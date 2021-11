Meilleurs trackers pour animaux de compagnie et colliers intelligents 2021

Meilleur

En tant qu’amoureux féroce des animaux, il est extrêmement important de garder mes bébés à fourrure bien-aimés sains et saufs. Donc, si vous êtes comme moi, saisir quelques-uns des meilleurs trackers pour animaux de compagnie et colliers intelligents de cette liste vous aidera à faire exactement cela. Vous pouvez utiliser ces gadgets pour animaux de compagnie à de nombreuses fins : localiser vos précieux animaux de compagnie dans les pires scénarios, suivre leur santé ou les entraîner. humainement avec ces choix de confiance. Voici quelques-uns des trackers pour animaux de compagnie et des colliers intelligents les plus fiables disponibles actuellement.

Tout-en-un : Whistle GO Explore GPS + Health + Fitness Tracker



Le tracker Whistle GO Explore étanche surveille la santé et la forme physique de votre chien, fournit des mises à jour de localisation GPS en temps réel, et bien plus encore. Vous avez besoin d’un abonnement et d’acheter un collier séparé, ce qui le rend un peu cher. Mais cela en vaut la peine pour toutes les fonctionnalités étonnantes que vous obtenez dans un seul produit.

Tag, c’est vous ! : Samsung Galaxy SmartTag+



Le Galaxy SmartTag + mis à niveau de Samsung possède tous les avantages du SmartTag petit et léger, et plus encore. Vous pouvez l’accrocher autour du cou des chats, des petits chiens et des plus gros chiots. Le modèle Plus apporte UltraWide Band à la table, résultant en un suivi plus précis uniquement pour les téléphones Samsung compatibles.

Solution sans cruauté : Dr.Trainer B1 Pro Dogs Bark Collier



Ce collier anti-aboiement de Dr.Trainer est livré avec une application compagnon pour les téléphones et les montres. Il entraîne sans douleur votre chien en utilisant des sons et des vibrations personnalisés pour modifier son comportement. Vous obtenez environ 14 jours de batterie en une seule fois et une résistance à l’eau IPX7. Les colliers antichocs sont toujours la solution à adopter avec votre chien !

Devenir mondial : Tracki Mini GPS Tracker



Tracki maîtrise l’art d’être minutieux avec sa couverture GPS mondiale. Ce petit tracker peut être attaché au harnais ou au collier de votre animal et fournir des mises à jour en temps réel. Cependant, l’appareil lui-même ne suffit pas. Vous devez payer des frais mensuels ou annuels pour l’utiliser. Malgré cela, les coûts globaux associés sont maigres par rapport aux avantages que vous obtenez.

Pour les utilisateurs d’iPhone : Apple AirTag



Samsung l’a peut-être fait en premier, mais Apple a parfaitement exécuté les AirTags. Le mauvais côté? Les appareils Android ne peuvent pas se connecter aux appareils Apple. Donc, si vous avez un iPhone, choisir l’Apple AirTag pour vos animaux de compagnie est une évidence. Vous pouvez même graver l’étiquette avec le nom de votre ami à quatre pattes.

Design élégant : Whistle Switch GPS + Santé + Fitness – Collier de chien intelligent



Tout comme le Whistle GO Explore, vous pouvez suivre la santé et l’emplacement de votre chien avec ce tracker. Vous êtes averti de chaque mouvement de votre chien. Il a un indice d’étanchéité IPX8 et il est conçu pour être mince et mince. Cela le rend adapté aux chiots de toutes tailles ou même aux animaux de compagnie plus petits tels que les chats. N’oubliez pas que cela aussi a un abonnement.

Écran tactile mince, moyen : Nzonpet Touch Screen Collar



Celui-ci est un autre collier sans cruauté conçu pour dresser les chiens contre les aboiements, mais avec une torsion. Il y a un écran tactile qui vous permet de sélectionner 12 bips et vibrations réglables. Il devra être renouvelé tous les 18 jours en moyenne. La puce à l’intérieur reconnaît l’aboiement spécifique de votre chien, il ne réagit donc pas aux autres chiens. Étonnamment, il est également étanche.

Où que vous alliez : Traqueur de chien GPS étanche Tractive



Les meilleurs traceurs GPS ont tous besoin d’un abonnement pour fonctionner, y compris le traceur GPS Tractive Waterproof. Il est expédié depuis l’UE, mais vous pouvez l’utiliser n’importe où avec un réseau LTE. Le seul hic, c’est que vous devez être sur le plan premium pour l’utiliser aux États-Unis. Du côté positif, il a des spécifications haut de gamme et vous bénéficiez d’une garantie de 14 jours.

Entraînez-vous plus intelligemment : collier anti-aboiement pour chien rechargeable DogRook



DogRook a incorporé une puce intelligente dans ce collier de dressage sans choc qui émet automatiquement un bruit ou un bourdonnement lorsque votre chien bourdonne. C’est un moyen sûr et efficace d’apprendre à vos chiots à ne pas chanter la chanson de leur peuple sans le solliciter. Le mouiller n’est pas une bonne idée car il n’est pas étanche.

Arrêtez ce woofing: Collier anti-aboiement pour chien StopWoofer



Ce collier intelligent a automatiquement un retour d’information sous forme de vibrations inoffensives et de bips pour l’entraînement à l’aboiement. Il dispose d’une fonction de sécurité brillante où l’appareil s’éteint de lui-même après le septième et dernier niveau de correction.

Gain sans douleur : NPS No Shock Anti-Bark Device



Si vous avez un chien qui est naturellement enclin à hurler, des colliers anti-aboiements intelligents comme celui-ci sont des solutions raisonnables. Le dispositif anti-aboiement NPS No Shock repose également uniquement sur l’audio et les vibrations. Vous obtenez un collier intelligent et hypoallergénique qui apprend le son de votre chien et ne réagit qu’à lui.

Pour les résidents des États-Unis : Jiobit – Le plus petit traqueur de localisation GPS en temps réel



Jiobit est un tracker léger, antichoc et étanche pour chats et chiens. Une fois que vous avez souscrit à un forfait mensuel, vous avez accès à une application Android et iOS. Il offre un suivi dans tout le pays aux États-Unis, des mises à jour en temps réel et une connectivité GPS, WiFi, Bluetooth et cellulaire.

Élevez vos chiots et chatons avec amour

Prendre soin d’un animal est un honneur et une bénédiction. Assurez-vous donc d’élever vos chiots et chatons avec le respect et l’adoration qu’ils méritent. Le Whistle GO Explore est le meilleur tracker pour animaux de compagnie et collier intelligent que je recommande. Il aide à surveiller tous les aspects vitaux de votre bébé à fourrure, en suivant les données de santé et de localisation. Le collier et le plan d’abonnement doivent être achetés séparément, mais vous ne trouverez un forfait aussi complet nulle part ailleurs.

Si vous avez un chanteur sans vergogne entre les mains, nous vous recommandons un collier intelligent anti-aboiement inoffensif pour les chiens de toutes formes et tailles. Le Dr.Trainer B1 Pro entraîne exceptionnellement bien vos chiots, et l’application compagnon est un outil pratique. Je vous supplie de ne jamais considérer le mal c’est un collier de choc.

La technologie est aussi excitante que possible, avec de nombreux produits intelligents étonnamment utiles pour les parents d’animaux de compagnie. Après avoir enfilé vos animaux de compagnie dans les meilleurs trackers et colliers intelligents, jetez un œil à nos meilleures recommandations d’aspirateurs robots pour les poils d’animaux. Cela peut être un peu intimidant pour votre compagnon à fourrure, mais il existe des moyens de garder votre robot aspirateur et vos animaux de compagnie en harmonie.

