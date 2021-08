Meilleurs téléphones Xiaomi 2021 | Android Central

Meilleur

Les meilleurs téléphones Xiaomi offrent une valeur incroyable sur un budget et établissent souvent la norme pour la catégorie. Le fabricant chinois vend désormais des téléphones au Royaume-Uni et sur d’autres marchés occidentaux, ce qui permet aux clients de mettre plus facilement la main sur les produits de Xiaomi. Des téléphones d’entrée de gamme à 100 $ aux véritables produits phares dotés d’appareils photo innovants, Xiaomi fabrique certains des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Gagnant du budget : smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro



Le Redmi Note 10 Pro tire le meilleur parti des fonctionnalités de Xiaomi dans le segment budgétaire et lance les choses en marche. Vous obtenez un panneau AMOLED massif de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 732G, un appareil photo 108MP à l’arrière, un appareil photo frontal 16MP et une batterie 5020mAh avec une charge rapide de 33W. Avec une autonomie de deux jours entre les charges, le Redmi Note 10 Pro domine ses rivaux.

Bête à batterie : smartphone POCO M3



Le POCO M3 combine un design magnifique avec une batterie massive de 6000 mAh qui offre bien plus de deux jours d’utilisation entre les charges. Le téléphone a un matériel interne décent, est livré avec une prise jack 3,5 mm et un slot double SIM, et est l’un des meilleurs téléphones économiques que vous pouvez acheter en ce moment.

Produit phare ultime : le smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra



Le produit phare de Xiaomi offre un écran à gogo et des spécifications insensées combinées dans un design magnifique. Grâce aux incroyables caméras, au magnifique panneau AMOLED 120 Hz, au chipset Snapdragon 888, à la charge filaire et sans fil de 67 W et à la résistance à l’eau et à la poussière IP68, le Mi 11 Ultra est un succès retentissant.

108MP de raisons d’aimer : le smartphone Xiaomi Mi 10



Le Mi 10 a un design magnifique avec un écran à double courbure, et vous obtenez un incroyable appareil photo 108MP à l’arrière qui peut prendre le Galaxy S21 Ultra et d’autres produits phares. Il y a le Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un panneau AMOLED de 6,67 pouces à 90 Hz et une batterie de 4780 mAh avec une charge filaire et sans fil de 30 W.

Valeur incroyable : smartphone Xiaomi Mi 11 Lite



Le Mi 11 Lite est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme axés sur la valeur que vous pouvez acheter dès maintenant. Il est construit élégant et se sent léger comme une plume. Vous obtenez un superbe écran AMOLED 90 Hz, un Snapdragon 732G sous le capot ainsi que 6 Go de RAM, un appareil photo 64 MP et une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W. Ajoutez quelques dizaines de plus et vous pouvez obtenir une version 5G avec le processeur Snapdragon 780G.

120 Hz à petit prix : smartphone POCO X3



Le POCO X3 a un écran vibrant de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et vous obtenez un excellent matériel sous la forme du Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM en standard. Il y a aussi une batterie 5160mAh avec charge rapide 33W, NFC, appareil photo 64MP à l’arrière qui prend de superbes photos, et le téléphone fonctionne aux États-Unis

Merveille d’entrée de gamme : le smartphone Redmi 9T



Xiaomi est le roi du segment d’entrée de gamme, et le Redmi 9T illustre pourquoi. Le téléphone a un écran de 6,53 pouces avec une résolution FHD+, est alimenté par le chipset Snapdragon 662 et dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage en standard. Vous trouverez un appareil photo 48MP à l’arrière, une énorme batterie 6000mAh avec une charge rapide 18W, et il y a même NFC.

5G pour tous : smartphone Redmi Note 9T



Nous pouvons tous convenir que si Xiaomi excelle dans la fabrication de téléphones de valeur fantastique, l’entreprise est terrible pour les nommer. Le Redmi Note 9T rend la 5G plus accessible en raison de son prix défiant toute concurrence. Vous n’avez même pas besoin de faire beaucoup de compromis pour obtenir la 5G à un prix aussi bas, car vous disposez toujours d’une batterie de 6 000 mAh, d’une charge rapide de 18 W, de spécifications de mémoire de 4 Go/64 Go et de trois caméras à l’arrière. Parlez d’une bonne affaire !

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi en 2021

Xiaomi fabrique les meilleurs téléphones Android bon marché et ses produits sont plus accessibles que jamais. Avec autant d’appareils à différents prix, vous êtes assuré d’en trouver un qui correspond à votre budget. Si vous êtes sur le marché de la valeur, le Redmi Note 10 Pro est le choix évident. Le téléphone dispose d’un écran AMOLED haut de gamme de 6,67 pouces, d’un taux de rafraîchissement d’écran ultra-rapide de 120 Hz et d’une énorme batterie de 5020 mAh qui dure facilement deux jours avec une charge complète. À l’heure actuelle, c’est le meilleur téléphone économique sur lequel vous pouvez mettre la main, et vous pouvez le récupérer sur Amazon US.

Si c’est la durée de vie de la batterie que vous recherchez, le POCO M3 est l’option par défaut en 2021. Le téléphone a une batterie insensée de 6000 mAh qui dure bien plus de deux jours avec une charge complète, et la conception garantit qu’il se démarque du pack. Vous bénéficiez également d’un matériel fiable et de nombreux extras, et le M3 offre un excellent rapport qualité-prix.

Pour nos lecteurs économes qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur pièce durement gagnée, le Mi 11 Lite est une option valable. Vous pouvez opter pour la variante 4G moins chère alimentée par le processeur Snapdragon 732G moins puissant ou dépenser un peu plus pour obtenir le meilleur chipset Snapdragon 780G compatible 5G. Le téléphone est magnifique, fonctionne merveilleusement bien et capture des photos incroyables. Nous aimons aussi le fait qu’il ne pèse pas une tonne comme la plupart des téléphones ont tendance à le faire de nos jours.

