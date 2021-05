Meilleurs thermostats intelligents qui ne nécessitent pas de fil C 2021

Meilleur

La plupart des meilleurs thermostats intelligents nécessitent un fil C (fil «commun») pour l’alimenter en raison de leurs écrans LED et de leurs fonctions avancées alimentées par Wi-Fi, ce qui conduit les propriétaires de maisons avec des systèmes de chauffage plus anciens à rechercher des thermostats intelligents sans besoin de fil C. Si vous n’avez pas encore de fil C dans votre système, ces thermostats intelligents utilisent des sources d’alimentation ou des adaptateurs séparés qui vous permettent de surveiller le climat de votre maison sans avoir à engager un professionnel pour recâbler votre maison.

Simple et direct: Nest Thermostat E



Notre premier choix pour le meilleur thermostat intelligent sans fil C va au Nest Thermostat E. C’est une excellente option pour les personnes qui ne veulent pas dépenser trop et qui préfèrent les appareils minimalistes. L’écran affiche simplement le réglage de la température, tandis que l’application vous permet de prioriser le refroidissement de certaines pièces, de modifier les paramètres lorsque vous êtes absent et de savoir si elle détecte un problème. Plus important encore, le Thermostat E dispose d’une batterie lithium-ion rechargeable intégrée qui contourne l’exigence du fil C.

Quelques recâblages requis: ecobee SmartThermostat (5e génération)



Le thermostat intelligent de 5e génération d’ecobee s’appuie sur tout ce qui a rendu ses prédécesseurs formidables (jusqu’à 32 capteurs d’ambiance, excellent écran, fonctionne bien avec tous les assistants intelligents) en ajoutant une commande vocale Alexa intégrée et un haut-parleur. Comme ses frères ecobee, le modèle de cinquième génération n’a pas besoin d’un fil C, mais il est livré avec un kit d’extension d’alimentation que vous devrez câbler au tableau de commande de votre fournaise.

Pour les systèmes haute tension / secteur: Mysa Smart Thermostat



Le rare thermostat intelligent compatible avec les plinthes électriques 120V-240V et les radiateurs à ventilation forcée, le thermostat intelligent Mysa peut généralement être installé vous-même en quelques minutes, est compatible avec Alexa, Google et HomeKit, et dispose de tous les outils intelligents. vous devez réduire votre consommation d’énergie. Planification d’applications, géorepérage pour suivre lorsque vous êtes loin de chez vous, préchauffage ou pré-refroidissement en fonction de votre programme et rapports énergétiques détaillés pour d’éventuelles améliorations.

Procédez avec prudence …: Nest Learning Thermostat (3e génération)



Le Nest Learning Thermostat reste l’un des thermostats les plus intelligents et les plus utiles d’aujourd’hui, prenant en charge plusieurs zones, les horaires appris, l’intégration Alexa / Google Assistant et la surveillance CVC. Il n’a pas non plus besoin d’un fil C, bien que certains utilisateurs aient découvert des problèmes de cycle d’alimentation qui peuvent ou non être un problème pour vous sans fil C. C’est assez bon que nous vous recommandons de risquer un achat quoi qu’il en soit.

Vérifiez votre tension: thermostat Nest



Le plus récent Nest est un autre thermostat qui peut fonctionner sans fil C, mais dans notre examen des thermostats Nest, nous avons fini par devoir en câbler un. Cela dépend entièrement du fait que vos fils R et Y atteignent la tension nécessaire pour tout alimenter. sinon, votre thermostat Nest arrêtera certaines fonctionnalités pour garantir que le contrôle de la température interne fonctionne toujours. Si votre système CVC est entièrement compatible, il s’agit d’une machine polyvalente et abordable qui utilise le géorepérage et le suivi de mouvement pour détecter lorsque vous n’êtes pas à la maison, ce qui vous permet d’économiser beaucoup d’argent.

Meilleure marque, coût le plus bas: ecobee3 lite



L’ecobee 3 lite manque quelques fonctionnalités pratiques de la 5e génération, comme un capteur de présence intégré et une commande vocale intégrée. Cependant, c’est une excellente option économique et vous pouvez toujours contrôler entièrement le chauffage et la climatisation de votre maison depuis n’importe où dans le monde via l’application ou dans votre maison avec des assistants intelligents. L’ecobee3 lite est également livré avec le kit d’extension d’alimentation qui vous permet de contourner le besoin d’un fil C.

Milieu de la route: ecobee4



Si vous souhaitez économiser un peu d’argent par rapport au dernier thermostat ecobee, le modèle de quatrième génération est une option intéressante de niveau intermédiaire. Comme l’ecobee SmartThermostat, il intègre Alexa et fonctionne avec Google Assistant et HomeKit, est compatible avec les capteurs d’ambiance à distance et permet des économies d’énergie identiques. Vous manquerez simplement les appels Alexa, Spotify Connect, le streaming Bluetooth, la bande Wi-Fi 5.0 et le bel écran en verre du nouveau modèle.

Choix économique: Thermostat intelligent Wi-Fi Emerson Sensi



Si vous ne craignez pas un look un peu daté et l’absence d’un écran lumineux 24/7, alors le thermostat intelligent Sensi d’Emerson est votre meilleur choix de budget. Il ne nécessite qu’un fil C pour les systèmes de chauffage et de climatisation uniquement (ou les pompes à chaleur), et il dispose toujours d’une connectivité Wi-Fi complète, avec une application simple, des commandes de programme faciles et une configuration minimale requise.

Pour les unités AC autonomes: Sensibo Sky



Mis à part le fil C, certains d’entre vous n’ont peut-être même pas l’air central, mais voudront quand même gérer le climat dans toute votre maison. Pour cela, le Sensibo Sky contrôle votre fenêtre ou vos appareils mobiles AC, vous permettant de configurer des horaires de climatisation ou de chauffage ou de choisir des températures spécifiques grâce à la surveillance wifi. De plus, il rend vos unités AC contrôlables via les commandes Echo ou Google Home.

Pas de fil C? Pas de problème (surtout)!

La majorité des maisons anciennes et des systèmes de chauffage / climatisation n’auront pas de fil C. Puisque vous n’êtes peut-être pas à l’aise d’installer le fil vous-même ou de payer pour un électricien, ces thermostats intelligents sans fil C réduiront toujours vos factures d’énergie. Certains utilisent des batteries que vous devrez continuer à remplacer, tandis que d’autres nécessitent un kit d’extension d’alimentation qui nécessitera toujours un câblage simple de votre part. Beaucoup d’entre eux font également partie des meilleurs thermostats intelligents, vous pouvez donc être assuré qu’une exigence de fil C n’équivaut pas à une meilleure qualité.

Si vous préférez une unité sans douleur et alimentée par batterie, le Nest Thermostat E est votre meilleure option, d’autant plus qu’il est si abordable par rapport aux autres thermostats. Il possède de nombreuses fonctionnalités intelligentes telles que la détection de mouvement et multi-pièces, les commandes de l’Assistant Google et d’Alexa, ainsi qu’un mode d’absence automatique, mais son écran lisse et givré est discret et se fondra dans votre mur. Il s’agit d’un thermostat relativement ancien à ce stade, et Google est principalement passé au nouveau thermostat Nest. Pourtant, comme nous sommes tombés en panne dans notre article Nest Thermostat E vs Nest Thermostat, le vieux chien a quelques astuces qui en font un meilleur choix. De plus, un thermostat Nest demande un peu plus de puissance et peut donc être compromis sans un fil C.

Si vous avez un peu de savoir-faire électrique (et un peu d’argent supplémentaire), l’ecobee SmartThermostat vous demandera de câbler un kit d’extension de puissance pour remplacer le fil C manquant, mais ecobee les a conçus avec une installation de bricolage à l’esprit. Une fois installé, c’est le meilleur thermostat intelligent pour plusieurs zones, ce qui signifie qu’il est idéal pour les personnes ayant de grandes maisons où les pièces sont chauffées de manière inégale. De son intégration de capteur multiroom à son Alexa intégré pour contrôler toute votre maison, l’offre d’ecobee est vraiment le roi des thermostats intelligents – et son prix le reflète.

Ou, si vous vous sentez audacieux, vous pouvez franchir le pas, utiliser un simple kit Venstar pour installer un nouvel ensemble de câbles compatibles HVAC. Avec cet outil installé, pratiquement tous les thermostats intelligents devraient être compatibles avec le chauffage et la climatisation de votre maison.

