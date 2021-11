Meilleurs téléviseurs Android 4K 2021

Source : Sony

Meilleur

Téléviseurs Android 4K Android Central 2021

Les meilleurs téléviseurs Android 4K sont abondants de nos jours, mais tous ne sont pas dotés de la même interface, et cela peut être un facteur déterminant lorsque vous recherchez quelque chose qui fait UHD. Les téléviseurs Android sont devenus un moyen fiable d’accéder aux services de streaming populaires et à d’autres applications qui améliorent l’expérience de visionnage de la télévision. Le téléviseur Sony A80J Bravia XR OLED 4K est un bel écran qui fait ressortir la meilleure splendeur visuelle et une connectivité pratique.

Meilleur dans l’ensemble: téléviseur Sony A80J Bravia XR OLED 4K

Sony fait des choses spéciales avec les panneaux OLED, et l’A80J Bravia en est un exemple. Des panneaux de 55, 65 et 75 pouces sont disponibles, et le processeur Bravia XR de Sony offre de nombreuses façons de calibrer et d’améliorer la sortie de l’écran. Avec Dolby Vision, IMAX Enhanced et même un mode d’étalonnage Netflix, il s’agit d’un écran magnifique qui peut s’adapter à presque tout ce que vous voulez regarder et le rendre superbe.

Des cadres minces et un support réglable s’intègrent parfaitement à votre décor. Les pièces lumineuses ou sombres n’ont pas d’importance non plus, grâce à l’amélioration avancée du contraste qui éclaircit et assombrit les pixels au bon moment. L’effet HDR est vraiment dynamique et vous pouvez effectuer divers ajustements sur l’appareil ou l’application que vous souhaitez utiliser. Il est également parfait pour votre PS5, vous bénéficiez de la prise en charge HDMI 2.1. Vous pourrez lire vos titres préférés en 4K à 120 ips dans toute leur splendeur croustillante.

Le processeur plus rapide fait également une différence considérable dans la navigation sur Android TV, où la fluidité est importante. Android TV signifie également que vous obtenez Google Assistant inclus, et même la prise en charge d’Alexa et d’AirPlay2. Enfin, vous disposez de la prise en charge Dolby Atmos, qui peut vous amener à un tout nouveau niveau audio si vous y connectez une barre de son ou un système.

Avantages:

Superbe qualité d’image Performances Android TV plus rapides Dolby Vision et Atmos Alexa, Google Assistant, compatible AirPlay 2 Design ultra fin

Les inconvénients:

Cher Seuls 2 des 4 ports sont HDMI 2.1

Meilleur dans l’ensemble

Téléviseur Sony A80J Bravia XR OLED 4K

Un magnifique affichage pour divertir tout le monde

Sony fait de son mieux pour créer ce téléviseur magnifique et dynamique qui offre une touche cinématographique, quelle que soit la pièce dans laquelle vous le placez.

Meilleur rapport qualité/prix : Hisense Premium U8G Series

Bien que la série Hisense Premium U8G ne soit peut-être pas aussi impressionnante que le téléviseur OLED Sony A80J, elle constitue toujours une proposition de valeur solide. Il utilise une gradation locale complète pour des tons uniformes et un panneau anti-éblouissant pour éviter les angles de vision gênants. Vous obtenez un niveau de luminosité maximal de 1500 nits, ce qui est incroyablement bon pour le prix. Cependant, il n’y a que deux tailles d’écran différentes, 55 et 65 pouces, donc vos choix sont limités en termes de taille.

La qualité de l’image est éclatante, avec une précision des couleurs qui semble sans doute meilleure que les modèles plus chers. Hisense a décidé d’opter pour un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz dans la série U8G, il fonctionne donc plutôt bien comme un téléviseur de jeu. La série Premium UG8 prend également en charge Dolby Vision et Dolby Atmos. Tout cela est livré avec Android TV exécutant l’interface du téléviseur.

La meilleure partie est que cela signifie que vous obtenez également un Chromecast intégré. Cependant, vous pouvez toujours mettre à niveau cela en branchant les futurs modèles lorsque Google les propose. Cerise sur le gâteau, les joueurs profiteront de fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable (VRR), AMD FreeSync Premium et un mode de faible latence automatique. Enfin, si vous ne l’aimez pas, Hisense offre une garantie de retour de 100 jours.

Avantages:

Belle qualité d’image Dolby Vision et Dolby Atmos Produit polyvalent Taux de rafraîchissement natif 120 Hz Prix raisonnable

Les inconvénients:

Plus lourd que les autres options Seulement 2 tailles d’écran La qualité d’affichage n’est pas à la hauteur de Sony

Meilleure valeur

Série Hisense Premium U8G

Beauté et valeur tout en un

Hisense a conçu un téléviseur ULED qui a fière allure et offre une grande partie de ce que vous attendez d’un panneau phare pour beaucoup moins.

Idéal pour les jeux : Google TV intelligent Sony X85J 4K Ultra HD LED

Si le A80J Bravia XR de Sony est trop cher pour vous, le X85J est la prochaine meilleure chose pour les jeux lorsque vous recherchez le meilleur téléviseur Android 4K. Vous obtenez HDR10, VRR (Variable Refresh Rate), un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz et deux ports HDMI 2.1 pour une expérience de jeu de nouvelle génération parfaite. Ce modèle LED prend en charge le processeur X1 Ultimate pour garantir des performances fluides tout au long, et avec Dolby Vision – ainsi qu’une grande partie de la technologie d’image existante de Sony – il y a beaucoup de beauté à apprécier avec ce téléviseur.

Cela ne fait pas de mal non plus qu’il existe une poignée de tailles d’écran différentes, allant de 43 à 85 pouces, couvrant beaucoup de terrain pour différents types de pièces. Sony aurait pu utiliser de meilleurs pieds pour soutenir le cadre, c’est pourquoi ce téléviseur est peut-être préférable de le monter sur un mur, mais les deux options sont disponibles. Pourtant, c’est un petit sacrifice à faire pour cet excellent téléviseur 4K mais bon marché.

D’un point de vue fonctionnel, il y a beaucoup à aimer. Vous obtenez le meilleur d’Android TV, ainsi que la prise en charge intégrée de Chromecast et AirPlay 2. Les meilleures applications de streaming sont facilement disponibles sur la plate-forme, et les deux dernières fonctionnalités offrent encore plus de compatibilité à partir des téléphones, tablettes et ordinateurs. Tout cela s’ajoute à Dolby Vision, Dolby Atmos et à une configuration de calibrage conviviale qui vous aide à visualiser les changements en temps réel.

Avantages:

Bel écran LED Nombreuses tailles d’écran 120 Hz et VRR Deux ports HDMI 2.1 Chromecast, AirPlay 2 et Google Assistant

Les inconvénients:

Nécessite des jambes plus rigides Seulement 2 ports USB

Idéal pour les jeux

Sony X85J 4K Ultra HD LED Smart TV Google

Un téléviseur plus beau que vous ne le pensez

Sony a un téléviseur qui non seulement a fière allure, mais qui est également conçu pour prendre en charge les fonctionnalités clés des jeux sur console de nouvelle génération.

Meilleur milieu de gamme : Hisense U6G Quantum Series

Hisense a adopté Android TV et, avec ses prix agressifs, il se démarque comme une alternative de qualité aux autres marques. La série Hisense U6G Quantum est disponible en quatre tailles d’écran différentes allant de 50 pouces à 75 pouces – et le tout à des prix inférieurs à ce que vous attendez probablement.

Le H8G utilise un panneau ULED et une technologie de points quantiques avec 60 zones de gradation locales pour aider à offrir un meilleur contraste et une meilleure précision des couleurs. Le fait qu’il prenne également en charge Dolby Vision et HDR10+ le met en bonne compagnie avec d’autres téléviseurs visant à afficher la meilleure qualité d’image possible pour le prix. Ce téléviseur a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, bien qu’il comprenne une fonction d’amélioration du mouvement pour l’élever à 240 Hz, ce qui peut ou non fonctionner pour le contenu que vous regardez si l’effet « feuilleton » vous fait vous sentir bizarre.

Avec Google Assistant et Alexa pour parler, le téléviseur offre la même fonctionnalité vocale que les autres, mais cela aide également qu’Android TV soit l’interface de choix pour Hisense. La télécommande est livrée avec une fonction mains libres où vous pouvez parler aux assistants intelligents à bord pour vous aider à exécuter des tâches.

Avantages:

Bonne qualité d’image HDR10+ et Dolby Vision prennent en charge Google Assistant et Alexa Quatre tailles d’écran Prix abordable

Les inconvénients:

Taux de rafraîchissement de 60 Hz Pas de port HDMI 2.1

Meilleur milieu de gamme

Série quantique Hisense U6G

Bien paraître sans se ruiner

Lorsque l’argent est un objet, il est agréable de trouver un téléviseur de milieu de gamme de différentes tailles pour regarder le contenu que vous aimez le plus.

Meilleur sur un budget: Skyworth S6G Pro 55 pouces

Skyworth n’est pas un nom familier, même si vous avez peut-être rencontré la marque chinoise si vous avez atterri sur le réseau Home Shopping à un moment donné lors de la navigation sur les chaînes. La société fabrique le téléviseur S6G Pro 4K en une seule taille, 55 pouces, et il est difficile de trouver des prix comparables, en particulier en ce qui concerne les téléviseurs fonctionnant sous Android TV.

La qualité d’image dépasse son prix. La résolution 4K est une chose, mais les bords minces entourant l’écran le sont aussi. Le design minimaliste de ce téléviseur le fait paraître plus cher qu’il ne l’est en réalité. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour parler au téléviseur via Google Assistant. Vous n’obtiendrez pas de goodies comme Dolby Vision et Dolby Atmos ici, mais au moins il y a Dolby Audio et DTS Studio Sound. Les options de connectivité sont également plus que suffisantes.

Il y a quelques mises en garde importantes à garder à l’esprit avant d’appuyer sur la gâchette ici. Officiellement, le téléviseur prend en charge Alexa, mais il ne semble pas être destiné au marché américain. C’est également un problème avec certaines des applications qui seraient autrement disponibles, comme Hulu et Amazon Prime Video, qui ne sont pas téléchargeables. Pour les regarder, vous devez utiliser le Chromecast intégré pour les diffuser à partir d’un appareil mobile sur l’écran ou connecter une boîte de streaming qui propose ces applications.

Avantages:

Bonne qualité d’image Les cadres minces ont l’air chic Chromecast et Google Assistant Prix abordables

Les inconvénients:

Certaines applications sont manquantes Alexa peut ne pas fonctionner Aucun Dolby Vision ou HDR10 Android TV peut prendre un peu de retard

Meilleur sur un budget

Skyworth S6G Pro 55 pouces

Skyworth met Android à la télévision pour une bonne affaire

Vous pouvez obtenir à la fois un grand écran et Android TV à un prix inférieur, tant que vous êtes d’accord avec certains des compromis impliqués.

En bout de ligne

Les meilleurs téléviseurs Android ont connu leur lot de problèmes depuis leur lancement initial, mais le processus de maturation ne fait que rendre les interfaces de téléviseurs intelligents plus compétitives. Bien sûr, vous pouvez acheter un excellent boîtier Android TV, mais il s’intègre de plus en plus dans les panneaux, ce qui va de pair avec l’amélioration de la compatibilité des applications et d’autres fonctionnalités.

Certains le font mieux que d’autres, et bien qu’il s’agisse d’un groupe impressionnant parmi lesquels choisir, le Téléviseur OLED Sony A80J Bravia atteint le meilleur équilibre entre qualité, performances et polyvalence. Il y a deux ports HDMI 2.1, vous pouvez donc profiter des jeux de nouvelle génération à 120 ips. Ce n’est pas bon marché, mais vous obtenez quelque chose dont vous serez satisfait pour les années à venir. De plus, Sony met à jour Android TV via des mises à jour du micrologiciel pour l’améliorer davantage. Vous en avez pour votre argent, et cela ne fait pas exception avec un très bon téléviseur 4K.

