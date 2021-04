Meilleurs téléphones T-Mobile 2021 | Android Central

Meilleur

Téléphones T-Mobile Android Central 2021

T-Mobile propose une bonne gamme de téléphones à divers niveaux de prix, allant du haut de gamme aux téléphones d’entrée de gamme abordables que vous n’aurez peut-être même pas besoin de financer mensuellement. Samsung fabrique certains des meilleurs téléphones T-Mobile, mais c’est loin d’être votre seule option.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy S21 Ultra 128 Go



Choix du personnel

Le Galaxy S21 Ultra fait à peu près tout. Il possède les dernières et meilleures spécifications, la prise en charge de la 5G, un écran incurvé de pointe, des caméras arrière étonnantes qui vous permettent d’obtenir une photo plus proche ou plus large en appuyant sur un bouton et un zoom jusqu’à 100x. Mieux encore, il prend même en charge le S Pen de Samsung pour une entrée précise et sensible à la pression.

1200 $ chez T-Mobile

Alternative abordable: Samsung Galaxy S20 FE 128 Go



Même si Samsung propose désormais un modèle S21 moins cher, le Galaxy S20 FE reste une excellente option pour les personnes qui apprécient des fonctionnalités telles que l’extensibilité microSD. Avec des ventes régulières, vous pouvez acheter le S20 FE pour la moitié du prix du S21 Ultra et obtenir une expérience largement similaire avec de superbes appareils photo, un processeur Snapdragon 865, une autonomie d’une journée et une variété de couleurs amusantes à choisir.

700 $ chez T-Mobile

Double écran: LG Wing 256 Go



LG est peut-être hors du secteur de la téléphonie, mais sa gamme de produits existante mérite toujours d’être prise en considération. À première vue, le LG Wing ressemble à n’importe quel autre téléphone, mais il est tout sauf conventionnel. Vous pouvez faire glisser l’écran de couverture pour révéler un écran plus petit et carré en dessous, parfait pour les commandes multimédias, l’envoi de SMS ou même pour diriger le cardan intégré aux caméras lors de la prise de vue vidéo.

600 $ chez T-Mobile

OxygenOS: OnePlus 9 Pro 256 Go



Le OnePlus 9 Pro n’est peut-être pas l’incroyable affaire de certains de ses prédécesseurs, mais c’est toujours un produit phare puissant à un prix assez raisonnable. Vous obtenez un énorme écran de 120 Hz avec une charge rapide de 65 W, une charge sans fil de 50 W, un processeur Snapdragon 888 compatible 5G et une résistance à l’eau – sans parler du logiciel ultra-propre OxygenOS, avec Android 11 prêt à l’emploi.

1068 $ chez T-Mobile

Meilleur pliable: Samsung Galaxy Z Fold 2 256 Go



Un téléphone à ce prix n’est pas fait pour les âmes sensibles, mais le Z Fold 2 est de loin la monnaie pliable la plus raffinée que l’on puisse acheter. Le matériel est époustouflant, avec un écran de couverture étroit de 6,23 pouces qui se déplie en un écran de 7,6 pouces (mesuré en diagonale), doublant la largeur et vous libérant pour le multitâche et une expérience de type tablette. Vous disposez également de trois superbes caméras à l’arrière, que vous pouvez même utiliser pour prendre des selfies.

1800 $ chez T-Mobile

Très bon marché: Motorola One 5G Ace 128 Go



Le Motorola One 5G Ace est une question de valeur. Avec une batterie de 5000 mAh à l’intérieur, il offre jusqu’à deux jours d’autonomie en une seule charge. Il offre des rendez-vous modernes comme un écran presque sans lunette, trois caméras et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Vous obtenez un logiciel assez moderne, et avec Android 10, vous pouvez toujours étendre les 128 Go de stockage interne avec une carte microSD.

264 $ chez T-Mobile

Vous avez beaucoup d’options chez T-Mobile

Que vous achetiez l’un des meilleurs téléphones Android du marché ou que vous recherchiez une bonne affaire sur un téléphone plus simple, T-Mobile propose de nombreuses options. Si vous voulez un téléphone ultra-puissant qui fait à peu près tout bien, il est difficile de se tromper avec le Galaxy S21 Ultra. Vous obtiendrez des caméras incroyablement puissantes, l’un des meilleurs écrans que l’argent puisse acheter, des vitesses de données 5G et des performances incroyablement rapides.

Si vous voulez le même genre d’expérience sans le prix à quatre chiffres, le Galaxy S20 FE est toujours une option formidable. Vous obtiendrez la même durée de vie de la batterie toute la journée, d’excellents appareils photo pouvant aller de 0,5x ultra-large à un zoom 30x, un écran plat 1080p cadencé à 120 Hz et le même logiciel One UI qui vole absolument grâce à ses puissantes spécifications.

T-Mobile est loin d’être le transporteur le plus conventionnel du marché, il est donc normal qu’il transporte également des smartphones non conventionnels comme le LG Wing et le Galaxy Z Fold 2. Ces téléphones ne sont certainement pas pour tout le monde, mais leurs conceptions uniques permettent des avantages par rapport à n’importe quel smartphone traditionnel, allant du multitâche aux applications à grande échelle et à quelques astuces amusantes pour l’appareil photo.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.