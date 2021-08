Meilleurs thèmes WordPress pour les blogs en 2021

Les blogs sont l’une des activités en ligne les plus populaires – il semble que partout où vous allez et sur chaque site que vous visitez, il y a un blog quelque part. Les blogs sont un excellent moyen de vous exprimer et de partager vos pensées avec les autres, et si vous utilisez le constructeur de sites Web populaire et la solution d’hébergement Web en option qu’est WordPress, vous saurez qu’il a une pléthore de thèmes qui répondent à cette activité spécifique. Nous en avons sélectionné cinq qui, selon nous, valent vraiment le détour si vous envisagez de vous aventurer dans ce monde étrange et merveilleux.

Baskerville 2 (Crédit image: Baskerville 2)

1. Baskerville 2

Un bon thème de blog complet, idéal pour ceux qui débutent

Raisons d’acheter

+Simple+Facile à utiliser+Gratuit

Baskerville 2 est un bon thème pour démarrer avec les blogs. Vous pouvez facilement ajouter du texte, des images et des vidéos et créer de belles pages, même avec la configuration standard. Un menu personnalisé est situé juste en dessous de l’en-tête, ce qui permet de subdiviser facilement votre blog en sections faciles à parcourir. Comme on peut s’y attendre pour un thème moderne, il est entièrement réactif et a fière allure quel que soit l’écran sur lequel il est affiché.

Vous pouvez bien sûr modifier le thème pour le rendre plus unique, modifier l’arrière-plan, changer les couleurs, révéler la barre latérale des pages, choisir parmi trois widgets différents pour le pied de page, entre autres options. Baskerville 2 est livré avec trois modèles de pages. Des galeries peuvent être ajoutées, la dimension de l’en-tête modifiée et vous pouvez également ajouter un logo de site. Mieux encore, Baskerville 2 est gratuit, ce qui est parfait, surtout si les blogs sont toujours un passe-temps pour vous – pour l’instant.

Hemingway (Crédit image: Hemingway)

2. Hemingway

Peu d’options, mais un joli look épuré, pour ceux qui veulent juste continuer à créer leurs messages

Raisons d’acheter

+Look moderne+Simple à utiliser

Raisons à éviter

-Petite personnalisation

Une autre option gratuite est Hemingway. Celui-ci est un thème très simple avec seulement une poignée de fonctionnalités de personnalisation, mais son but est d’afficher votre blog de manière propre, offrant au lecteur une quantité généreuse d’espace blanc. Il est réactif et prêt pour la rétine pour garantir la meilleure expérience sur n’importe quel appareil, et possède un en-tête pleine largeur personnalisable avec prise en charge du défilement parallaxe pour donner à votre page une impression de modernité et de fraîcheur.

Il est livré avec quatre formats de publication, en fonction du contenu de la publication elle-même (une avec une image au-dessus de la publication et une pour les mises à jour courtes, par exemple), et vous pouvez modifier la couleur d’accent si vous n’aimez pas la valeur par défaut vert.

Hestia Pro (Crédit image: Theme Isle)

3. Hestia Pro

Un thème polyvalent qui peut fonctionner pour de nombreux types de sites Web différents

Raisons d’acheter

+Options visuellement intéressantes+Support pour une multitude de différents types de sites

Bien que Hestia Pro soit présenté comme un thème idéal pour les sites Web d’une page, il est en réalité beaucoup plus polyvalent que cela. Il est conçu pour bien fonctionner avec les blogs par exemple, c’est pourquoi il figure sur la liste. Vous pouvez modifier le design à la volée, et l’une des fonctionnalités que nous avons appréciées était la possibilité d’ajouter des images ou des vidéos de parallaxe dans l’en-tête, pour créer un site Web plus frappant.

La personnalisation est impressionnante. Vous pouvez par exemple ajuster la section de chaque page et choisir des en-têtes différents pour chacune d’entre elles. Il y a aussi beaucoup de polyvalence dans ses options de blogs. Pour simplifier les choses, tout est centré sur le propre Customiseur de WordPress, mais est également compatible avec d’autres constructeurs de pages pour de plus grandes options de personnalisation.

Les prix commencent à 69 $ pour une utilisation sur un seul site et incluent un an d’assistance et de mises à jour. Si vous souhaitez installer ce thème sur des sites supplémentaires, l’option Business vous permet de le faire pour jusqu’à trois d’entre eux, pour 99 $. L’agence, pour 199 $, supprime toutes ces limites et inclut également des discussions en direct et une assistance prioritaire.

OceanWP (Crédit image : OceanWP)

4. OceanWP

Un beau thème populaire pour vous aider à créer des blogs saisissants

Raisons d’acheter

+Le thème principal est gratuit+De nombreuses options de personnalisation

OceanWP est un autre thème de blog qui se présente comme étant gratuit, et d’une certaine manière il l’est. La fonctionnalité de base est. C’est un thème WordPress très populaire, ayant été téléchargé plus de 3,6 millions de fois. C’est un thème entièrement réactif et prêt pour la rétine qui ne s’adresse pas seulement aux blogs – il renforce actuellement ses capacités de commerce électronique, par exemple. L’un des avantages d’OceanWP est le nombre de démos disponibles – sélectionnez celle que vous souhaitez appliquer à votre site en quelques clics… sauf qu’il y a un hic : la grande majorité d’entre elles ne sont pas gratuites. Vous trouverez quelques démos gratuites, et toutes celles que nous avons vues sont très bien faites, mais si vous avez envie d’une démo “pro”, vous devrez distribuer l’argent.

Les prix commencent à 39 $ par an pour un seul site et sont fournis avec 12 extensions premium et 109 démos professionnelles. Si vous travaillez sur plusieurs sites, vous pouvez choisir Business pour 3 (79 $ par an) ou Agence pour 25 (129 $ par an). Il existe également un prix unique à vie si vous détestez les abonnements de 159 $, 319 $ et 519 $ respectivement.

Typologie (Crédit image : MEKS)

5. Typologie

Ce thème peut vous aider à créer un blog propre et minimaliste avec suffisamment d’options de personnalisation pour garder vos visiteurs intéressés

Raisons d’acheter

+Propre+Minimaliste+Bonne gamme de personnalisation

Si vous vous concentrez uniquement sur l’écriture et que vous ne vous souciez pas de choses comme des images ou des vidéos, alors la typologie pourrait être le thème qu’il vous faut. Semblable à Hemingway ci-dessus, son objectif est de créer un site minimaliste pour mettre en valeur vos mots avant tout. Mais bien sûr, vous pouvez également ajouter des images et des vidéos si vous le souhaitez, ce qui enrichit simplement l’apparence de la page, plutôt que de la distraire.

Il est livré avec des options d’en-tête, plusieurs choix de pagination, y compris un défilement infini et des widgets personnalisés (qui résident dans la barre latérale). Typology prend également en charge les publications multi-auteurs, la personnalisation des pages 404 et même l’intégration du commerce électronique.

Vous pouvez essayer tout cela gratuitement pendant sept jours, ou jeter un œil à quelques exemples concrets sur le site Web de l’entreprise, et si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez l’acheter pour 59 $, ce qui comprend les futures mises à jour et six mois de technologie. soutien (qui peut être augmenté de six mois supplémentaires pour 17,63 $).