Meilleurs trios de puissance dans le rock : 13 géants qui brisent les frontières

S’éloignant de la configuration rock traditionnelle d’un chanteur, de deux guitares, d’une basse et d’une batterie, le meilleur power trio trouve sa force en se déshabillant pour des éléments plus simplistes. Le format a permis aux groupes de créer un son qui s’étend bien au-delà de celui de seulement trois instruments. De l’aube du rock à nos jours, les meilleurs power trios ont souvent fourni une dose d’adrénaline au rock’n’roll.

Avec leur influence résonnant à travers les décennies, voici les 13 meilleurs power trios du rock.

13 : Blink-182

Avec un line-up classique composé de Tom Delonge, Travis Barker et Mark Hoppus, Blink-182 était le plus grand groupe pop-punk au monde pour une durée décente. Leur son a eu une grande influence, menant au succès de groupes comme Fall Out Boy, Paramore et bien d’autres. Enlevez votre pantalon et votre veste et Enema of the State sont les albums classiques et un excellent point de départ. – Sam Armstrong

12 : Journée verte

L’un des grands groupes à trois des années 90, Green Day est arrivé dans la conscience grand public avec l’album mégahit de 1994 Dookie. Pendant un certain temps, il semblait qu’ils allaient s’installer dans une sorte de statut d’aîné du pop-punk rock, mais la sortie d’American Idiot en 2004 a vu un renouveau massif pour le groupe en tant qu’entité commerciale, et ils sont devenus forts depuis. – Sam Armstrong

11 : Emerson, Lake & Palmer

Les géants du rock progressif Emerson, Lake et Palmer figuraient parmi les groupes de rock les plus populaires des années 70. Avec Keith Emerson aux claviers, Carl Palmer à la batterie et Greg Lake s’occupant d’une bonne partie du reste, leurs albums studio du début des années 70 comme Tarkus ont redéfini ce à quoi le rock pouvait ressembler. Les plus grands morceaux d’ELP, comme on les appelait souvent, incluent “Fanfare for the Common Man” et “Lucky Man”. – Sam Armstrong

10 : Ouais ouais ouais

Au tournant du siècle, la musique rock était dans un endroit étrange. En quelques années, plusieurs groupes ont émergé de New York à la suite du 11 septembre pour réveiller l’esprit du rock’n’roll. L’un de ces groupes était Ouai ouai ouai. Propulsé par un live explosif mené par la chanteuse principale Karen O, le groupe a offert une masterclass sur le succès du rock indépendant. Combinant des éléments d’art et de rock garage avec du post-punk, ils sont devenus l’un des principaux groupes du son dance-punk en plein essor qui a défini la ville de New York au début des années 2000. Lors de leur récente tournée mondiale, Yeah Yeah Yeahs a continué à montrer que l’énergie brute combinée à une instrumentation serrée est la bonne formule pour qu’un groupe de rock réussisse.

9 : Chemin de fer Grand Funk

D’une manière ou d’une autre, ce trio de hard rockers de Flint, dans le Michigan, passe souvent inaperçu malgré leur catalogue chargé de hits. Bien qu’ils aient élargi leur gamme au fil des ans, Chemin de fer Grand Funk a commencé en tant que power trio et bon nombre de leurs plus grands succès ont été écrits au cours de cette période. Des chansons telles que « We’re An American Band », « Some Kind of Wonderful » et « I’m Your Captain (Closer To Home) » ne sont pas seulement le rock essentiel des années 70, mais font également partie intégrante du recueil de chansons américain qui a défini le décennie. L’un des meilleurs trios puissants de l’époque, Grand Funk est devenu un grand favori des fans à leur apogée, vendant des arènes à travers les États-Unis. Vous auriez du mal à trouver une tenue similaire maîtrisant une combinaison d’accords de boogie rock, de soul et de puissance qui a canalisé le cœur du pays comme le pouvait Grand Funk.

8: ZZ Top

Ce trio de Texans a un style punitif de blues-meets-rock sudiste avec une puissance et un rythme qui seraient difficiles à reproduire pour les grands groupes. Billy Gibbons, connu pour son son de guitare tranchant et grondant, associé au bassiste et chanteur Dusty Hill et au batteur Frank Beard pour rendre la musique bien plus risquée que ne le prétendait leur façade dure, influençant des groupes allant de la country à la pop en passant par le rock traditionnel. En plus de leurs plus grandes chansons à la guitare, ZZ Top n’avait pas peur d’intégrer des éléments de new wave et de dance rock à leurs plus grands succès, dont “Sharp Dressed Man”, “Legs” et “Tush”, qui les a menés à leur intronisation au Rock And Roll Hall Of Fame en 2004.

7 : James Gang

Formé en 1966, ce trio basé à Cleveland a été l’un des premiers groupes purement américains à canaliser leurs homologues britanniques. À la surface, James Gang a traversé diverses formations et incarnations, mais leur incarnation classique était un trio de puissance avec Jim Fox, Dale Peters et le futur guitariste des Eagles Joe Walsh. En fait, c’était le premier groupe de Walsh à devenir une star du rock mainstream, principalement grâce au succès de “Funk #49” et aux riffs extraordinaires du guitariste. James Gang a ouvert pour The Who au sommet de leur célébrité et a également joué avec Led Zeppelin, Humble Pie et The Kinks.

6 : Ruée

Il n’y a pas de juste milieu sur ce que les gens pensent du Canada Se précipiter, le groupe gagne sa place parmi les meilleurs power trios pour avoir introduit le rock progressif dans le courant dominant. Connus pour leur musicalité complexe qui comprenait des compositions expérimentales incroyablement complexes et des paroles qui s’appuyaient fortement sur la science-fiction et la fantaisie (ne cherchez pas plus loin que leur 2112 album concept), l’importance de Rush va au-delà de leurs envolées fantaisistes. Ils étaient l’un des premiers groupes de rock les plus réussis à incorporer des synthés dans leur son ; après que la new wave a cédé la place à un son plus centré sur la guitare, Rush aussi, et ils sont revenus à leurs racines de power trio. Le batteur Neil Peart, le bassiste Geddy Lee et le guitariste Alex Lifeson feront sans aucun doute partie des meilleurs trios de tous les temps.

5: Motörhead

Il y a une ligne dans le film Airheads de 1993 où le rockeur en difficulté de Brendan Frasier demande à un type de recordman joué par Harold Ramis : « Qui gagnerait dans un match de catch, Lemmy ou Dieu ? Ramis donne une double réponse, ce qui a provoqué cette réponse de Frasier : « Question piège. Lemmy est Dieu. Et il n’a pas tort. MotörheadLe son hard rock de (mieux illustré par “Ace Of Spades”) était un précurseur de l’ascension du heavy metal. Avec le guitariste « Fast » Eddie Clarke, le batteur Phil « Philthy Animal » Taylor et Lemmy Kilmister à la basse et au chant, ce groupe a mis le « power » dans le power trio et a ouvert la voie à métal de rebut suivre.

4: La police

La fin des années 1970 était une période fertile pour être un groupe de rock émergent. Le punk était en pleine floraison, le rock infusé de reggae commençait à devenir populaire, et post-punk et la nouvelle vague étaient dans leur phase de formation. Entrer La police. Le chanteur et bassiste Gordon Sumner (AKA Sting), le guitariste Andy Summers et le batteur Stewart Copeland ont fusionné tous ces éléments (avec une petite touche de jazz) dans leur son qui a réussi à transformer l’un des meilleurs power trios de Grande-Bretagne en un acte de conquête du monde . Leurs plus grands succès comme « Roxanne » restent des incontournables de la radio. Leur tube emblématique, “Every Breath You Take” de Synchronicity, est devenu un succès croisé dans les années 80 et a eu une seconde vie dans les années 90 lorsque Puff Daddy l’a utilisé pour “I’ll Be Missing You”. en tête des charts Billboard. Bien qu’ils se soient séparés à l’apogée de leurs pouvoirs et aient poursuivi une carrière solo réussie, The Police a réinventé ce que signifiait être un power trio, se libérant d’un son rock classique.

3: Nirvana

Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl ont lancé une révolution en 1991, montrant que les meilleurs power trios pouvaient apporter une puissance et une fureur qui dépassaient leurs talents respectifs. Initialement un quatuor, Nirvana sera éternellement connu comme un trio. A la sortie de peu importe en 1991, Nirvana devient instantanément le groupe le plus important de sa génération. En fin de compte, leur carrière a été tragiquement interrompue par la mort de Cobain, en 1994, laissant beaucoup se demander ce que le groupe aurait pu accomplir au cours des décennies suivantes. Cependant, le grunge Les pionniers ont aidé à propulser le rock alternatif, le punk et la scène de Seattle dans le grand public, l’héritage durable de Nirvana – en plus d’écrire des hymnes définissant le genre – allait devenir le catalyseur d’une génération de groupes qui a suivi.

2: Expérience Jimi Hendrix

Que se passe-t-il lorsque vous mettez un guitariste de blues unique de Seattle dans le swing de Londres avec une section rythmique tout aussi performante dans les années 60 ? Dans ce cas, vous obtenez l’un des trios de puissance les plus innovants de tous les temps. Bien sûr, ce guitariste était Jimi Hendrix et la section rythmique était composée de Noel Redding et Mitch Mitchell. En seulement trois ans, ils en sont venus à définir le rock psychédélique (et la mode de l’époque) et sont devenus sans le savoir des pionniers du hard rock. La combinaison de guitare rythmique et solo d’Hendrix a créé un son tourbillonnant (grâce à son utilisation de larsen et d’une pédale wah-wah) qui a influencé des générations d’hommes à la hache. Ne cherchez pas plus loin que “Purple Haze”, “Hey Joe”, “The Wind Cries Mary” et “Voodoo Child (Slight Return)” comme le meilleur exemple des talents rares de l’expérience.

1 : crème

Eric Clapton. Jack Bruce. Boulanger au gingembre. Vous auriez du mal à trouver un trio puissant qui a un coup de poing aussi lourd et puissant que ces gars-là. Sans même tenir compte du fait que le troisième album du groupe, 1968’s Roues de feu, a été le premier double album à obtenir le disque de platine, Crème a produit certaines des chansons les plus importantes et les plus mauvaises des années 60, les plaçant facilement en tête de cette liste des meilleurs power trios. Entre les riffs d’ouverture emblématiques des singles à succès “Sunshine Of Your Love”, l’incroyable solo de guitare sur “Crossroads” et le paysage sonore “White Room”, Cream est devenu synonyme de propulser le psychisme et le blues rock dans le courant dominant, tout en cimentant Clapton comme l’un des premiers guitar heros du rock.

