée, en plus d’avoir NFC, USB-C, une charge rapide et une prise casque.

Chez Amazon, ils l’ont abaissé à 404 euros.

