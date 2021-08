Meilleurs trucs et astuces de Gmail pour le bureau

À l’ère de la messagerie instantanée, du chat vidéo et des SMS, le courrier électronique reste un élément de base important. Mais même les utilisateurs les plus vigilants sont submergés par des messages de spam excessifs, voient leur compte compromis ou envoient accidentellement une note à la mauvaise personne. Voici donc quelques-uns de nos meilleurs conseils et astuces Gmail pour utiliser votre compte de messagerie plus efficacement, que vous soyez sur un Mac, un PC Windows, un appareil Linux ou l’un des meilleurs Chromebooks.

1. Arrêtez les pirates en utilisant la vérification en deux étapes

Assurez-vous que personne ne se faufile dans votre compte et n’utilise votre adresse pour envoyer des messages de spam. Au bas de votre boîte de réception se trouve un indicateur qui indique la dernière fois que quelqu’un a utilisé votre compte. En cliquant dessus, vous verrez les adresses IP et les appareils utilisés pour envoyer des e-mails à partir de votre compte. À partir de là, vous pouvez empêcher les adresses IP d’accéder à nouveau à votre compte.

Si vous ne l’avez pas déjà activé, l’authentification à deux facteurs peut être la chose qui empêche votre compte d’être dépassé par un intrus indésirable car même si votre mot de passe est compromis, un pirate informatique n’aura probablement pas accès à votre téléphone pour autoriser entrée dans votre compte Google. Voici comment le configurer.

2. Désabonnez-vous et bloquez les messages de spam

Si vous recevez des messages des mêmes spécialistes du marketing vous demandant de rejoindre leur cause ou d’utiliser le dernier coupon, vous pouvez souvent vous désabonner des futurs e-mails dans le message lui-même plutôt que de suivre un lien suspect vers une page tierce.

Sous l’en-tête des informations du message envoyé, cliquez sur le lien de désinscription pour garder les futurs envois hors de votre boîte de réception.

Si un message de spam n’a pas de lien de désabonnement, vous pouvez toujours empêcher les futurs messages d’atteindre votre boîte de réception. Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit du message de spam pour afficher un menu contextuel avec plusieurs fonctions, notamment le blocage de l’expéditeur et le signalement du message comme spam ou comme système de phishing. En cliquant sur l’une de ces options, Gmail bloque l’expéditeur et conserve les futurs messages dans votre boîte de réception. Le signaler comme spam ou hameçonnage aide également Gmail à garder un œil sur et à empêcher ces messages d’entrer également dans les boîtes de réception des autres utilisateurs de Gmail.

3. Filtrez les messages de votre boîte de réception

Le filtrage est un bon moyen de conserver les messages que vous aimeriez consulter plus tard, comme la dernière annonce de vente de vos magasins préférés, sans qu’ils s’enlisent dans votre boîte de réception principale. Tout d’abord, cliquez sur le Icône de réglage — cela ressemble à un engrenage ou à une fleur juste au-dessus de votre boîte de réception — puis choisissez Voir tous les paramètres pour faire apparaître une fenêtre avec des options à onglets, y compris Filtres et adresse bloquée. Ensuite, sélectionnez Créer un nouveau filtre. Il s’agit d’un lien texte au centre de la fenêtre de visualisation.

Le formulaire est assez simple avec des endroits pour ajouter les adresses e-mail de l’expéditeur, les mots-clés trouvés dans le corps des messages ou la ligne d’objet, la taille du fichier et s’il y a une pièce jointe. N’oubliez pas de frapper Créer un filtre au bas du formulaire lorsque vous avez terminé.

Après avoir indiqué à Gmail ce qu’il faut rechercher, vous demandez ensuite à Gmail de marquer les messages des expéditeurs importants dans votre boîte de réception, d’envoyer des messages filtrés dans le dossier Spam, d’archiver, de supprimer, de bloquer ou de déplacer vers un dossier séparé juste pour eux.

4. Annuler les messages envoyés

Nous avons tous envoyé un message oops, et parfois c’est embarrassant. Ainsi, Gmail, dès qu’un message est envoyé, vous donne la possibilité de l’annuler avec un petit message contextuel situé en bas de votre écran de visualisation. Par défaut, vous n’avez que 5 secondes après l’envoi d’un message pour l’annuler. Cependant, vous pouvez allonger ce temps jusqu’à 30 secondes. Cela vous donne une plus grande mémoire tampon pour savoir quand le mauvais message a été envoyé et le retirer avant qu’il ne soit trop tard.

Pour ce faire, ouvrez le Paramètres afficher en cliquant sur l’icône d’engrenage en haut de la fenêtre d’affichage du message, puis cliquez sur Voir tous les paramètres. Les Général l’onglet s’affiche par défaut. Le quatrième élément d’action répertorié sous cet onglet est le Annuler l’envoi caractéristique. Sélectionnez simplement 5, 10, 20 ou 30 secondes dans le menu déroulant et les modifications sont automatiquement enregistrées.

Ensuite, lorsque vous souhaitez rappeler un message, vous pouvez simplement cliquer sur annuler, et votre message sera retiré.

5. Utilisez la composition intelligente

Un gain de temps considérable lors de la rédaction d’e-mails consiste à tirer parti de la fonction Smart Compose de Gmail. Il est activé par défaut, bien que vous ayez la possibilité de le désactiver puis de le réactiver plus tard dans les paramètres généraux.

Smart Compose utilise du texte prédictif et suggère des phrases que vous essayez peut-être de taper. Ensuite, un simple clic sur le bouton Tab de votre clavier remplira la phrase. En plus d’être rapide, Smart Compose aide également votre message à rester sans erreur en utilisant des mots correctement orthographiés et une grammaire appropriée.

6. Soyez informé des messages non lus

Gmail n’a pas de son ou de jingle pour vous informer des nouveaux messages, mais vous pouvez choisir d’activer une icône de notification pour vous aider. Après ouverture Paramètres et Voir tous les paramètres, choisir la Avancée languette. C’est le dernier onglet répertorié. Le tout premier élément répertorié est le Message non lu icône. Cliquez sur activer à côté de cela, puis faites défiler jusqu’à Sauvegarder les modifications.

L’activation de l’outil de message non lu modifie l’icône de l’onglet du navigateur de l’enveloppe Gmail traditionnelle à une avec un numéro au-dessus. Ce numéro vous indique quand vous avez des messages non lus. Donc, si vous êtes à la hauteur de votre boîte de réception, cette icône est un bon moyen de voir en un coup d’œil quand un nouveau message est arrivé.

7. Activer les raccourcis clavier exclusifs à Gmail

Gmail possède son propre ensemble de raccourcis clavier. Certains sont génériques et peuvent également être utilisés dans d’autres applications, comme appuyer simultanément sur les touches Maj et B pour mettre du texte en gras. Mais d’autres sont là pour aider à marquer, supprimer et écrire des messages électroniques. Par exemple, appuyer sur C ouvre une nouvelle fenêtre de composition, S marque votre message comme important et # envoie un message que vous lisez directement à la corbeille.

Pour activer les raccourcis clavier, ouvrir les paramètres de Gmail dans la partie droite de la fenêtre de visualisation et cliquez sur Voir tous les paramètres. Sous le Général Les paramètres, défiler vers le bas vers la fin de la page sur Raccourcis clavier et cliquez sur Raccourcis clavier activés. N’oubliez pas de faire défiler jusqu’à la fin de la page et cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous pouvez désormais utiliser les raccourcis Gmail. Pour une liste complète de ces raccourcis, appuyez sur Shift et ? à la fois.

8. Masquez ces liens Google Meet et Google Chat

Alors que nous commencions tous à compter sur les appels vidéo et les plateformes de chat d’entreprise comme Zoom, Slack et Microsoft Teams, Google a commencé à en prendre note, ajoutant des raccourcis vers ces services dans la barre latérale de Gmail pour le Web et Gmail pour Android et iOS. Heureusement, vous pouvez tout aussi facilement masquer ces raccourcis si vous n’êtes pas intéressé à les utiliser.

Simplement ouvrir les paramètres de Gmail et cliquez sur Voir tous les paramètres. Cliquez ensuite sur Chat and Meet, et cliquez sur Désactivé sous Chat et Masquez la section Meet dans le menu principal. Puis clique Sauvegarder les modifications. Et juste comme ça, ils sont partis !

9. Désactiver les fonctionnalités intelligentes

Aussi utiles que soient les intelligences assistées par l’IA de Google, certaines personnes les trouvent effrayantes et même un peu ennuyeuses. Si vous n’aimez pas l’idée que Google devine ce que vous allez taper ensuite, vous pouvez facilement désactiver ces fonctionnalités intelligentes en replongeant dans Gmail. Paramètres. Sous le Général paramètres, cliquez pour désactiver Suggestions d’écriture et Personnalisation de la composition intelligente.

10. Gérez vos modules complémentaires Gmail

Gmail sur le Web a une section pratique de modules complémentaires à droite de l’écran, qui est minimisée par défaut, mais que vous pouvez maximiser et basculer entre les applications à volonté pour rester dans votre flux de travail. Avec Calendrier, Keep, Tâches et Contacts, vous pouvez transformer Gmail en un portail de productivité tout-en-un.

De plus, si vous cliquez sur le + en bas de ces icônes d’applications, vous pouvez ajouter d’autres raccourcis de productivité intéressants à des applications telles que Zoom, Box, Slack, Trello, Dropbox, Evernote, etc. depuis Google Workspace Marketplace.

Quelques réflexions finales

Le courrier électronique ne doit pas être un mal nécessaire. Cependant, prendre un peu de temps pour configurer quelques outils vous évite désormais de parcourir les e-mails indésirables, de sécuriser votre compte et de garder les messages dangereux hors de votre boîte de réception et de celle des autres. En accédant aux paramètres généraux, vous verrez que Gmail a également des moyens de créer des messages pré-écrits, de programmer des e-mails sortants et de marquer les messages envoyés à un groupe au lieu de vous seul. Tous ces éléments facilitent la vérification de vos e-mails.

Si ces trucs et astuces s’avèrent utiles, nous avons d’autres guides similaires pour Google Agenda, Google Meet, Google Duo et Google Photos.

