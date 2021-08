Meilleurs thèmes WordPress pour portfolios en 2021

L’une des beautés du créateur de site Web et de la solution d’hébergement Web qu’est WordPress est sa personnalisation. Avec un peu de peaufinage de code, vous pouvez donner à votre site l’apparence que vous voulez. Mais un tel pouvoir peut être intimidant. Par où commencez-vous ? Comment faites-vous? Combien de temps cela vous prendrait-il ?

Heureusement, de nombreux créateurs ont fait tout le travail pour vous : il existe une pléthore de thèmes que vous pouvez appliquer à votre site pour le transformer en quelques secondes. Dans cet esprit, nous avons examiné cinq des meilleurs thèmes de style portfolio WordPress visant à faire ressortir votre entreprise créative.

Angle (Crédit image : WP Zoom)

1. Angle

Grand Portfolio Un joli modèle simplifié à la hauteur de son nom grâce à l’optimisation du référencement et au générateur de contenu

Raisons d’acheter

+Propre+Minimaliste+Moderne

Angle a été créé par WPZoom, qui propose une multitude de thèmes. Angle offre un look très épuré. Comme pour presque tous les thèmes, celui-ci couvre tout, d’une page principale aux publications individuelles, et il existe suffisamment de possibilités de personnalisation pour le transformer en l’affichage idéal pour votre travail ou votre entreprise. Des widgets sont également disponibles pour une personnalisation plus poussée.

Comme on peut s’y attendre d’un thème moderne, il est conçu pour être réactif (c’est-à-dire qu’il s’adapte à l’écran sur lequel il est affiché – qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau, d’une tablette ou d’un téléphone), et peut gérer la haute résolution “rétine” des appareils portables modernes .

Le thème vous coûtera 69 $ par an et comprend un an de mises à jour et de support, mais vous avez également une option d’achat unique de 159 $ (actuellement réduite de 395 $). Les mises à jour et le support sont illimités pour cette option. Alternativement, il convient de mentionner que 129 $ par an vous procureraient tous les 37 thèmes WordPress de WPZoom.

Littoral (Crédit image : CSSIgniter)

2. Littoral

Créez un portfolio saisissant pour mettre magnifiquement en valeur votre travail

Raisons d’acheter

+ Affichage éclatant de votre photographie + Optimisé pour le référencement + Widgets personnalisés

Le but de Coastline est de mettre votre photographie au premier plan. Le menu principal est composé de grandes vignettes, comme exemples de votre travail pour chacune de vos catégories. La barre latérale est placée sur la gauche et nous avons vraiment aimé qu’elle soit ancrée en position : peu importe à quel point vous faites défiler vers le bas, elle est toujours là, prête à emmener votre visiteur vers une autre page de votre site (bien sûr, cela ne s’applique pas lorsqu’il est consulté sur un écran de téléphone, mais montre simplement à quel point la conception réactive de ce thème est bonne).

Coastline est actuellement proposé à 49 $ (pour le moment, il est réduit à 34,3 $). Il s’agit de frais uniques, mais si vous avez besoin d’assistance et de mises à jour au-delà de votre première année, vous devrez payer à nouveau pour le privilège. Un peu plus – 69 $ (pour le moment, il est réduit à 48,3 $) – vous donne accès à tous les thèmes de CSS Igniter (encore une fois pour un an de mises à jour et de support). Si vous êtes le genre de personne qui préfère payer une fois pour toute une vie de support et de mises à jour, tous leurs thèmes peuvent être les vôtres pour 249 $ (pour le moment, il est réduit à 174,3 $).

Élégant (Crédit image: Future)

3. Élégant

Un thème très polyvalent et magnifiquement conçu

Raisons d’acheter

+Personnalisable+Polyvalent+Élégant

Si vous connaissez Themify, les concepteurs du thème Elegant, vous saurez qu’ils incluent leur « constructeur glisser-déposer » avec chaque achat, ce qui signifie qu’il est incroyablement facile de personnaliser leur thème pour répondre à vos besoins exacts, en ajoutant et déplacer les modules où vous le souhaitez sur la page.

Elegant est le bon nom pour ce… thème élégant. Il est livré avec sa propre typographie et est même livré avec des filtres qui se déclenchent lorsque vous passez la souris sur vos photos. Ceux-ci incluent le sépia, le flou et les niveaux de gris. Diverses options de mise en page sont proposées, ainsi que la possibilité de personnaliser l’en-tête de chaque page.

Elegant est un thème très beau et simple qui coûte 59 $. Cela comprend un an de support et de mises à jour, et le droit de l’utiliser sur autant de sites que vous le souhaitez. Themify offre également une garantie de remboursement de 30 jours, ainsi qu’une remise de 50 % si vous passez d’un autre thème. Vous pouvez également accéder à tous les thèmes de Themify, pour 89 $.

Galerie Pro (Crédit image : STUDIOPRESS)

4. Galerie Pro

Un thème polyvalent et simple, mais visuellement efficace

Raisons d’acheter

+Approche épurée et minimaliste+Widgets de personnalisation

Raisons à éviter

-Cher

Gallery Pro vise le look minimaliste, ce qui n’est pas négatif, on vous l’assure. Comme pour tous les thèmes modernes, il est entièrement réactif et a fière allure quel que soit l’écran à partir duquel il est visualisé. Bien entendu, tout comme les autres, il est entièrement personnalisable, vous permettant de modifier son arrière-plan, ses couleurs et son contenu. Il est également livré avec une série de modèles pour vous aider à créer de nouvelles pages, telles que des blogs et des pages de destination, avec très peu d’effort. Vous pouvez mélanger et assortir vos pages avec divers éléments de conception, y compris « pleine largeur » qui, comme son nom l’indique, vous permet d’afficher une photo, occupant toute la largeur de l’écran – ou de la fenêtre. Divers widgets de personnalisation font également partie de l’affaire.

Le seul inconvénient est vraiment son prix. C’est sensiblement le thème le plus cher de la liste car il n’y a pas d’abonnement annuel : 129,95 $ est un achat unique. Il comprend le « Genesis Framework » de StudioPress, des mises à jour continues et un an de support.

Nikkon (Crédit image: Kaira)

5. Nikkon

Peut-être un thème idéal pour lancer votre carrière de photographe en ligne

Raisons d’acheter

+Gratuit+Simple+Assez de fonctionnalités pour commencer

Nikkon est un thème simple, mais il présente un avantage imbattable sur les autres de cette liste : il est gratuit. Maintenant, bien sûr, il n’aura pas toutes les cloches et tous les sifflets offerts par les autres, mais si vous débutez, vous ne pouvez vraiment pas battre gratuitement. Alors, qu’est-ce que vous obtenez pour votre argent?

Idéale pour les amateurs de photographie, la page principale de ce thème propose une mise en page basée sur une grille, afin que vous puissiez afficher vos images clairement et facilement. Vous pouvez ancrer une barre d’outils de partage afin qu’elle soit toujours disponible, quelle que soit la distance parcourue par un visiteur. Le thème est livré avec plusieurs styles d’en-tête pour répondre à vos besoins, prend en charge les blogs et s’intègre également à WooCommerce si vous décidez de vendre vos photos. Dans l’état actuel des choses, il est idéal pour débuter, et il existe également une option Nikkon Pro avec une fonctionnalité supplémentaire lorsque vous êtes prêt à les payer.

Crédit d’image supérieur : CSSIgniter