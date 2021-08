Meilleurs thèmes WordPress e-commerce de 2021

Quelle meilleure façon d’acheter des choses que dans le confort de votre canapé… ou de votre lit ? Les achats en ligne ont révolutionné notre façon de consommer, mais pourquoi laisser Amazon récupérer tous les bénéfices ? Si vous avez une idée d’entreprise en ligne, c’est probablement le meilleur moment pour commencer, et si vous utilisez la solution populaire de création de sites Web et d’hébergement Web qu’est WordPress, nous avons rassemblé cinq thèmes de commerce électronique impressionnants pour vous aider à frapper le sol en courant.

Astra (Crédit image : Astra)

1. Astra

Un thème très populaire avec un nombre impressionnant d’options pour créer votre magasin idéal

Raisons d’acheter

+Rapide+Haute personnalisation+Excellentes options de commerce électronique

Astra est un thème WordPress très populaire. Ils ont récemment célébré leur millionième installation active, ce qui n’est pas un mince exploit. Il est conçu pour fonctionner avec divers constructeurs de pages tels que Elementor, Beaver Builder, Brizy et Gutenberg, et est disponible en version gratuite et payante, mais si vous recherchez des fonctionnalités de commerce électronique, vous devez devenir professionnel.

Certaines des fonctionnalités conviviales propres à la version pro incluent le défilement infini pour que vos produits se chargent de manière dynamique lorsque le visiteur fait défiler la page, la barre latérale Off-Canvas, un endroit idéal pour incorporer des filtres et des widgets pour trouver ce que votre client recherche plus rapide et plus facile, et plusieurs options de paiement, pour personnaliser la mise en page en fonction de vos besoins et de ceux de vos utilisateurs, comme le paiement en deux étapes ou le paiement sans distraction par exemple.

Les options de personnalisation sont assez impressionnantes, le tout sans avoir à se plonger dans le code ; vous pouvez modifier la mise en page, la typographie, voire désactiver la page de titre et la barre latérale si vous le souhaitez. Et le meilleur de tous, Astra est présenté comme un thème réactif rapide, ce qui signifie qu’il se chargera rapidement pour garder vos visiteurs sur votre site.

Astra propose trois plans différents, à commencer par Astra Pro, actuellement pour 47 $ par an (ou 249 $ pour des frais uniques), jusqu’à 249 $ par an pour Growth Bundle (ou 699 $ pour des frais uniques).

Flatsome (Crédit image: Flatsome)

2. Flatsome

Flatsome vous aidera à créer des sites de commerce électronique élégants avec peu d’effort et aucune expérience de codage

Raisons d’acheter

+Facile à personnaliser+Beaucoup d’options

L’objectif principal de Flatsome est le commerce électronique et ce thème est conçu non seulement pour être facile à utiliser pour vos visiteurs, mais également pour créer et maintenir pour vous-même. Les modifications sont effectuées via son UX Builder qui vous offre un aperçu en direct lorsque vous effectuez vos modifications. Vous pouvez par exemple mélanger et assortir les en-têtes, les pages, les couleurs et les polices à l’aide du panneau d’options de thème. Il est extrêmement polyvalent, vous permettant de modifier n’importe quel aspect de la page en fonction de vos besoins avec une facilité de glisser-déposer. Une telle puissance permet de modifier facilement les nombreux modèles disponibles pour créer une boutique unique et parfaitement adaptée aux produits que vous proposez. Comme avec Astra ci-dessus, il offre des temps de chargement rapides pour une expérience visiteur améliorée.

Obtenir Flatsome vous coûtera 59 $, ce qui inclut les futures mises à jour et 6 mois de support. Vous pouvez prolonger cette assistance de 6 mois supplémentaires pour 17,63 $ supplémentaires.

Porto (Crédit image : Porto)

3. Porto

Un thème simple avec suffisamment d’options de personnalisation pour aider votre magasin à se démarquer

Raisons d’acheter

+Bon rapport qualité/prix+Réactif+Préparé pour le référencement

Porto est un thème spécifique au commerce électronique et propose plus de 30 mises en page différentes pour vous aider à configurer votre boutique afin de présenter au mieux vos produits. Bien entendu, si cela ne vous convient pas, vous pouvez toujours utiliser le générateur de page du thème directement depuis votre tableau de bord WordPress.

Il existe une bonne variété de mises en page, ainsi que des barres latérales, des curseurs et des pages de catégories de boutique. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’un site Web entièrement réactif afin que vos visiteurs puissent acheter ce qu’ils veulent dans le confort de leur ordinateur ou de leur appareil portable.

Le prix est très compétitif : seulement 59$ pour une licence (comme avec Flatsome, vous pouvez acheter 6 mois de support supplémentaires pour 17,63$). Cependant, ce prix comprend également deux plugins premium, WP Bakery Page Builder et Slider Revolution, ce qui rend l’affaire encore plus agréable.

Commerçant (Crédit image: Commerçant)

4. Commerçant

Un bon thème pour aider les novices comme les pros à créer une boutique en ligne et à commencer à vendre des produits

Raisons d’acheter

+Personnalisation facile+Thème attrayant

Shopkeeper est un thème WordPress axé sur le commerce électronique très bien reçu. Il est livré avec de beaux modèles que vous pouvez utiliser immédiatement tels quels ou comme point de départ pour une expérience plus personnalisée. Comme tous les autres sur cette liste, il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience de codage pour créer une boutique en ligne – le commerçant s’occupe de tout pour vous en arrière-plan. Il existe de nombreuses options pour la mise en page de votre page. Vous pouvez par exemple avoir une barre latérale à l’écran ou hors écran, organiser vos produits par catégories, choisir le nombre d’articles à afficher par ligne ou page, autoriser des variables, des téléchargements numériques, des liens d’affiliation, définir des articles en vente ou les répertorier comme en rupture de stock. Tout ce que vous attendez, vraiment.

Comme il s’agit d’un thème WordPress, vous pouvez également remplir votre site avec des biographies et des informations de contact, et Shopkeeper est même livré avec trois mises en page de blog différentes, si vous souhaitez attirer vos clients avec des informations juteuses.

Comme pour Flatsome et Porto ci-dessus, Shopkeeper vous coûtera 59 $, ce qui comprend toutes les futures mises à jour et six mois de support (avec un module complémentaire de 17,63 $ pour conserver votre accès au support pendant six mois supplémentaires).

WoonderShop (Crédit image: Thèmes Proteus)

5. WonderShop

Un thème très adapté aux mobiles conçu pour vous permettre de vendre, quel que soit l’appareil sur lequel votre site est consulté

Raisons d’acheter

+Bonnes fonctionnalités+Belle interface utilisateur

Bien que WooderShop se présente comme un thème de commerce électronique « mobile d’abord », cela ne veut pas dire que son expérience sur un ordinateur de bureau n’est pas à la hauteur. Au contraire, accéder à un magasin construit avec ce thème fonctionne très bien sur n’importe quelle plate-forme. Bien qu’il soit logique de se concentrer sur le mobile, car c’est la façon dont de plus en plus de gens font leurs achats de nos jours, et faire en sorte que l’expérience se sente sans faille est crucial pour un plan d’affaires réussi.

Les références de vitesse de chargement sont impressionnantes, et être prêt pour le référencement vous aidera à rester compétitif. Nous avons beaucoup aimé la fonctionnalité sandbox proposée pour vous permettre d’essayer le thème gratuitement pendant sept jours (aucune carte de crédit requise). C’est un excellent moyen d’explorer le produit et de déterminer si les fonctionnalités qu’il propose sont adaptées à vous et à votre entreprise. WoodersShop regorge de petites fonctionnalités intéressantes, comme un widget de vente croisée pour encourager vos clients à obtenir des produits connexes supplémentaires, une option de filtrage en temps réel, un formulaire d’inscription qui peut être lié à un fournisseur de messagerie tel que MailChimp, et une traduction- interface prête à démarrer.

Vous pouvez acheter WooderShop pour 79 $, ce qui vous permet de l’installer sur un seul site et comprend six mois de support. Alternativement, il existe également la possibilité de rejoindre le « Club Proteus » pour 149 $ par an, ce qui vous donne accès à tous les 21 thèmes de Proteus, que vous pouvez appliquer à un nombre illimité de sites Web et bénéficier d’un support illimité.

Récapitulatif des meilleures offres du jour