Meilleurs tournois d’été d’esports 2021

L’été 2021 est déjà riche en tournois esports, malgré la lutte en cours contre le coronavirus.

De nombreux pays ont ouvert leurs compagnies aériennes et les vaccinations sont en cours. À l’heure actuelle, les organisateurs organisent des événements sans téléspectateurs, mais il est possible que les téléspectateurs soient autorisés à accéder aux sites d’ici la fin de la saison. Ci-dessous, nous parlerons des tournois passés et de ceux que nous aurons l’occasion de voir dans un futur proche.

WePlay Major 2021 (DOTA 2)

Le studio WePlay a été désigné pour organiser le deuxième et dernier Dota Major de la saison à Kiev. Le tournoi s’est déroulé début juin au format LAN à l’Esports Arena mais sans spectateurs. Dix-huit équipes de six régions y ont participé. L’événement s’est déroulé dans un format familier avec une phase Wild Card, une phase de groupes et des éliminatoires, et avec les commodités habituelles d’un bureau d’analystes et de talents de diffusion de haute qualité. Malheureusement pour les fans de matchs serrés, la Grande Finale du Major était à sens unique. La formation chinoise LGD a battu Evil Geniuses de manière dominante 3-0.

WePlay Major 2021 était la dernière chance pour les équipes de recevoir des invitations directes au tournoi principal de l’année The International 10.

ESL One été 2021 (DOTA 2)

Le prochain tournoi Dota 2 a commencé juste après le Major – ESL One Summer. Les organisateurs ont invité directement neuf équipes, tandis que trois autres ont été déterminées sur le résultat des qualifications fermées. Pendant ce temps, le classement des séries éliminatoires dépendait du nombre de points DPC. Tous les matchs, à l’exception du match final, ont été organisés dans un format au meilleur des trois. La finale a été jouée par l’équipe russe Virtus.Pro et l’équipe coréenne T1. Le Virtus.pro a perdu contre les Coréens T1 avec un score de 3-2.

IEM été 2021 (CS:GO)

Ce tournoi CS:GO a eu lieu en même temps que le deuxième Dota Major et les fans ont eu l’opportunité de soutenir l’équipe de SIC Gambit Esports alors qu’ils battaient OG en finale avec un score de 3-0 dévastateur. Il convient de noter que l’équipe russe a failli être éliminée au début du tournoi, après avoir perdu contre Team Vitality avec un score de 2-0, et a dû se battre dans le Lower Bracket. Mais de manière dramatique, l’équipe a fini par se qualifier pour la Grande Finale et a remporté la victoire ultime.

Finales BLAST Premier printemps 2021 (CS:GO)

Un autre tournoi réussi pour les équipes de SIC. Les huit équipes les plus fortes, qui avaient reçu des places dans l’événement sur la base de leurs performances passées lors des compétitions de printemps, se sont affrontées lors de la compétition finale pour une part d’un prize pool de 425 000 $. Les séries éliminatoires ont eu lieu dans le format à double élimination. A la fin, Na’Vi et Gambit se sont affrontés en finale. Gambit s’est avéré plus fort et a balayé ses adversaires avec un score de 2-0.

IEM Cologne 2021 (CS:GO)

Cet événement doit avoir lieu à Cologne, en Allemagne, le 8 juillet. Vingt-quatre équipes provenant de chaque région compétitive s’affronteront pour le prix principal de 1 million de dollars. Compte tenu de l’amélioration des statistiques COVID en Allemagne, le tournoi devrait se dérouler comme prévu. Toutes les équipes devraient recevoir des visas sans aucun problème, mais les téléspectateurs ne seront certainement pas encore autorisés à assister en personne. Les fans devront donc profiter du beau jeu de leurs équipes préférées en ligne.

ESL Pro League Saison 14 (CS:GO)

Cette saison de la ligue ESL durera près de 30 jours. Les premiers matchs débuteront le 16 août. Il y a 24 équipes qui participeront au tournoi, et actuellement, 12 d’entre elles sont connues car elles sont les partenaires réguliers de la ligue. Les autres participants recevront des invitations en tenant compte des résultats du classement mondial ESL et des compétitions régionales. Un prize pool respectable de 750 000 $ sera à gagner pour les équipes.

L’International 10 (DOTA 2)

Peut-être que le plus grand événement esport de l’année, qui devait être organisé en Suède, est en danger. Les autorités du pays n’ont pas accordé au tournoi le statut de compétition d’élite, ce qui a entraîné des problèmes de visa pour de nombreux joueurs. Valve a déjà répondu aux fans qu’il cherchait de toute urgence un nouveau lieu, et ce sera censé être quelque part en Europe. Certains analystes sont d’avis que le tournoi pourrait être reporté pour la deuxième fois. La cagnotte devrait dépasser les 30 millions de dollars. Nous devrons donc garder un œil sur d’autres nouvelles.