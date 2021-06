Meilleurs téléphones Verizon en juin 2021

Meilleur

Téléphones Verizon Android Central 2021

Big Red peut facturer un bras et une jambe pour son service, mais les meilleurs téléphones Android sur son réseau ne doivent pas tous être trop chers. Que vous recherchiez le Galaxy S21 Ultra haut de gamme ou que vous préfériez économiser de l’argent et acheter quelque chose comme le Galaxy A42 5G, il existe de nombreuses options intéressantes pour l’un des opérateurs les mieux notés du pays. Voici nos meilleurs choix en ce qui concerne les meilleurs téléphones Verizon sur le marché en ce moment.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G



Choix du personnel

Le Galaxy S21 Ultra est l’expérience mobile ultime de Samsung, avec des spécifications puissantes et un écran de 6,8 pouces à 120 Hz dans un design moderne. Il dispose également d’un système de caméra extrêmement performant doté d’un capteur principal de 108 MP et d’un zoom jusqu’à 100X, ainsi que d’une capture vidéo 8K. Vous bénéficiez d’une énorme batterie de 5000 mAh et d’une prise en charge 5G, et le S21 Ultra prend même en charge le stylet S Pen.

À partir de 39,99 $/mois. chez Verizon

Meilleur téléphone compact : Google Pixel 5



Si vous appréciez avant tout un logiciel propre et des mises à jour rapides, il n’y a pas de meilleur choix qu’un Pixel. Bien entendu, le Pixel 5 prend également des photos incroyables, notamment en basse lumière grâce à Night Sight, et gère même des vidéos 4K impressionnantes. La batterie de 4080 mAh à l’intérieur est incroyablement résistante, offrant facilement une autonomie d’une journée même avec une utilisation intensive, et bien sûr, le Pixel 5 prend en charge le réseau 5G de Verizon.

29,16 $/mois. chez Verizon

Meilleur produit phare : Samsung Galaxy S20 FE 5G UW



Le S20 FE est l’une des meilleures valeurs dans l’espace haut de gamme, offrant un processeur Snapdragon 865 de niveau phare et un grand écran plat 120 Hz. Vous obtenez la superposition logicielle One UI 3.1 de Samsung sur Android 11, et le S20 FE est disponible dans une large gamme de couleurs accrocheuses. C’est déjà un excellent rapport qualité-prix à son prix habituel, mais grâce aux promotions Verizon actuelles, le S20 FE est une affaire imbattable.

10 $/mois. chez Verizon

Meilleur rapport qualité/prix avec un stylet : Moto G Stylus



Le Moto G Stylus est un téléphone économique solide qui facilite un peu le contrôle pour ceux qui souhaitent une option de saisie alternative. Le stylet inclus n’est pas intelligent et n’offre aucun avantage significatif au-delà d’un point plus précis, mais il est attaché à un téléphone économique solide. L’écran de 6,4 pouces est piloté par un processeur Snapdragon 665 et alimenté par une grosse batterie de 4 000 mAh.

À partir de 0 $/mois. chez Verizon

5G à petit prix : Samsung Galaxy A42 5G



La 5G est devenue un téléphone bon marché et avec l’augmentation rapide de l’empreinte du réseau, il est vraiment temps de s’assurer que votre téléphone prend en charge la nouvelle technologie. Le Galaxy A42 5G est livré avec un Snapdragon 750G avec 4 Go de RAM et est alimenté par une énorme batterie de 5 000 mAh. Samsung a inclus l’un de ses magnifiques écrans AMOLED et un appareil photo principal de 48 MP pour une expérience d’appareil photo à petit budget.

5$/mois. chez Verizon

Un flagship 5G moins cher : le Samsung Galaxy S21 5G



Le Samsung Galaxy S21 5G est un téléphone très rapide avec un Snapdragon 888 et une prise en charge complète du réseau 5G de Verizon. Le magnifique écran AMOLED 120 Hz mesure 6,8 pouces et est un excellent compagnon pour l’un des meilleurs appareils photo que vous pouvez obtenir à ce prix. Une batterie de 4 000 mAh vous offre une autonomie d’une journée et comme il s’agit de l’un des principaux téléphones phares de Samsung, vous pouvez être sûr que vous obtiendrez des mises à jour de sécurité rapides.

33,33 $/mois. chez Verizon

Le S21 Ultra n’est pas votre seule option pour le meilleur téléphone Verizon

Il existe de nombreux excellents téléphones sur Verizon à différents prix. Si vous recherchez la meilleure combinaison de performances rapides, de superbes appareils photo et d’une autonomie d’une journée, le Galaxy S21 Ultra est le téléphone à battre. Il contient toutes les meilleures spécifications que vous pouvez demander et comprend tout, de la prise en charge 5G à la charge sans fil inversée, à la résistance à l’eau, à un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et à un téléobjectif 100X. Son écran de 6,8 pouces est étonnamment facile à gérer grâce à des lunettes ultra-serrées, et le capteur principal 108MP prend des photos incroyablement bonnes.

Cependant, Samsung n’est pas le seul fabricant à fabriquer d’excellents téléphones pour le plus grand nombre. Le Pixel 5 n’est pas aussi flashy en termes de design ou de fonctionnalités, mais son appareil photo prend de superbes photos dans toutes les situations d’éclairage et le logiciel est constamment mis à jour. La plupart des prouesses photographiques du Pixel proviennent de l’apprentissage automatique, et il peut même gérer une lumière extrêmement faible grâce aux modes de prise de vue très populaires Night Sight et Astrophotography.

Concevoir le téléphone bon marché parfait nécessite une tonne de finesse, car vous devez réduire les fonctionnalités d’une manière qui impacte le moins possible l’utilisateur. Samsung est un expert dans ce domaine et a livré un téléphone attrayant avec de solides performances dans le Galaxy A42 5G. Avec la prise en charge du réseau 5G de Verizon, y compris Ultra Wideband, une énorme batterie de 5 000 mAh et un écran AMOLED, ce téléphone frappe bien au-dessus de son poids.

