Meilleurs téléphones Sony 2021: trouver le bon téléphone Sony Xperia pour vous

Notre classement des meilleurs téléphones Sony est désormais facilement dépassé par le Sony Xperia 1 III. C’est très cher donc ce ne sera pas pour tout le monde, mais c’est là qu’intervient le reste de notre guide.

Choisir les autres meilleurs téléphones Sony peut être délicat car le système de nommage de l’entreprise n’est pas particulièrement clair lorsqu’il s’agit de séparer les combinés haut de gamme des choix les plus économiques. Par exemple, Sony a lancé le Sony Xperia 5 II – un combiné haut de gamme avec un écran plus petit que son précédent appareil phare, le Sony Xperia 1 II – bien qu’à un prix inférieur.

Cela peut être déroutant, mais heureusement, nous avons aidé à déchiffrer les conventions de dénomination déroutantes afin que vous puissiez tout savoir sur les nombreux téléphones Sony assez impressionnants. Outre ces téléphones susmentionnés, il y a aussi le Sony Xperia 1 et le Sony Xperia ZX3 qui collent stoïquement au bas de notre liste.

Plus tard dans l’année, nous nous attendons à ce que le Sony Xperia 5 III figure également quelque part, mais ce n’est pas encore sorti, alors ne vous inquiétez pas pour le moment. Pour l’instant, ce sont les meilleures options en ce qui concerne les meilleurs téléphones Sony.

Chaque classement comprend un aperçu complet de ce qui les rend si bons et de ce qui pourrait leur manquer. Continuez à vérifier les mises à jour de cette liste pour voir ce qui change dans le monde des meilleurs téléphones Sony tout au long de 2021.

Meilleurs téléphones Sony 2021 en un coup d’œil:

Sony Xperia 1 IIISony Xperia 5 IIISony Xperia 5 IISony Xperia 1 IISony Xperia 5Sony Xperia 1

Meilleurs téléphones Sony 2021

1. Sony Xperia 1 III

Le meilleur téléphone de Sony depuis un certain temps

Caractéristiques

Date de sortie : août 2021

Poids : 186g

Dimensions : 165 x 71 x 8,2 mm

Système d’exploitation : Android 11

Taille de l’écran : 6,5 pouces

Résolution : 1644 x 3840

Processeur : Snapdragon 888

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go/512 Go

Batterie : 4 500 mAh

Caméra arrière : 12MP + 12MP + 12MP + 0,3MP

Caméra frontale : 8 MP

Raisons d’acheter

+Grande autonomie de la batterie+Affichage incroyable

Raisons à éviter

-Tricky à manipuler, pour certains-Pas de capteur d’empreintes digitales à l’écran

Le Sony Xperia 1 III est le produit phare de Sony, le point culminant étant qu’il s’agit du premier smartphone au monde doté d’un écran 4K 120 Hz. C’est sans doute exagéré, mais c’est certainement impressionnant, avec son écran OLED de 6,5 pouces faisant partie des meilleurs écrans que vous trouverez sur un smartphone.

D’autres aspects du Sony Xperia 1 III impressionnent également beaucoup, en particulier sa durée de vie de la batterie, qui, dans notre examen, a surpassé la plupart des produits phares, bien que le téléphone n’ait qu’une capacité moyenne de 4 500 mAh.

Il s’agit de ce téléphone phare rare qui dispose également d’un port casque 3,5 mm, ce qui sera un argument de vente important pour certains, et le Sony Xperia 1 III dispose en outre d’une alimentation haut de gamme et d’une configuration de caméra capable, qui, avec le principal, ultra -Les capteurs de largeur et de profondeur disposent également d’un téléobjectif adaptatif 12MP, qui peut basculer entre un zoom optique 2,9x et 4,4x.

Il n’y a pas de scanner d’empreintes digitales à l’écran, et le design long et étroit ne conviendra pas à tout le monde, mais ces problèmes mis à part, c’est là-haut avec les meilleurs produits phares de toutes les marques – et son prix est en conséquence.

2. Sony Xperia 5 III

Excellentes performances sous une forme compacte

Caractéristiques

Date de sortie : avril 2021

Poids : 168g

Dimensions : 157 x 68 x 8,2 mm

Système d’exploitation : Android 11

Taille de l’écran : 6,1 pouces

Résolution : 1080×2520

Processeur : Snapdragon 888

RAM : 8 Go

Stockage : 128/256 Go

Batterie : 4 500 mAh

Caméra arrière : 12MP + 12MP + 12MP

Caméra frontale : 8MP

Raisons d’acheter

+Excellentes performances+Excellent système à trois caméras+Bonne autonomie de la batterie

Raisons à éviter

-Pas de charge sans fil-Cher pour ce qu’il offre

Avec une conception allongée qui donne la priorité au contenu multimédia paysage, le Sony Xperia 5 III est une excellente option pour ceux qui aiment diffuser en continu. Parallèlement à cela, il offre également d’excellentes performances pour sa taille et un fantastique système à trois caméras très flexible.

Il manque quelques points plus fins tels que la recharge sans fil et son écran n’est pas aussi net que les autres téléphones Sony, mais en mettant l’accent sur les médias jusqu’aux performances audio élevées, il est toujours attrayant si vous pouvez vous permettre le prix.

Recherchez une expérience photographique riche en fonctionnalités en particulier. La vitesse et la précision sont essentielles avec le système de caméra de Sony et cela fait une grande différence.

3. Sony Xperia 5 II

Comme un Xperia 1 II, mais plus petit et moins cher

Caractéristiques

Date de sortie : octobre 2020

Poids : 163g

Dimensions : 158x68x8mm

Système d’exploitation : Android 10

Taille de l’écran : 6,1 pouces

Résolution : 1080×2520

Processeur : Snapdragon 865

RAM : 8 Go

Stockage : 128/256 Go

Batterie : 4 000 mAh

Caméra arrière : 12MP + 12MP + 12MP

Caméra frontale : 8 MP

Raisons d’acheter

+ Excellentes caméras + L’écran 120 Hz a fière allure

Raisons à éviter

-Toujours un prix assez élevé-Bouton de déverrouillage vieilli

Le Sony Xperia 5 II est essentiellement une version plus petite et moins chère du Xperia 1 II. Bien sûr, il existe des différences au-delà de la taille de l’écran pour réduire le prix, mais l’essence reste intacte, et ce téléphone atteint sans doute un meilleur équilibre entre le prix et les spécifications.

Il possède un excellent écran OLED 1080 x 2520 de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une utilisation fluide. Même le Xperia 1 II n’a pas un taux de rafraîchissement aussi élevé, donc au moins d’une manière, le Sony Xperia 5 II a l’avantage des spécifications.

Il dispose également d’un excellent appareil photo à triple objectif, avec des objectifs principaux, ultra-larges et téléobjectif 12MP, ainsi qu’un chipset Snapdragon 865 haut de gamme et une construction décente – qui, grâce à sa taille plus petite, est beaucoup plus facile à tenir que le Xperia 1 II.

4. Sony Xperia 1 II

L’un des meilleurs téléphones Sony

Caractéristiques

Date de sortie : mai 2020

Poids : 181,4 g

Dimensions : 165,1 x 71,1 x 7,6 mm

Système d’exploitation : Android 10

Taille de l’écran : 6,5 pouces

Résolution : 1644 x 3840

Processeur : Snapdragon 865

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go

Batterie : 4 000 mAh

Caméra arrière : 12MP + 12MP + 12MP

Caméra frontale : 8 MP

Raisons d’acheter

+Affichage époustouflant+Retour de la prise jack 3,5 mm

Raisons à éviter

-Difficile à tenir-Prix très élevé

Le Sony Xperia 1 II montre que la société écoute les commentaires, car elle résout certains des plus gros problèmes de ses prédécesseurs tout en apportant beaucoup plus à la table.

Le Xperia 1 II – c’est ” One Mark Two “, comme Sony semble s’être inspiré de sa gamme d’appareils photo Alpha – a un impressionnant écran 4K dans une résolution 21: 9, trois caméras arrière qui prennent de superbes photos, et un long -batterie durable qui résout l’un des plus gros problèmes avec les anciens téléphones Xperia.

Bien sûr, le prix est définitivement élevé et le téléphone est trop gros pour les personnes ayant de petites mains (un problème résolu par le Xperia 5 II), mais si ce ne sont pas des problèmes, cela vous dérangera, le Sony Xperia 1 II est l’un des meilleurs téléphones Sony.

5. Sony Xperia 5

Chérie, j’ai rétréci le Xperia 1

Caractéristiques

Date de sortie : octobre 2019

Poids : 164g

Dimensions : 158 x 68 x 8,2 mm

Système d’exploitation : Android 9

Taille de l’écran : 6,1 pouces

Résolution : 1080×2520

Processeur : Snapdragon 855

RAM : 6 Go

Stockage : 128 Go

Batterie : 3 140 mAh

Caméra arrière : 12MP, 12MP, 12MP

Caméra frontale : 8 MP

Raisons d’acheter

+Taille conviviale+Performances impressionnantes du processeur

Raisons à éviter

-Capteur d’empreintes digitales peu fiable – L’écran est plutôt sombre

Le Xperia 1 est peut-être le véritable produit phare de Sony en 2019, mais le Sony Xperia 5 est plus récent et sans doute légèrement meilleur.

Bien sûr, son écran est plus petit et pas aussi net, mais c’est en fait une taille plus gérable pour beaucoup de gens, et toujours assez grand à 6,1 pouces. Il est peu probable que la perte de pixels soit remarquée à moins que vous n’ayez le téléphone pressé contre vos globes oculaires, car à 1080 x 2520, vous obtenez toujours 449 pixels par pouce.

Et à bien d’autres égards, le Sony Xperia 5 correspond au Xperia 1 – il a le même format d’image 21:9 qui le rend idéal pour les films, le même chipset haut de gamme Snapdragon 855 associé à 6 Go de RAM, la même quantité de stockage, et la même caméra arrière à triple objectif.

De plus, la batterie dure un peu plus longtemps et le prix est légèrement inférieur. Donc, si vous voulez un combiné Sony haut de gamme et que vous n’avez pas envie de vous lancer dans un nouveau modèle, alors le Sony Xperia 5 est un premier choix.

6. Sony Xperia 1

Le Xperia 1 est l’un des meilleurs téléphones Sony de 2019

Caractéristiques

Date de sortie : juin 2019

Poids : 178g

Dimensions : 167 x 72 x 8,2 mm

Système d’exploitation : Android 9

Taille de l’écran : 6,5 pouces

Résolution : 1644 x 3840

Processeur : Snapdragon 855

RAM : 6 Go

Stockage : 64/128 Go

Batterie : 3 330 mAh

Caméra arrière : 12MP, 12MP, 12MP

Caméra frontale : 8 MP

Raisons d’acheter

+Rapport d’aspect utile 21:9+Jeu de puces impressionnant

Raisons à éviter

-La luminosité maximale de l’affichage est trop faible-La durée de vie de la batterie est courte

Il ne semblait pas que 2019 allait être l’année de Sony après les Xperia 10 et 10 Plus mal reçus, mais la société l’a assommé avec le Xperia 1. C’est un véritable smartphone haut de gamme, qui utilise les meilleures parties du précédent téléphones et les recharge avec des spécifications améliorées dans de nombreux domaines.

Le Xperia 1 a un écran 21:9, et maintenant il y a du contenu correspondant. Il dispose également d’une application dédiée à la réalisation de films pour les réalisateurs en herbe, qui recrée l’expérience d’utilisation d’une caméra Sony Alpha.

En plus de cela, vous disposez de trois caméras puissantes, d’un chipset Snapdragon 855 de pointe et d’un écran 4K. Bien qu’il soit définitivement cher, il est proche d’être le meilleur smartphone Sony que vous puissiez obtenir en ce moment.

