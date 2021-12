Meilleurs thermostats intelligents qui ne nécessitent pas de fil C 2021

Meilleur

La plupart des meilleurs thermostats intelligents nécessitent un fil C (fil « commun ») pour fournir suffisamment de puissance pour les écrans LED et les fonctions avancées alimentées par Wi-Fi. C’est pourquoi certains propriétaires ont besoin de thermostats intelligents sans fil C. Les thermostats ci-dessous fonctionnent à faible puissance ou sont livrés avec des adaptateurs secteur DIY que tout le monde peut installer. Voici nos choix préférés qui vous aideront à éviter d’embaucher un professionnel pour recâbler votre maison – n’oubliez pas que certains thermostats ont des performances plus fiables sans fil C que d’autres.

Simple et direct : le thermostat intelligent Nest Thermostat E



Notre premier choix pour le meilleur thermostat intelligent sans fil C va au Nest Thermostat E. Son écran affiche simplement le réglage de la température, tandis que l’application vous permet de prioriser le refroidissement de certaines pièces, de modifier les paramètres lorsque vous êtes absent et de vous informer s’il détecte un problème. Plus important encore, le Thermostat E dispose d’une batterie lithium-ion rechargeable intégrée qui contourne l’exigence du fil C. Alors si vous pouvez encore le trouver en stock, ce thermostat minimaliste reste une option fiable et abordable.

Quelques recâblages requis : ecobee SmartThermostat (5e génération)



Le thermostat intelligent de 5e génération d’ecobee s’appuie sur tout ce qui a rendu ses prédécesseurs formidables – il prend en charge jusqu’à 32 capteurs d’ambiance, avec un excellent affichage et une compatibilité avec la plupart des assistants intelligents. Quoi de neuf? Il ajoute des commandes vocales Alexa intégrées avec des micros intégrés impressionnants et un haut-parleur, vous pouvez donc facilement changer la température en quelques mots. Le modèle de cinquième génération n’a pas besoin de fil C, mais il est livré avec un kit d’extension d’alimentation que vous devrez câbler à votre tableau de commande de fournaise.

Pour les systèmes haute tension : Mysa Smart Thermostat



Le thermostat intelligent rare qui est compatible avec 120V-240V, plinthes électriques et radiateurs à air pulsé, le thermostat intelligent Mysa peut être installé vous-même en quelques minutes, est compatible avec Alexa, Google et HomeKit, et dispose de tous les outils intelligents vous devez réduire votre consommation d’énergie : programmation d’applications, géofencing pour suivre lorsque vous êtes loin de chez vous, préchauffage ou pré-refroidissement en fonction de votre emploi du temps et rapports énergétiques détaillés pour d’éventuelles améliorations.

Soyez prudent… : Google Nest Learning Thermostat – 3e génération



Le Nest Learning Thermostat reste l’un des thermostats les plus intelligents et les plus utiles aujourd’hui, prenant en charge plusieurs zones, les horaires appris, l’intégration Alexa/Google Assistant et la surveillance CVC. Cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes de cycle d’alimentation si vous l’installez sans fil C. Google a publié un nouveau connecteur d’alimentation Nest en tant que substitut du fil C pour une alimentation constante, mais cela ne fonctionnera pas pour tous les foyers. Tous les thermostats Nest sont suffisamment performants pour risquer de tester sans fil C, mais conservez le reçu au cas où.

Vérifiez votre tension : Google Nest Thermostat



Le plus récent Nest est un autre thermostat qui peut fonctionner sans fil C, mais dans notre examen du thermostat Nest, nous avons fini par en câbler un. Cela dépend entièrement du fait que vos fils R et Y atteignent la tension nécessaire pour tout alimenter ; Sinon, votre thermostat Nest arrêtera certaines fonctionnalités pour garantir que le contrôle de la température centrale fonctionne toujours. Si votre système CVC est entièrement compatible, il s’agit d’une machine polyvalente et abordable qui utilise la géolocalisation et le suivi des mouvements pour détecter lorsque vous n’êtes pas à la maison, ce qui vous permet d’économiser beaucoup d’argent. Sinon, essayez d’installer le nouveau connecteur d’alimentation Nest et voyez si cela résout vos problèmes.

Adaptez votre maison : Nest Power Connector – Nest Thermostat C Wire Adapter



Si votre thermostat Nest rencontre des problèmes d’alimentation qui limitent ses fonctionnalités, vous avez besoin de ce connecteur d’alimentation pour remplacer le fil C. La vidéo explicative de Google vous montrera comment en installer un ; si le bricolage vous semble trop de travail, vous pouvez l’acheter via le Google Store et payer 99 $ de plus pour qu’un pro l’installe, ou bien opter pour une autre marque.

Meilleure marque, coût le plus bas : ecobee Lite SmartThermostat



L’ecobee 3 lite manque quelques fonctionnalités pratiques de la 5e génération, comme un capteur de présence intégré et une commande vocale intégrée. Cependant, c’est une excellente option économique, et vous pouvez toujours contrôler entièrement le chauffage et la climatisation de votre maison depuis n’importe où dans le monde via l’application ou dans votre maison avec des appareils assistants intelligents. L’ecobee3 lite est également livré avec le kit d’extension d’alimentation pour éviter le besoin d’un fil C.

Choix de budget: Emerson Sensi Wi-Fi Smart Thermostat pour Smart Home (ST55)



Si cela ne vous dérange pas un peu d’un look daté et de l’absence d’un écran lumineux 24h / 24 et 7j / 7, alors le thermostat intelligent Sensi d’Emerson est votre meilleur choix pour votre budget. Il ne nécessite qu’un fil C pour les systèmes de chauffage et de refroidissement uniquement (ou les pompes à chaleur), et il dispose toujours d’une connectivité Wi-Fi complète, d’une application simple, de commandes de programme simples et d’une configuration minimale requise.

Pour les unités AC autonomes : Sensibo Sky – Smart Home Air Conditioner System



Fil C mis à part, certains d’entre vous n’ont peut-être même pas de climatisation centrale, mais voudront quand même gérer le climat dans toute la maison. Pour cela, le Sensibo Sky contrôle votre fenêtre ou vos appareils AC mobiles, vous permettant de configurer des programmes de climatisation ou de chauffage ou de choisir des températures spécifiques via la surveillance wifi. De plus, il rend vos unités AC contrôlables via les commandes Echo ou Google Home.

Pas de fil C ? Pas de problème (surtout) !

La majorité des vieilles maisons et des systèmes de chauffage/refroidissement n’auront pas de fil C. Étant donné que vous n’êtes peut-être pas à l’aise d’installer le fil vous-même ou de payer un électricien, ces thermostats intelligents sans fil C réduiront toujours vos factures d’énergie. Certains utilisent des batteries que vous devrez constamment remplacer, tandis que d’autres nécessitent un kit d’extension d’alimentation qui nécessitera toujours un câblage simple de votre part. Beaucoup d’entre eux font partie des meilleurs thermostats intelligents, vous pouvez donc être assuré qu’une exigence de fil C n’équivaut pas à une meilleure qualité.

Si vous préférez une unité indolore et alimentée par batterie, le Nest Thermostat E est votre meilleure option, d’autant plus qu’il est très abordable par rapport aux autres thermostats. Il possède de nombreuses fonctionnalités intelligentes telles que la détection de mouvement et multi-pièces, les commandes Google Assistant et Alexa, ainsi qu’un modèle à éloignement automatique. À ce stade, il s’agit d’un thermostat relativement ancien et Google est principalement passé au nouveau thermostat Nest. Pourtant, comme nous l’avons expliqué dans notre article Nest Thermostat E vs Nest Thermostat, le vieux chien a quelques astuces qui en font un meilleur choix.

Le fonctionnement de votre Nest ou Nest Learning Thermostat avec un connecteur d’alimentation varie d’une maison à l’autre. Pour plus de cohérence, pensez plutôt à ecobee.

De plus, un thermostat Nest – ou un Nest Learning Thermostat (3e génération) plus ancien – nécessite un peu plus d’énergie que le Nest E et peut être compromis sans fil C en conséquence. Google a publié le nouveau connecteur d’alimentation Google Nest pour contourner l’exigence du fil C, et il a résolu ces problèmes pour certaines personnes, mais d’autres critiques signalent que leurs problèmes de faible puissance n’ont pas disparu, même avec le nouveau connecteur d’alimentation. Ainsi, le fait qu’un Nest fonctionne sans fil C peut varier d’une maison à l’autre.

Si vous avez un peu de savoir-faire en électricité (et un peu d’argent supplémentaire), le SmartThermostat ecobee vous demandera de câbler un kit d’extension d’alimentation pour remplacer le fil C manquant. Heureusement, ecobee les a conçus en pensant à une installation de bricolage, le processus ne devrait donc pas être trop compliqué. Une fois installé, c’est le meilleur thermostat intelligent pour plusieurs zones, ce qui signifie qu’il est idéal pour les personnes ayant de grandes maisons où les pièces sont chauffées de manière inégale. De son intégration de capteur multi-pièces à son Alexa intégré pour contrôler toute votre maison, l’offre d’ecobee est vraiment le roi des thermostats intelligents – et son prix le reflète.

Ou, si vous vous sentez audacieux, vous pouvez franchir le pas, utilisez un simple kit Venstar pour installer un nouvel ensemble de fils compatibles CVC. Avec cet outil installé, pratiquement n’importe quel thermostat intelligent devrait être compatible avec le chauffage et la climatisation de votre maison.

