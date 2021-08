Meilleurs thèmes WordPress de 2021 : payants, gratuits et pour les entreprises

Nous avons examiné différents types de thèmes pour alimenter votre site WordPress. Nous avons vérifié ce qui serait le mieux pour un site de commerce électronique, ce qui serait le mieux pour afficher un portfolio, ou pour bloguer, ce genre de chose. Alors maintenant, il est temps de concentrer notre attention sur le sujet le plus subjectif de tous : quels sont les meilleurs thèmes, point final.

Il est impossible qu’une telle liste ne soit pas colorée par préférence personnelle, mais nous avons essayé de faire de notre mieux, et bien que vous trouviez certains thèmes que nous avons déjà abordés dans des articles précédents, nous avons pensé garder les choses intéressantes en incluant également un couple qui n’a jamais été élevé auparavant. Alors attachez-vous pour quels sont, à notre avis, les meilleurs thèmes WordPress – au moins pour début 2021…

Meilleurs thèmes WordPress – en un coup d’œil

1. Astra

Un thème très populaire avec un nombre impressionnant d’options pour créer votre site idéal

+Rapide+Haute personnalisation+Excellentes options de commerce électronique

Astra est un thème WordPress très populaire. Ils ont récemment célébré leur millionième installation active, ce qui n’est pas un mince exploit. Il est conçu pour fonctionner avec divers constructeurs de pages tels que Elementor, Beaver Builder, Brizy et Gutenberg, et est disponible en version gratuite et payante, mais si vous recherchez des fonctionnalités de commerce électronique, vous devez devenir professionnel.

Certaines des fonctionnalités conviviales propres à la version pro incluent le défilement infini pour que vos produits se chargent de manière dynamique lorsque le visiteur fait défiler la page, la barre latérale Off-Canvas, un endroit idéal pour incorporer des filtres et des widgets pour trouver ce que votre client recherche plus rapide et plus facile, et plusieurs options de paiement, pour personnaliser la mise en page en fonction de vos besoins et de ceux de vos utilisateurs, comme le paiement en deux étapes ou le paiement sans distraction par exemple.

Les options de personnalisation sont assez impressionnantes, le tout sans avoir à se plonger dans le code ; vous pouvez modifier la mise en page, la typographie et même désactiver la page de titre et la barre latérale si vous le souhaitez. Et le meilleur de tous, Astra est présenté comme un thème réactif rapide, ce qui signifie qu’il se chargera rapidement pour garder vos visiteurs sur votre site.

Astra propose trois plans différents, à commencer par Astra Pro, actuellement pour 47 $ par an (ou 249 $ pour des frais uniques), jusqu’à 249 $ par an pour Growth Bundle (ou 699 $ pour des frais uniques).

2. Autorité Pro

Un bon thème qui peut répondre à une grande variété de besoins

+Bonne flexibilité et personnalisation+Entièrement réactif

Authority Pro est un thème conçu pour les entreprises et tous ceux qui souhaitent développer leur image de marque en ligne. Il est construit autour de Genesis Framework de StudioPress, qui est l’outil des concepteurs pour créer et personnaliser leurs thèmes, et fonctionne avec l’éditeur Gutenberg de WordPress.

Authority Pro est entièrement réactif dès le départ et peut se connecter à des plugins de commerce électronique – en fait, il est préconfiguré pour WooCommerce. Une fonctionnalité que nous avons appréciée et que nous ne voyons pas suffisamment annoncée est sa compatibilité avec les options d’accessibilité.

Le cadre Genesis et tous les autres thèmes StudioPress sont inclus dans le prix de ce thème, que vous pouvez obtenir pour 360 $ par an. Cela inclut le support pendant un an.

3. Divi

Outil créatif visuel très polyvalent pour créer des sites Web modernes et uniques

+Éditeur visuel+Beaucoup d’options de personnalisation+Facile à utiliser

Elegant Themes inclut Divi dans son forfait tout-en-un pour 70 $ par an (ou 199 $ pour un achat unique). Divi Builder fait partie du package, c’est un outil WYSIWYG, qui vous permet de voir votre site tel qu’il finit par apparaître, pendant que vous le personnalisez. Vous pouvez choisir parmi des pages de modèles, sélectionner votre mise en page préférée, faire glisser et déposer des éléments, modifier les couleurs, les polices, etc. Tout semble assez simple.

La modification des éléments se fait à l’aide de curseurs pratiques, et tout est très simple. Vous pouvez appliquer des effets tels que le sépia à une image, modifier sa balance des couleurs, son opacité, mélanger davantage, même contrôler le flou, le tout à partir du thème, le tout à la volée. Il existe de nombreuses fonctionnalités dans Divi, comme les diviseurs de forme, les outils de transformation 3D, la possibilité de personnaliser les états de survol, etc. Tout cela fait que Divi ressemble plus à un programme artistique qu’à un outil de création de site Web. L’avantage ici est que vous pouvez donner à un site Web un aspect moderne, tout en étant très amusant à utiliser.

4. Inspire

L’un des meilleurs thèmes pour ceux qui traitent de la vidéo et des images

+Idéal pour présenter un travail visuel+Haute personnalisation

Inspiro se concentre sur la vidéo et la photographie. Il prend en charge les diaporamas plein écran pouvant inclure des vidéos auto-hébergées ou téléchargées sur YouTube ou Vimeo, par exemple. Ce thème comprend également un module Galerie pour vous aider à créer des portfolios de vos vidéos et photographies, et est entièrement réactif afin que votre site ait fière allure quel que soit l’appareil sur lequel il est consulté.

Comme vous vous en doutez, vous pouvez entièrement personnaliser chaque aspect d’Inspiro pour transformer votre site en quelque chose de vraiment unique pour vous. Cela se fait via le panneau d’options de thème et le générateur de page intégré. Et si vous voulez vivre de votre photographie, Inspiro est entièrement compatible avec WooCommerce, l’un des meilleurs plugins WordPress e-commerce du marché.

Vous pouvez obtenir Inspiro pour 79 $ par an, ce qui comprend un an de mises à jour et d’assistance. Si vous préférez éviter de payer un abonnement, vous pouvez le posséder pour toujours pour 179 $ – ce qui inclut également des mises à jour et un support illimités.

5. Océan WP

Un beau thème populaire pour vous aider à créer des blogs saisissants

+Le thème principal est gratuit+De nombreuses options de personnalisation

OceanWP est un thème de blog qui se présente comme étant gratuit, et d’une certaine manière il l’est. La fonctionnalité de base est. C’est un thème WordPress très populaire, ayant été téléchargé plus de 3,6 millions de fois. Il est entièrement réactif, prêt pour la rétine et ne s’adresse pas seulement aux blogs – il renforce actuellement ses capacités de commerce électronique, par exemple.

L’un des avantages d’OceanWP est le nombre de démos disponibles – sélectionnez celle que vous souhaitez appliquer à votre site en quelques clics… sauf qu’il y a un hic : la grande majorité d’entre elles ne sont pas gratuites. Vous trouverez quelques démos gratuites, et toutes celles que nous avons vues sont très bien faites, mais si vous avez envie d’une démo “pro”, vous devrez distribuer l’argent.

Les prix commencent à 39 $ par an pour un seul site et sont fournis avec 12 extensions premium et 109 démos professionnelles. Si vous travaillez sur plusieurs sites, vous pouvez choisir Business pour 3 (79 $ par an) ou Agence pour 25 (129 $ par an). Il existe également un prix unique à vie si vous détestez les abonnements de 159 $, 319 $ et 519 $ respectivement.

Qu’est-ce qu’un thème WordPress et quel est son impact sur les publicités ?

Choisir le bon thème WordPress pour votre site Web est bien plus que simplement opter pour un design minimaliste et accrocheur. Pour réussir en ligne, vous devez avoir un peu plus de perspicacité. Stephen Marsi, co-fondateur de Mediavine, partage quelques réflexions sur ce qu’il faut pour gagner en ligne.

La publicité est toujours un équilibre délicat. Qu’est-ce qui génère le maximum de revenus et qu’est-ce qui offre une expérience utilisateur optimale ? Ces factions concurrentes peuvent-elles coexister ?

Beaucoup de choses entrent en ligne de compte dans cette question, y compris les frameworks de thèmes WordPress. Des centaines de milliers de sites les utilisent pour personnaliser les fonctionnalités et l’apparence de presque tous les besoins, et ils peuvent également avoir un impact significatif sur les performances des publicités.

Pour configurer un framework de thème, les éditeurs doivent en acheter ou en télécharger un gratuitement. Il existe de nombreuses options et plans tarifaires pour des fonctionnalités et des options supplémentaires.

Tous les sites WordPress ne nécessitent pas de framework – les sites de base avec une seule page de destination n’auront probablement pas besoin des options de personnalisation qu’ils offrent – mais beaucoup dépendent de la flexibilité et de l’optionnalité qu’ils offrent. Alors qu’est-ce que cela a à voir avec la monétisation ?

Pour les créateurs de contenu numérique, diffuser les annonces les plus performantes sur les sites Web WordPress, tout en se classant dans les moteurs de recherche qui envoient un trafic organique précieux, nécessite la bonne technologie, les bons outils et les bonnes techniques – une combinaison que tous les frameworks thématiques ne proposent pas.

Il est essentiel que les frameworks WordPress reflètent les meilleures pratiques actuelles de Google, y compris les normes Core Web Vitals, les normes d’application Web progressive (PWA), les directives Lighthouse et plus encore.

En d’autres termes, il est extrêmement important que tout site Web se charge rapidement et de manière transparente. La vitesse de page n’est pas la chose la plus importante, c’est la seule chose. Il est crucial d’être conscient de l’importance des pages à chargement rapide et des inconvénients inhérents à certains frameworks.

(ed: Cela signifie également que choisir le bon service d’hébergement WordPress est également important)

Des solutions telles que le framework de thème WordPress open source, Trellis, sont construites avec des technologies Web modernes et conçues pour la vitesse du site et l’optimisation des revenus. Les objectifs de 100 scores parfaits sur ordinateur et mobile sur PageSpeed ​​Insights et Lighthouse – l’outil qui alimente ces informations – sont intégrés au processus de développement de base.

Retour à notre point d’origine; Google et la plupart des joueurs considèrent l’expérience utilisateur comme la clé de voûte de la croissance et de la durabilité globales des sites Web. Si quelque chose bloque votre site – plugins, nervosité, contenu changeant, publicités, tout ce qui précède – ce n’est pas une UX de haute qualité. Ce qui, à son tour, nuit à votre référencement, à votre trafic et à votre capacité à monétiser ce trafic. Tout est interconnecté.

Choisir le meilleur framework de thème WordPress est essentiel pour que le contenu, le référencement et les publicités coexistent de manière productive. Cela signifie un framework qui fonctionne bien avec WordPress (le CMS le plus populaire) et se concentre sur les meilleures pratiques de Google.

