Meilleurs téléviseurs 4K pour Chromecast 2021

Meilleur

Téléviseurs 4K pour Chromecast

2021

Un téléviseur est généralement un achat majeur pour toute configuration de divertissement, en particulier lorsque vous en recherchez un qui peut afficher en 4K et HDR. Le Chromecast est un excellent appareil de diffusion en continu pour obtenir le contenu que vous aimez à la résolution et à la plage dynamique les plus élevées, mais vous avez également besoin d’un téléviseur compatible avec les normes. Le téléviseur LG CX 4K Smart OLED est un bel écran qui s’adapte partout, avec de grandes variations de taille, et un ensemble de fonctionnalités parfaitement idéal en tant que meilleur téléviseur 4K pour Chromecast.

Meilleur dans l’ensemble: Téléviseur OLED intelligent LG CX 4K

Source: LG

Les téléviseurs OLED de LG sont d’une beauté. Ils apportent des noirs presque parfaits et des couleurs vives avec des images incroyablement nettes et des mouvements d’une clarté cristalline. Si vous voulez un téléviseur de premier ordre, ne cherchez pas plus loin que le LG OLED. Ils sont disponibles dans des tailles allant de 48 à 77 pouces et sont tous livrés avec Amazon Alexa et Google Assistant intégrés, ainsi que le son Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10 et HLG pour le contenu 4K HDR. Il y a plus d’où tout cela vient. La série CX de LG est équipée du processeur Alpha a9 III qui alimente tout ce qui se trouve à l’intérieur, y compris les fonctionnalités de la télévision intelligente, comme webOS et ThinQ AI. LG l’a également équipé des ports attendus, en ajoutant un HDMI 2.1 pour une certaine protection pour l’avenir. Vous obtenez également un mode Cinéaste pour afficher le contenu de la manière voulue par les créateurs lorsqu’ils le maîtrisent dans un studio, ce qui va de pair avec plusieurs autres options de visualisation, dont vous devrez peut-être expérimenter certaines si vous placez cela dans une pièce avec un éclairage changeant. conditions. Il est également conçu pour gérer les jeux avec une faible latence – un temps de réponse d’à peine 1 ms et un taux de rafraîchissement de 120 Hz – vous assurant ainsi de ne pas avoir à sacrifier cela pour obtenir ce téléviseur. Bien que vous ayez Dolby Vision, vous n’obtenez pas HDR10 +, le principal concurrent. Le téléviseur est incroyablement fin à moins de 2 pouces de profondeur à son point le plus épais, vous devez donc le manipuler avec précaution. Mais il aura l’air si affleurant et joli lors de son montage sur le mur. Avantages: Qualité d’image supérieure

Excellent contraste

Grands angles de vision

Idéal pour tous les types de contenu

Alexa et Google Assistant intégrés

Design super fin Les inconvénients: Pas idéal pour les pièces vraiment lumineuses

Pas de support HDR10 +

Coûteux

Meilleur dans l’ensemble Téléviseur OLED intelligent LG CX 4K Difficile de détourner le regard de cet écran LG rend ce téléviseur OLED facile à regarder et à apprécier, grâce à une excellente combinaison de qualité d’image et de fonctionnalités.

Finaliste: Téléviseur intelligent Vizio série P Quantum 4K HDR

Source: Nirave Gondhia / Android Central

Les téléviseurs de la série P de Vizio offrent un équilibre parfait entre la qualité et le prix, se révélant continuellement être le meilleur rapport qualité-prix du secteur. Pour 1200 $, vous obtenez une LED de 65 pouces avec 4K HDR, Dolby Vision et la gamme typique d’applications. Il a même un support Chromecast intégré si vous ne voulez pas brancher un dongle séparé. Le soutien est vaste au-delà de tout cela. Vous obtenez les formats HDR10 + et HLG et 200 zones à atténuation locale dans le rétroéclairage qui éclairent et s’assombrissent en fonction du contenu à l’écran. Bien que cela ne corresponde pas à ce qu’un OLED peut faire, il comble suffisamment l’écart pour que ce téléviseur LED semble plus brillant que vous ne le pensez autrement. Il reconnaîtra même les barres noires du contenu ultra-large et les assombrira complètement. Avec eARC et HDMI 2.1, le téléviseur prend en charge Dolby Atmos, mais est également livré avec DTS Virtual X intégré à ses propres haut-parleurs internes. Le taux de rafraîchissement va jusqu’à 240 Hz, et avec un mode de jeu, brancher une console devrait conduire à des moments intenses lors de la lecture de vos titres préférés. Avantages: Excellent support HDR

200 zones de gradation locales pour des noirs plus profonds

Dolby Atmos et DTS Virtual X

Affiche très bien le contenu variable

Chromecast, AirPlay 2 et assistants vocaux Les inconvénients: Le système d’exploitation personnalisé n’est pas à la hauteur

Ne prend pas en charge tous les services de streaming

Télécommande sans imagination

Finaliste Téléviseur intelligent Vizio série P Quantum 4K HDR Regarder ce que vous voulez sans les tracas Vizio utilise une gradation LED efficace et une reproduction des couleurs vives pour une alternative solide à un téléviseur OLED.

Meilleur écran LED: Samsung QLED Q90T

Source: Samsung

Vous avez peut-être de l’argent à brûler et vous voulez l’un des meilleurs téléviseurs disponibles aujourd’hui. Vous voudrez peut-être vous procurer un téléviseur Samsung QLED. À ne pas confondre avec OLED, QLED est une technologie LCD qui utilise des points quantiques pour une image époustouflante et des temps de réponse fantastiques. Vous paierez plus qu’un bon panneau de milieu de gamme de la même taille, vous devez donc vraiment s’engager à cela. Mettons cela dans une certaine perspective. Ce téléviseur est disponible en quatre tailles différentes, de 55 à 85 pouces, et dans chaque cas, le prix de départ est inférieur à celui du modèle précédent lors de sa sortie en 2019. Bien que Samsung ait réduit les zones de gradation des LED et obtenu débarrassé de la One Connect Box, il y a encore beaucoup à aimer pour l’argent que vous dépensez. Vous devrez tenir compte des connexions embarquées lors du montage mural car le boîtier a géré tout cela, ne laissant qu’un seul câble pour aller au téléviseur. Il en va de même pour un Chromecast, selon que vous le branchez via le port USB intégré ou sur une prise électrique à proximité. La qualité d’image est superbe avec à peu près tout ce que vous regardez, y compris les jeux, où le décalage d’entrée n’est que de 10 ms et inclut la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) Freesync pour les futures consoles. En parlant de cela, il existe un port HDMI 2.1, plus eARC. Malheureusement, il n’y a toujours pas de Dolby Vision disponible, comme c’est le cas pour Samsung qui préfère les formats HDR10 + et HLG à la place. Avantages: Excellente luminosité et contraste

Reproduction des couleurs vives

Beaucoup de ports et de connexions

Parfait pour les jeux

Meilleur prix que la génération précédente Les inconvénients: Moins de zones de gradation locales

No One Connect Box

Pas de Dolby Vision

Meilleur écran LED Samsung QLED Q90T QLED maintient sa position de maître LED À un meilleur prix que les modèles précédents, le QLED de Samsung offre un excellent équilibre en termes de taille, de performances et de fonctionnalités simples.

Idéal pour Android TV: Sony X900H

Source: Sony

La série X900H de Sony offre un bon équilibre entre coût et performances. L’ensemble de 55 pouces est moins cher que la plupart des autres grandes marques et la qualité est tout aussi bonne. Vous pouvez aller jusqu’à 85 pouces. Être un téléviseur «milieu de gamme» vous ferait penser que vous perdez beaucoup de fonctionnalités, mais cela peut être l’un des meilleurs modèles Sony disponibles lorsque vous prenez en compte tout ce qui est impliqué. La qualité d’image est incroyable pour quelque chose de cette gamme, avec une précision des couleurs qui fait sans doute mieux que les téléviseurs plus chers. Il possède un panneau réfléchissant qui a une meilleure apparence dans les environnements plus faiblement éclairés, mais lorsque vous êtes dans les bonnes conditions et les bons angles de vision, vous apprécierez le dynamisme disponible de Dolby Vision et Dolby Atmos, entre autres. Il semble également que Sony ait intégré la prochaine PlayStation 5 avec des fonctionnalités à venir dans une future mise à jour du micrologiciel. Cela donnera au téléviseur le support HDMI 2.1 et VRR qui devrait être important lorsque vous jouez à des jeux sur cette console. Et le dernier mais non le moindre, est Android TV, probablement la meilleure interface de télévision intelligente du moment. La meilleure partie est que cela signifie que vous obtenez également un Chromecast intégré. Vous pouvez toujours mettre à niveau cela en branchant les futurs modèles lorsque Google les sortira. Avantages: Belle qualité d’image

Niveaux de noir constants

Android TV intégré

Conçu pour le jeu

Prix ​​raisonnable Les inconvénients: Panneau réfléchissant

HDMI 2.1 et VRR pas encore mis à jour

Les angles de vision sont plus limités

Idéal pour Android TV Sony X900H Un téléviseur plus beau que ce à quoi vous vous attendez Sony a un téléviseur qui a non seulement une belle apparence hors de la boîte, mais qui est également configuré pour prendre en charge des fonctionnalités clés pour les jeux sur console de nouvelle génération.

Meilleur milieu de gamme: Téléviseur intelligent Samsung série TU8000

Source: Samsung

Les téléviseurs de la série 7 de Samsung ne sont pas les panneaux QLED de pointe qui font tous les gros titres, mais ils font le travail et offrent une valeur fantastique dans un téléviseur 4K HDR. Vous pouvez prendre un 55 pouces et même obtenir un 65 pouces pour beaucoup moins que la plupart des autres options de cette liste. Alors, pourquoi y a-t-il une telle différence de prix par rapport aux autres téléviseurs de la société? D’une part, ce téléviseur n’a pas toutes les cloches et les sifflets, comme une gamme de couleurs plus large, des angles de vision plus larges et une luminosité maximale. Malgré cela, il y a beaucoup de choses à aimer ici, à commencer par six tailles différentes au choix. Vous bénéficiez du support Alexa prêt à l’emploi, ainsi que de l’interface Tizen de Samsung pour accéder aux applications de streaming prises en charge. Branchez un Chromecast, puis vous pourrez diffuser le contenu de votre choix, y compris même en reflétant l’écran de votre téléphone Android. Il convient simplement de noter que le téléviseur est à son meilleur dans les pièces faiblement éclairées qui ne sont pas grandes, où les angles de vision sont largement plus aigus. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz devrait être plus élevé, en particulier pour les jeux et les sports, mais vous pourriez toujours avoir beaucoup de plaisir à jouer sur ce téléviseur. Le seul problème est qu’il ne prend pas en charge HDMI 2.1 et VRR, alors ne le prenez pas en pensant à l’avenir pour les consoles de nouvelle génération. Avantages: Bonne qualité d’image

Différentes tailles disponibles

Prise en charge d’Alexa

Bon pour le jeu

Prix ​​abordable Les inconvénients: Pas génial dans les chambres lumineuses

Angles de vision plus étroits

Pas de HDMI 2.1 ou VRR

Meilleur milieu de gamme Téléviseur intelligent Samsung série TU8000 Samsung réduit le prix d’entrée d’un téléviseur Lorsque l’argent est un objet, un téléviseur de milieu de gamme disponible en différentes tailles peut être une bonne affaire pour visionner du contenu.

Meilleur sur un budget: TCL S435

Source: TCL

TCL fabrique des téléviseurs solides et le fait à des prix incroyables. Vous n’obtiendrez pas une tonne de fioritures, et vous n’obtiendrez pas non plus la meilleure image, mais les téléviseurs de la série 4 de la société sont de tailles différentes et sont plus axés sur l’accès que sur les meilleures fonctionnalités. Ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour votre salon, mais pour les autres pièces de la maison ou comme kit de démarrage pour entrer en 4K, c’est un excellent choix. Contrairement aux téléviseurs de la série 5 ou 6 de TCL, la série 4 est principalement une question de commodité à un prix d’entrée de gamme. L’interface TV Roku est toujours incluse, c’est donc un téléviseur intelligent prêt à l’emploi avec accès aux applications de streaming les plus populaires disponibles sans avoir à faire des folies pour une boîte de streaming. De plus, vous pouvez toujours faire une écoute privée via l’application mobile Roku. Brancher un Chromecast élargit encore les options de contenu, mettant plus de fonctionnalités sans fil entre vos mains via votre téléphone ou votre tablette. Facile à installer et à placer dans une pièce qui ne sera pas votre zone de visionnage principale, ce téléviseur est un excellent rapport qualité-prix. Cependant, vous mettez de l’argent pour quelque chose qui ne vous donnera pas la meilleure qualité d’image. Des fonctionnalités plus avancées, telles que la gradation locale, l’eARC, des taux de rafraîchissement plus rapides et une reproduction des couleurs plus audacieuse ne sont pas disponibles ici. Avantages: Roku TV intégré

Différentes tailles disponibles

Prix ​​abordable

Écoute privée via l’application Les inconvénients: Qualité d’image de base

Angles de vision plus étroits

Pas de gradation locale

Meilleur sur un budget TCL S435 TCL rend l’achat d’un téléviseur moins cher que jamais Un écran de télévision plus grand avec un budget très serré n’est pas hors de portée grâce à TCL, tant que vous êtes cool avec les compromis impliqués.