Meilleurs tireurs, joueurs les plus rapides, les plus forts et les plus prometteurs du jeu

NBA 2K22 est là et meilleur que jamais.

talkSPORT a pu se lancer sur le dernier titre de 2K et la série reste un succès grand public pour son mode carrière profond et ses excellentes mécaniques de jeu.

NBA 2K22 a relooké son tir

En parlant de cela, 2K a de nouveau ajusté la prise de vue. Il y a eu des critiques l’année dernière selon lesquelles 2K21 rendait trop difficile pour les nouveaux arrivants et les débutants de frapper leurs coups.

Cette année, The Shot Meter a été redimensionné, s’étendant lorsque vous prenez des photos de haute qualité avec de bons tireurs, mais diminuant lorsque vous prenez des photos très contestées, tirez avec des tireurs de faible qualité ou si votre joueur est fatigué.

Mais qui sont les meilleurs tireurs du jeu ? La NBA est une ligue à trois points peut-être plus que jamais au cours des 10 dernières années. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs tireurs à trois points sur NBA 2K22 sur 99.

Pas de surprise, Steph Curry est le meilleur tireur à trois points

Stephen Curry – 99

Klay Thompson – 95

Joe Harris – 90

Seth Curry – 90

Duncan Robinson – 90

Kevin Durant – 89

Joe Ingles – 88

Marcus Morris père – 88

Michael Porter Jr – 87

Bryn Forbes – 87

Tony Snell – 87

Damien Lillard – 87

Luka Doncic – 86

James Harden – 86

Jayson Tatum – 86

Devin Booker – 86

Traé Young – 86

Khris Middleton – 86

Paul George – 86

Donovan Mitchell – 86

Zach Lavine – 86

Meyers Léonard – 86

Davis Bertans – 86

Wayne Ellington – 86

Chris Paul – 85

Mike Conley – 85

Bogdan Bogdanovic – 85

Buddy Hield – 85

Bojan Bogdanovic – 85

Isaïe Thomas – 85

Darius Miller – 85

Corey Kispert – 85

Georges Niang – 85

JJ Redick – 85

Desmond Fléau – 85

Maxi Kléber – 85

Luc Kennard – 85

Steph Curry est précisément le bon choix pour la machine à sous numéro un et 99 n’est pas excessif du tout.

L’homme de Golden State est à plus de 43% des terres à trois points tout au long de sa carrière.

Avec James Harden, Curry est l’un des deux seuls joueurs à avoir marqué au moins 300 points à 3 points en une seule saison – un exploit qu’il a accompli quatre fois.

Beaucoup pensent que Steph Curry est le meilleur tireur de l’histoire de la NBA

Il détient désormais quatre des cinq meilleures marques à trois points en une seule saison de l’histoire de la NBA, y compris la marque de 402 qu’il a établie lors de sa campagne unanime de MVP.

Si vous cherchez à ajouter des éléments à votre équipe en mode GM, des noms comme Duncan Robinson, Joe Harris et Seth Curry – le frère cadet de Steph – représentent des options abordables et peut-être surprenantes en tant que spécialistes à trois points.

Ailleurs, si vous voulez que les joueurs les plus rapides du jeu vous assurent de pouvoir accélérer le rythme et distancer les plus grandes équipes, ou si vous voulez détruire les gens sur une pause rapide, voici les joueurs dont vous avez besoin pour y arriver.

Russell Westbrook, Anthony Davis et LeBron James ont déjà eu du succès dans l’équipe olympique américaine, et maintenant ils sont ensemble sur les Lakers

Keon Johnson : Vitesse – 97, Accélération – 97

Russell Westbrook : Vitesse – 96, Accélération – 96

Jared Harper : Vitesse – 93, Accélération – 93

Donovan Mitchell : Vitesse – 96, Accélération – 90

Ben Simmons : Vitesse – 92, Accélération – 92

Lonnie Walker IV : Vitesse – 91, Accélération – 91

Giannis Antetokounmpo : Vitesse – 90, Accélération – 87

Donte DiVincenzo : Vitesse – 89, Accélération – 89

Damian Lillard : Vitesse – 88, Accélération – 88

LeBron James : Vitesse – 87, Accélération – 87

James Harden : Vitesse – 87, Accélération – 87

Pour les joueurs les plus forts, le plus souvent, vous regardez de gros méchants attaquants.

Lorsque les centres sont généralement situés dans et autour de la région des sept pieds, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils soient les moteurs de la NBA. Mais, il y a aussi des monstres sportifs qui sont inclus à juste titre.

Les graphismes ont toujours été le point fort de 2K avec leur franchise NBA

Joël Embiid – 95

André Drummond – 95

Giannis Antetokounmpo – 94

Montrezl Harrell – 94

DeMarcus Cousins ​​– 94

Nikola Jokic – 93

Aron Baynes – 92

Anthony Davis – 92

Al Horford – 91

Sion Williamson – 90

Jusuf Nurkic – 90

LeBron James – 89

Lorsque vous souhaitez accéder au mode MyGM ou participer à une campagne de ligue, effectuer des échanges est vital.

Dans 2K, il y a certains joueurs que vous devriez échanger pour faire des pierres angulaires de la franchise pour les années à venir, mais il y a certaines stars que vous ne devriez même pas penser à lâcher.

Cade Cunningham est la jeune star la plus brillante du jeu

Vous trouverez ci-dessous les joueurs avec le plus grand potentiel sur le jeu âgés de moins de 25 ans.

Cade Cunningham, 20 ans – A+

Zion Williamson, 21 ans – A+

Luka Doncic, 22 ans – A+

Jayson Tatum, 23 ans – A+

Jalen Green, 19 ans – A

Balle LaMelo, 20 – A

Evan Mobley, 20 ans – Un

Ja Morant, 22 ans – A

Trae Young, 23 ans – A

Devin Booker, 24 ans – A