Meilleurs versions et chargements de Call of Duty: Vanguard

Si vous recherchez une version bestiale de l’Avant-garde, nous avons parlé à Christopher « Parasite » Duarte, champion du monde Call of Duty 2013, pour savoir quels sont certains de ses équipements préférés pour le jeu occasionnel.

Bien que vous ne puissiez pas les utiliser dans les tournois, car bon nombre de ces classes sont interdites en compétition, elles vous donneront un avantage si vous cherchez à dominer Vanguard en ligne.

Que vous recherchiez une classe qui inflige des dégâts massifs, que vous souhaitiez une agilité et une mobilité supplémentaires, ou que vous souhaitiez rester dans le combat plus longtemps, il existe une version Vanguard pour répondre à vos besoins.

Nous laisserons Parasite s’occuper d’ici…

Arme: STG

Museau: Silencieux au mercure

Baril: VOD 760MM 05B

Optique: Tout

Stocker: VDD 34S pondéré

Sous-canon : Poignet de sculpteur

Magazine: 30 Russe Tour court

Type de munitions : Rondes FMJ

Poignée arrière : Poignée pointillée

Compétence: Vital

Trousse: À portée de main

Cette construction d’arme est massivement maîtrisée. Cette classe est conçue pour les dégâts. La compétence Vital et le Russian Short Mag vous permettent de déchiqueter les ennemis en augmentant considérablement les dégâts des tirs dans le haut de la poitrine. FMJ vous permet également de choisir des cibles qui se cachent derrière un abri. Votre optique est laissée à vos préférences.

Arme: Automatisation

Museau: Silencieux au mercure

Baril: ZAC 600MM BFA

Optique: Réflecteur d’ardoise

Stocker: ZAC Squelettique

Sous-canon : M1941 Arrêt manuel

Magazine: 6.5MM Sakura 45 Rond

Type de munitions : Rondes FMJ

Poignée arrière : Poignée pointillée

Compétence: Frénésie

Trousse: À portée de main

Cette construction a un recul minimal et une cadence de tir rapide, mais la meilleure partie de cette construction est la compétence Frenzy. Chaque fois que vous obtenez une élimination, vous commencez à guérir instantanément, ce qui vous permet de rester dans le combat plus longtemps.

Arme: MP-40

Museau: Booster de recul

Baril: Krausnick 317MM 04B

Optique: Réflecteur d’ardoise

Stocker: Krausnick 33M pliable

Sous-canon : Poignet de sculpteur

Magazine: 9MM 64 Rond

Type de munitions : Subsonique

Poignée arrière : Poignée pointillée

Compétence: Entretoise

Trousse: Rapide

C’est mon SMG préféré. C’est rapide et mobile grâce à l’augmentation de la vitesse de déplacement que vous obtenez du Kit Quick et du Krausnick Stock. Étant donné que votre objectif est d’être agressif, vous devez avoir la capacité de munitions pour rester dans le mix, c’est pourquoi le chargeur de 64 cartouches est un must avec le Recoil Booster pour tirer autant de coups que possible.

Vous pouvez suivre Parasite sur Twitter.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

